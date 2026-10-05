Test: Peugeot 308 SW umí věci, které mu Octavia může jen závidět. Po prostorové stránce ale má ještě co dohánět

Model 308 je tu s námi mnoho let a jeho současná třetí generace dorazila na evropské trhy již v roce 2021. Od té doby došlo k několika vylepšením, přičemž to poslední by se dalo nazvat větším faceliftem. Ten vozu přináší nejen drobné designové retuše, ale i vylepšenou techniku.
Omlazený model 308 poznáte na první dobrou i v případě, že od něj budete stát klidně několik desítek metrů. Facelift totiž v tomto případě přináší mnohem ostřejší design přídě, kde se nově nachází osvětlený přední znak. Zmodernizované jsou taktéž přední a zadní LED světlomety a novinka se chlubí novými vertikálními denními LED světly se „třemi drápy“. Pro francouzského výrobce je totiž model 308 stěžejní.
Video: Představení omlazeného Peugeotu 308
V roce 1996 značka začala oficiálně prodávat své vozy na českém trhu a kdo se trošku vyzná v její historii, moc dobře ví, že předchůdcem modelu 308 byl model 306. Ten byl v druhé polovině 90. let (nejen) na českém trhu hodně populární a především jeho bohatě vybavené (či sportovní) verze dokázaly „ukrást“ zákazníky německé či italské konkurenci. Je to tedy 30 let, co Peugeot působí na českém trhu a i z toho důvodu chce, aby nová 308 byla co nejúspěšnější.
Přehlédnete jej těžko
A co je tedy dále nového? Kromě osvětleného loga na přídi zde najdeme taktéž nové nasávací otvory v předním nárazníku. To vede k lepší aerodynamice a optimalizaci proudění vzduchu k podběhům kol. Novinkou je taktéž nový design kol a dvě barvy karoserie. Bonusem u omlazené verze jsou zadní světlomety s mnohem elegantnějšími
drápy. Ty totiž dříve byly výsadou vrcholných variant, ale nyní jsou standardem u všech výbav.
V interiéru se pak prakticky nic nezměnilo. Jedinou podstatnou novinkou je zde kamera na levém A-sloupku, která sleduje oči řidiče a monitoruje, zda se dívá na cestu a je schopen řídit. Trošku mě zamrzelo, že i přes větší facelift zde výrobce znovu instaloval starší verzi i-Cockpitu a poměrně šišatý volant. Tato kombinace mi zkrátka nevyhovuje, protože prakticky nikdy nevidím přes volant celý přístrojový štít. Peugeot ale vše kompenzuje několika novými prvky výbavy. Mezi změny patří například nová 3D grafika pro digitální přístrojový panel a sedadla mohou být čalouněná alcantarou u výbavy GT.
Kabina se nese v duchu lesku a křivek
Opět se zde objevuje celkem dobře hrající audiosystém Focal Premium s deseti reproduktory a osmibarevné ambientní osvětlení. Podstatnou změnou je ale rychlejší infotainment, který nově těží z vylepšení pro bezdrátový přenos dat. Zajímavostí je, že na českém trhu již oficiálně nekoupíte kratší variantu hatchback. V ceníku je uvedena pouze prostornější varianta SW (kombi) a podle českých zástupců značky je důvodem malá poptávka ze strany tuzemských klientů.
A jak je na tom Peugeot 308 SW pro rok 2026 s prostorností? No… Není to špička třídy a třeba na Škodu Octavii Combi se tenhle Francouz stále dívá z menšího odstupu. I přes lehce delší rozvor v porovnání s kratší verzí modelu 308 je v kabině dostatek místa jen vpředu. Druhá řada sedadel i přes drobný nárůst prostoru pro nohy stále bezpečně pojme hlavně menší a drobnější cestující, kteří tu budou mít i svůj vlastní výdech klimatizace. Kufr se základním objemem 608 litrů má pravidelný tvar, nízkou nakládací hranu a pár háčků na tašky. V kabině mi vadí některé leskle černé plochy, které jsou náchylné na smítka prachu a otisky.
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V ostatních směrech je ale novinka od Peugeotu skvěle zpracovaná, nikde nic nevrzalo a i odkládací prostory vpředu pojmou dostatek drobností a mají svou vlastní roletku. Nejdůležitějším aspektem testovaného vozu je ale motorizace. Jejím základem je 1,2litrový tříválcový přeplňovaný motor, který je doplněn o elektromotor o výkonu 21 kW a 48V baterii s hrubou kapacitou 0,876 kWh. Standardem je samozřejmě dvouspojková převodovka e-DSC6, které nechybějí decentní pádla pod volantem. Během jízd lze využívat tři jízdní režimy: Eco, Normal a Sport. V průběhu celého týdne jsem jezdil hlavně v prostředním nastavení.
Výkon a zábava zde nechybí
O to více mě překvapila dynamika vozu. Skoro bych až řekl, že je zde více jak udávaných 145 koní. Nečekejte trhání asfaltu a sportovní hrubý projev, ale úplně líné tohle auto také není. Kromě rychlých reakcí po sešlápnutí plynového pedálu cením i překvapivě lehký dojem z vozu samotného. Ostatně, tady nemluvíme o elektromobilu, ale o klasickém benzinovém kombi s maličkou porcí elektrifikace. Testovaný vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 9 sekund a dokáže jet až 210 km/h.
Mild-hybridní systém dokáže vypínat motor i za jízdy, ale je k tomu potřeba splnit několik podmínek. Před vozem nesmí jet v těsné blízkosti další vozidlo a silnice musí vést z kopce nebo po rovině. Výhodou lehké elektrifikace je taktéž spotřeba. Ta se po ujetí 680 km ustálila na hodnotě 5,7 litru, což je velmi dobrá hodnota. Při objemu palivové nádrže 52 litrů to zaručuje vysoký dojezd na jedno natankování a problém není ani lehce sportovnější jízda, jež průměr vyžene na 6,5 litru na 100 km.
Příjemným překvapením byl taktéž podvozek. Ten v Peugeotu naladili tak, že není přehnaně sportovní, ale současně nečekejte ani přehnanou měkkost. Podběhy jsou odhlučněny velmi slušně a také boční okna do vozu nepropustí nějaké větší množství ruchu z okolí. Při sportovnějším tempu podvozek vozu stále bravurně zvládal veškerou zátěž a skoro jsem si říkal, kde má tohle auto vlastně limit. Výbava GT přitom nepřináší adaptivní odpružení, to model 308 sám o sobě nikdy neměl a zatím mít ani nemůže.
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Modernizovaný Peugeot 308 SW je hodně zajímavým rodinným kombi. Sází na elegantní vzhled, nezaměnitelnost s jinými výrobci, bohatou výbavu a kvalitní zpracování. Po prostorové stránce ale nenabídne tolik, co mnozí němečtí konkurenti a třeba pohon všech kol byste zde hledali taktéž marně. S hybridním pohonem se ale jedná o velmi dobrou volbu pro ty, kteří rádi jezdí za málo a přitom stále dynamicky.
|+ vzhled, výbava, spotřeba, podvozek, zpracování
|- nelze mít pohon všech kol, menší prostor vzadu
Zdroj: Autorský text