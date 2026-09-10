Test ojetiny: Opel Adam umí být skvělý městský prcek. Nejlepší je obyčejná atmosférická čtrnáctistovka

Při uvedení na trh německý prcek nabízel nevídané možnosti konfigurace, zejména pak vzhledu – vybírat šlo téměř ze tří stovek barevných kombinací, z 69 typů litých kol, z 36 druhů čalounění a šesti střešních obložení (mohli jste mít třeba modrou oblohu, ale i imitaci hvězd tvořenou LED diodami na chudší způsob Rolls-Royce Phantomu). Připlatit šlo také za ambientní osvětlení nebo různé dekory interiéru. Díky tomu v podstatě nenarazíte na dva identické Adamy, což z každého kusu dělá originál.
Na zkrácené platformě Corsy (Fiat Grande Punto) postavil Opel Adama s délkou 3,7 metru. Místa na předních sedadlech je překvapivě dost, určitá omezení si žádají pouze zadní sedadla. S jistým omezením je nutné počítat i v zavazadlovém prostoru, ten nabídne pouhých 170 litrů objemu.
Opel Adam nebyl jen městský poskok, ale i závodnické náčiní
Opel prodával Adama hned v několika provedení. Existovaly verze Jam, Glam, Slam, Rocks, Rocks S nebo Open Air s plátěnou stahovací střechou. Vrcholem nabídky byl Adam S poháněný přeplňovanou čtrnáctistovkou o výkonu 110 kW. Ta měla sportovní podvozek a silnější brzdy. Stovku dokázala udělat za 8,5 sekundy a mohla letět až 210 km/h.
Kromě toho Opel osadil vůz čtyřpístkovými brzdami Brembo (vpředu o průměru 305 mm a vzadu 264 mm). A to není všechno. Existovala také verze R2 disponující výkonem 140 kW a maximem točivého momentu 190 Nm, u které nechyběla sekvenční převodovka.
Situace na trhu
Český trh s ojetinami aktuálně nabízí pouhých 10 Adamů, přičemž všechny mají manuální převodovku a benzínovou dvanáctistovku nebo čtrnáctistovku. Většina vozů má najeto mezi 100 a 150 tisíci kilometry, pouze jediný exemplář se chlubí nájezdem 157 000 km. Český původ mají dva vozy, ostatní jsou dovezeny z Německa.
Zkoušený vůz
Zapůjčený devítiletý Adam poháněla čtrnáctistovka spojená s pětirychlostní manuální převodovkou. Od roku 2017 najel žlutý prcek 76 tisíc kilometrů. STK je platná do října letošního roku, poslední servis je z dubna. Celkově má sedm doložených pravidelných návštěv servisu.
Klame tělem
Karoserie v atraktivní žluté působí svěže. Horší je to v kabině, kde na první pohled je vše v pořádku. Trápila nás především upadlá loketní opěrka, v podstatě úplně rozlámaná. Načatá byla také páka nastavování sklonu opěradla řidičova sedadla. Těžko říct, zda na vině byl předchozí majitel nebo dílenské zpracování.
Atmosférickou čtrnáctistovku ano
Pod kapotou prcka s bleskem ve znaku mohl pracovat benzínový přeplňovaný tříválec 1.0 12V Turbo, který zaručoval maximální 180 km/h a průměrnou spotřebu 4,5 l/100 km. Rozvody byly řešeny řetězem, převodovky šestirychlostní manuální a dostatek olejové náplně (čtyři litry). Pokud na něj narazíte, nemusí být špatnou volbou za předpokladu pravidelného servisu. Motoru nesvědčí long life výměny oleje, ideální je ho měnit po 10 tisících.
Další možností byla čtyřválcová atmosférická 1.2 16V spojená s pětirychlostní převodovkou. Výkon 51 kW zaručoval maximálku 165 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 14,9 sekundy. Průměrná spotřeba pak měla v kombinaci činit 5,3 l/100 km.
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Samotný motor je po stránce spolehlivosti a odolnosti lepší volbou než přeplňovaný tříválec. Jak je z technických parametrů patrné, poskytovanou dynamikou neosloví zrovna každého. Nevýhodou je také nutnost měnit rozvody – ty tady Opel vyřešil klasickým řemenem. Pokud ale chcete Adama do města, je jasnou volbou.
Dalším čtyřválcem byla čtrnáctistovka (B14XEL), která dávala 64 kW výkonu, to stačilo na 176 km/h v případě pětirychlostního manuálu. S automatem jezdil Adam 178 km/h. Spotřeba 5,5 l/100 km a verze spalující LPG. Za nás nejlepší možná volba. S řemenem a spolehlivostí je na tom jako dvanáctistovka.
A pak tu máme vrchol nabídky, přeplňovanou čtrnáctistovku Turbo, která díky výkonu 110 kW dokázala s Adamem pořádně zacvičit (stovka byla otázkou 8,5 sekundy a maximálka 210 km/h je v takto malém voze spíše sadistický počin). Udávaná spotřeba činila 6,3 l/100 km, v praxi byla ale vždy o dost vyšší.
A právě přeplňovaný čtyřválec 1.4 Turbo poháněl Adama s přídomkem S. Ten byl vybaven šestistupňovým manuálem, sportovním podvozkem, většími brzdami a agresivnějším vzhledem. U prcka s hmotností kolem 1,1 tuny šlo o velmi zábavnou kombinaci. Pokud tedy chcete hbitou mršku, může být jasnou volbou. Nic ale není zadarmo a právě u této varianty si musíte připravit nejvíce peněz na případný servis.
Největší pozornost věnujte servisní historii (jak často byl měněn olej a rozvody), turbodmychadlu, samotné převodovce M32 či případným úpravám, kterými zapálený majitel mohl nadělat více škody než užitku. U turbodmychadla se uvádí například problém s praskáním skříně v oblasti wastegate a u M32 je potřeba poslouchat ložiska zejména na 5. a 6. stupni.
Prcek, který měl velké ambice
Má jen trojici dveří, je extrémně krátký ale relativně široký. Dobře se s ním parkuje a nabídka kombinací barev, střech, interiéru a výbavy v podstatě neznala mezí. A právě díky tomu má jako ojetina řadě motoristů co nabídnout i dnes. Adamu nechybí charakter a určité kouzlo osobnosti. Zda malý Opel bude dlouho a levně fungovat, záleží především na zvolené motorizaci a hlavně předchozím servisu.
Plusy:
- design karoserie
- rozměry – zaparkujete všude
- atmosférické motory
- originálně vybavené kousky (žádný není stejný)
- zatím nerezne
Mínusy:
- vyšší spotřeba paliva
- malý kufr
- spíše pro dva
- vyšší hmotnost
- rizika u přeplňovaných jednotek