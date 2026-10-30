Test: Normální cena, luxusní výbava, poctivý diesel a odolná technika. Rexton je i po téměř deseti letech na trhu pořád stará škola v nejlepším slova smyslu

Značka KGM je na trhu od roku 2023 a kdo by ji snad neznal, jistě si vzpomene na vozy značky SsangYong. Přesně tento výrobce se před třemi lety přejmenoval na kratičké označení, přičemž model Rexton je prověřenou stálicí. Testovaný vůz pak konstrukčně vychází z druhé generace, která přišla na světové trhy v roce 2017. Ano, skoro deset let staré auto a máme ho v testu i dnes. Jenže KGM není žádná stará ojetina v lesklém kabátě. Tohle auto se tak vymyká dnešní nabídce, že jsem vlastně rád za to, že se stále prodává.
Video: Představení KGM Rexton pro rok 2026
Druhá generace prošla před šesti lety výraznou modernizací. Ta přinesla designové retuše, ale také zejména rozšíření bezpečnostních a asistenčních prvků. S nimi se měnila i technika, což demonstruje například nahrazení hydraulického posilovače řízení elektromechanickým. K této změně muselo dojít, protože jinak by nešlo aktivovat pokročilé jízdní funkce. Facelift pak přinesl novou masku chladiče a mnou testovaný vůz dorazil ve specifikaci Premium s paketem Black (+50 tisíc), což je to nejvíc, co lze v rámci modelové řady zakoupit.
Konkurence na něj většinou hledí z dálky
Na rozdíl od velkých SUV typu BMW X7 či Mercedes-Benz GLS je KGM Rexton zcela jiným vozem. Jeho karoserie totiž není samonosná, ale je usazena na pokročilém v podstatě žebřinovém rámu. Takovou koncepci lze nalézt například u Toyoty Land Cruiser či starého Land Roveru Defender. Rám je vyroben z vysokopevnostních ocelí s odstupňovanou tuhostí, kdy jeho přední a zadní část jsou vyřešeny jako deformační zóna, mařící kinetickou energii nárazu. Rámová koncepce má navíc obrovskou výhodu v těžkém terénu. Karoserie se totiž nijak nekroutí, nikde nic nevrže a v kabině si připadáte jako v luxusním tanku.
Testovaná edice Black za mě vypadala naprosto fantasticky a i majitelé luxusních SUV z řad konkurenčních značek se při mých cestách různě po ČR často podivovali nad křivkami a tvary temného Rextonu. Základem černého paketu jsou tmavá 20" litá kola, tmavá mřížka chladiče, černé střešní nosiče a samozřejmě černý lak karoserie (ten můžete vyměnit za bílý, aby všechny ty černé detaily pořádně vynikly). Mezi užitečné prvky pak patří i systém přisvěcování do zatáček. Vizuální stránku hodnotím známkou jedna a ani mi vlastně nevadí, že přední LED světlomety nemohou mít funkci Matrix. Jejich výkon je dostatečný a nechybí široké pokrytí krajnic.
Jistou nevýhodou takto rozměrného vozu je pak horší nástup do něj. To platí hlavně pro menší osoby. S tímhle malým negativem je ale potřeba počítat a nelze to Rextonu jakkoliv vyčítat. V kabině by se ale hodila velká madla na A-sloupcích, kterých by se dalo při nastupování chytit. Tuto výsadu mají zadní cestující, ale na ty přední se z nějakého důvodu zapomnělo. Kabina vozu mě zaujala velmi dobrým dílenským zpracováním a překvapen jsem byl i z volby materiálů.
Ani v rukavicích nebudete mít problém
V kabině totiž nechyběla pravá kůže, lesklé detaily palubní desky vůbec nebijí do očí a hromada poctivých fyzických tlačítek je dalším z mnoha bonusů, které tohle velké SUV nabízí. Moc se mi nelíbil tvar volantu, ale to je můj subjektivní dojem a někdo to tak mít nemusí. Pochválit ale musím rozměrná elektricky nastavitelná sedadla vpředu, kterým nechyběl jak výhřev, tak i ventilace. Obojí se ovládá přes ideálně umístěná fyzická tlačítka, která jsou tak velká, že je lze ovládat i v lyžařských rukavicích. Vpředu je doslova královská porce místa a ani 190 cm vysoký řidič se spolujezdcem si zde nebudou stěžovat na nedostatek místa nad hlavou.
Druhá řada sedadel má pro sebe svůj vlastní výdech klimatizace, avšak ta je pouze dvouzónová. To trošku zamrzí, ale starší koncepce a věk jsou zkrátka malou daní. Boční okna mají dokonalé zatemnění a komu by to bylo málo, jsou zde připraveny i stínící rolety. I zde je velká porce místa, a to nejen pro hlavu, ale i pro kolena. Rozvor náprav u aktuální generace Rextonu činí 2865 mm, což je tak akorát na takto velké vozidlo. Hodně mě zaujalo, že se tohle 4,9 metru dlouhé a skoro 2 metry široké SUV dokáže otočit na překvapivě malém prostoru. Průměr otáčení je totiž 11 metrů, což je o 0,2 metru méně v porovnání se Škodou Kodiaq. Obecně nemám k interiéru a výbavě vozu žádné výtky a i když jsem s Rextonem najel 1 100 km, ani jednou jsem si nepostěžoval na nekvalitu, hluk či špatně umístěné ovládací prvky.
Palubní systém dokáže vytočit
Výtku mám jen k jedné věci, a tou je palubní systém. Ten je silně zastaralý, pohyb v něm je celkem chaotický a výrobce zde rozdělil nastavení vozu do dvou částí. Jednu najdete na středové dotykové obrazovce hluboko v nitru systému, ovšem druhou část nastavení musíte hledat na digitálním přístrojovém panelu před řidičem. To by možná nevadilo, kdyby toto nastavení nebylo z více jak 50 % funkční jen v případě, že se vozidlo zrovna nepohybuje. Pro úpravu většiny funkcí je tak potřeba zastavit, zařadit režim P a teprve pak si svého Rextona náležitě upravit.
Co se týče motorizací, výrobce vám nedá moc možností, co může vašeho Rextona pohánět. Pod kapotou můžete mít v ČR pouze jediný motor. Je jím 2,2litrový naftový čtyřválec e-XDI s celkem hrubým projevem. Má výkon 202 koní při 3800 ot./min a točivý moment 441 Nm mezi 1600 až 2600 ot./min. Spojený je výhradně s osmistupňovou automatickou převodovkou. Základní verze Club může být zadokolka a pohon všech kol je u ní za příplatek. Teprve vyšší výbavy Clever a Premium ho mají standardně. Pohon všech kol tu ale nefunguje automaticky jako u většiny SUV. Tady je primárně poháněna zadní náprava a pohon předních kol se v případě potřeby připojuje otočným ovladačem.
V terénu je jako doma
Přiřaditelný pohon předních kol není jediný trumf. Pokud by se situace ještě zhoršila, pak můžete zvolit i redukovaný převod. Když k tomu přidáme možnost uzávěrky zadního diferenciálu, je jasné, že KGM Rexton rozhodně není jen nějaké velké nafouklé auto, co si jen hraje na to, že se chce podívat do drsného terénu. Navíc Rexton má hnací jednotku v přídi uloženou podélně. Je tak ideálním autem třeba pro chovatele koní. Jednak jeho technika umožňuje jízdu v těžkém terénu, ale také se auto dále vyznačuje schopností tahat brzděný přívěs do hmotnosti až 3500 kg, tedy pokud zvolíte verzi AWD.
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Už kvůli koncepci zde nečekejte adaptivní odpružení. Tady je poctivá pevná technika a byl jsem mile překvapen z toho, že i na 20" kolech nebyla jízda v tomto voze utrpením. Ostřejší nerovnosti se sice okamžitě propíší do kabiny skrze rány od tlumičů a nezatížená záď vozu si tu a tam dokáže i lehce odskočit, jenže mně to vůbec nevadilo. I když venku panovalo spíše letní počasí, moc dobře jsem věděl, že tohle auto by v případě potřeby projelo i to, kde by se zasekly dnešní moderní offroady s hromadou elektronických asistentů. A co spotřeba? V průměru jsem jezdil za 8,2 litru na 100 km, přičemž jsem se často pohyboval po okresních silnicích a dálnicích. KGM Rexton má navíc 70litrovou palivovou nádrž, takže dojezd na
plnou je více než dostačující.
Tohle auto není pro každého, ale potěší hlavně ty, kteří mají rádi tzv. starou řidičskou školu, fyzická tlačítka a nevadí jim lehce zastaralý vzhled kabiny. Do centra měst se moc nehodí, v zatáčkách se celkem naklání a infotainment je někdy vážně k vzteku. Jenže pak přijdou jízdní vlastnosti mimo hezké silnice, potřeba odtáhnout těžký třítunový přívěs a nebo rodinná dovolená s hromadou kufrů. Ve všem bude Rexton excelovat a ještě u toho bude vypadat dobře. Navíc testovaná verze stála v době testu jen 1 249 900 Kč, a to je s ohledem na konkurenci velmi lákavá nabídka.
|+ robustní vzhled, výbava, jízdní vlastnosti v těžkém terénu, spotřeba, objem nádrže, vnitřní prostor
|- zastaralý infotainment, tvrdší podvozek
Zdroj: Autorský text