Test: Tenhle Jeep Compass je dobré SUV, ale špatný džíp. Přesto nás mile překvapil

Nebudu lhát, s vozy Jeep velké zkušenosti nemám. A tak když jsem si auto přebíral, byl jsem plný očekávání. A najednou v ruce žmoulám klíč, který mi přijde nápadně známý. Při odemčení vozu se ozval známý zvuk, beru za kliku a tu taky znám. Usedám dovnitř, známé tlačítko, známé páčky, známý infotainment, známé zvuky blinkrů. Aha, možná mě to nemělo překvapit. Jde o vůz koncernu Stellantis, postavený na technice, kterou velmi dobře známe například z Peugeotu 3008. Takže zřejmě mi tento vůz zase tak neznámý není.
Na první pohled pořádný Jeep
Při prvním setkání působí Compass velmi mohutně díky vysoké kapotě a řadě designových prvků, které mohutnost zdůrazňují. S délkou 4552 mm jde o typického zástupce SUV-C segmentu, v podstatě stejné délky jako nedávno testovaná Kia Sportage nebo právě Peugeot 3008, který z Compassu trochu vzlíná. Hranaté blatníky, typická mřížka se sedmi segmenty, velké oplastování a velká světlá výška na první pohled určitě kořeny v blátě nezapřou. Dvoubarevné provedení kombinované se šedou barvou působí trochu usedle, ale jistou eleganci v té nenápadnosti nacházím.
Video: Uvedení modelu na trh
Modely značky Jeep mají ve svém DNA terénní schopnosti, takže se nabízí otázka, jestli má i testovaný Compass terénní schopnosti, nebo si na ně jenom hraje. V ceníku se dočteme, že Compass je „100% schopný, 100% Jeep®“ a že „se světlou výškou 200 mm, off-road úhly 20°, 15° a 26° a broděním do hloubky 408 mm si s jistotou poradí i mimo silnici“. Jenže technické detaily tomuhle tvrzení za pravdu nedají.
Hnaná je přední náprava, vpředu je zavěšení McPherson, vzadu je torzní příčka, kola jsou obutá do eco pneumatik Michelin Primacy a uprostřed podvozku je baterie, kterou nechcete poničit. Rozložení hmotnosti u těch PHEV pohonů také nebývá z hlediska trakce úplně ideální. Tady se prostě ten marketing s realitou nepotkává a Compass do terénu moc předpokladů nemá.
Jediné, co mu teoreticky pomáhá nějaký terén projet, je světlá výška, ta je nadprůměrná. Stejně jako úsilí, které musíte věnovat tomu, abyste do auta nastoupili. Vyšší výška a poměrně široké prahy mohou pro menší postavy představovat větší výzvu, než byste od SUV čekali. Zčásti se ta vyšší světlá výška také podílí na potřebě tužšího podvozku, to je také věc, kterou řada lidí neočekává od „teréňáku“.
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Technika známá ze Stellantisu
Teď víme, na čem jsme, a jdeme se podívat na techniku. Před námi stojí plug-in hybrid s relativně velkou 21kWh baterií s dojezdem kolem 100 km v čistě elektrickém režimu. Elektromotor je umístěn v převodovce a jde o synchronní motor s permanentními magnety. Jeho výkon je 92 kW (125 k) a 350 Nm. Když dojde elektrická energie, zapojí se čtyřválec 1.6 Turbo s objemem 1598 cm³, vybavený přímým vstřikováním, variabilním časováním na straně sání i výfuku a kompresí 11,3:1. Výkon dosahuje 110 kW (150 k) při 6000 otáčkách a 300 Nm od 3 tisíc otáček. Celkový výkon soustavy je 165 kW, tedy 225 koní. Potěší i kombinovaný dojezd až 978 km. Techniku známe, jdeme jezdit.
Kdybyste mi zavázali oči, myslím, že bych platformu STLA poznal svým akustickým projevem. Jeep je výrazně tužší než jeho francouzští kolegové, příplatková 20palcová kola jeho tvrdost ještě podporují. Většinu jednotlivých nerovností Compass utlumí dobře, jen hodně rozbité silnice dají dovnitř dost jasně najevo, že podvozek potřebuje trochu vydechnout, a ozve se nejen zvukem, ale auto i znervózní. Pro rodinné účely bych asi preferoval menší kola. Párkrát se ze zadní řady ozvalo „auto dncá“, což je od dvouletého dítěte hodnocení možná subjektivní, ale překvapivě erudované.
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Potěšilo mě, jak se v automatickém režimu chová nastavení plug-in hybridu, který se nesnaží za každou cenu nejdříve využít energii v baterii, ale pomáhá si spalovacím motorem tam, kde je to vhodné, například na dálnici. Energie tak ubývá relativně pomalu a výsledkem je malá spotřeba benzínu i elektrické energie. Ovladač s poněkud zavádějícím názvem Selec-Terrain umožňuje chování hybridu změnit, aby čerpal jen elektrickou energii, pokud víte, že to tak chcete. Pak můžete bezemisně svištět až do rychlosti 135 km/h.
Líbí se mi (a dlouho jsem to neviděl), že režim e-Save má možnost HOLD, tj. zachovat úroveň nabití na aktuální hodnotě. Obvyklé bývají předdefinované volby v procentech a to není ono. Co se mi nelíbí, je, že se člověk do této nabídky musí proklikat. Vyhrazený ovladač, jako měla třeba nedávno testovaná Alfa Romeo Tonale, by se hodil.
Při jízdě na HOLD, tedy udržení aktuální úrovně nabití trakčního akumulátoru, se vůz chová jako full-hybrid. Rekuperuje, umí jet část trasy (především po městě) čistě na elektrickou energii, ale jen tak, aby ji do baterie uměl vrátit. V takovém režimu samozřejmě spalovací motor trochu zápasí s vyšší hmotností a je možná slyšet trochu víc, než bych čekal, a má takový trochu dunivý až naftový zvuk.
Na silnici mu to jde
Když padne tma, využijete dobře fungující LED Matrix světlomety, na dálnici přijde na řadu adaptivní tempomat, vnitřek příjemně prosvětluje panoramatická střecha, mapa z CarPlay se zrcadlí na přístrojovém štítu, masáž a odvětrávání sedadel na dlouhé cestě přijdou velmi vhod. Zkrátka na poli výbavy rozhodně strádat nebudete. Compass je příjemně odhlučněný, dobře se řídí, má příjemně naladěné brzdy, ani tady si nejde moc na nic stěžovat.
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Měření spotřeby paliva je u plug-in hybridů docela komplikované, ale teoreticky buď jedete na elektrickou energii z baterie, nebo necháte auto, ať si energii kombinuje, jak chce, nebo jedete ve full-hybridním režimu (buď když dojde energie v baterii, nebo v režimu HOLD funkce e-Save). V elektrickém režimu je těch 100 km dosažitelných hlavně jízdou po městě. Ve full-hybridním režimu si Compass řekne mezi 7 a 8 litry benzínu na 100 km. To odpovídá hmotnosti i výkonu motoru.
Abychom poskytli úplné informace, podíval jsem se i na ostatní nabízené verze Compassu, jestli výrobce k jiné motorizaci nabízí například pohon všech kol. Nenabízí. Kromě verze PHEV můžete mít velmi známou motorizaci e-Hybrid s motorem 1.2 a automatickou převodovkou, případně plně elektrickou verzi se 74kWh baterií.
Není to špatný Jeep. Jen to není moc džíp
Závěr je poněkud rozporuplný. Compass je dobré auto, ale není to dobrý džíp. Je to typický zástupce moderních SUV, které patří na silnici. Je pohodlné, má skvělé sedačky, spoustu místa, velmi příjemně se chová ten hybrid, který má navíc dlouhý elektrický dojezd. Líbí se mi slušná spotřeba v režimu bez externího nabíjení.
Marketing ale dělá z Compassu něco, co není. Pohon předních kol, jednoduchá zadní náprava, silniční pneumatiky, baterie na nejcitlivějším místě podvozku a ani rozložení váhy díky velké baterii není ideální. Trochu se mi příčí to neustálé připomínání, že je to Jeep, jako by ta loga byla tím, co vás dostane z bláta. Logo nebo ikonu najdeme zvenku na 23 místech.
Compass je moderní SUV postavené na stejném základu jako řada dalších aut koncernu (Peugeot 3008, 5008, Citroën C5, Opel Grandland, DS N°8). Dálnice a města jsou plná takových SUV, která se do terénu nikdy nepodívají. Výrobci díky tomu mohou upřednostnit chování na silnici, a to je dobře, protože tam trávíte nejvíc času.
Pokud se vám auto líbí, není žádný důvod mu nedat šanci. Pokud hledáte pohodlné silniční SUV v tomto segmentu a délce kolem 4,5 metru, je ta konkurence skutečně silná, ale Compass PHEV je zajímavým kandidátem. V akční ceně za skvělých 969 900 Kč je ještě lepší, než si myslíte.
|+ jízdní vlastnosti na silnici, elektrický dojezd, práce plug-in hybridu
|– není do terénu, obtížnější nastupování, tužší podvozek na nerovnostech natřásá
Zdroj: autorský text