Test: Mazda MX-30 je ojetinou s obřím propadem ceny. Kdo ji koupil jako novou, ten si může trhat vlasy, z druhé ruky je to ale fajn volba

MX-30 je prvním sériově vyráběným elektromobilem značky Mazda, což pro ni znamenalo velký krok. Čistě bateriový model dorazil na trh už před šesti lety. Stalo se tak na minimálně osmnáctipalcových kolech, nechyběla mu bohatá výbava, LED světla, devítipalcová obrazovka multimediálního systému s navigací a podporou Apple CarPlay a Android Auto, vyhřívaná sedadla i volant nebo zadní parkovací kamera.
Co je zač?
Mazda postavila bateriový crossover s prvky kupé a dveřmi ve stylu RX-8 (chybí béčkový sloupek a zadní dveře se otevírají proti směru jízdy). Přestože elektromobil má výkon jen 105 kW, díky nízké hmotnosti je dynamika naprosto dostačující a jízdní projev velmi příjemný. Na rozdíl od jiných elektrických aut je Mazda čiperná a v zatáčkách působí neskutečně obratně. Brzdy jsou přesné a snadno dávkovatelné. Nasazeny byly i vzadu kotoučové brzdy.
Technický základ MX-30 sdílí s konvenčním crossoverem CX-30, což poznáte zejména v prostoru pod kapotou, který je v případě elektromobilu podivně prázdný. Shodná je i délka vozu 4395 mm, šířka 1795 mm nebo rozvor 2655 mm. Jen výška se kvůli baterii liší o patnáct milimetrů.
Video: Mazda MX-30
Uvnitř vozu Mazda použila udržitelné materiály, v našem případě korkové obložení. O něm se při představení hodně mluvilo, řada lidí z něj byla nadšená, ale mnoho škarohlídů považovalo korek za nepatřičný materiál, který nic nevydrží. Paradoxní je fakt, že korek po letech drží, ale plasty jsou většinou opotřebované daleko více.
Téměř devítipalcový displej je na palubní desce umístěn velmi vysoko a naopak obrazovka klimatizace našla své místo příliš nízko. Ovládání infotainmentu zajišťuje otočný ovladač, který známe i ze současných modelů japonské automobilky. K ovládání klimatizace slouží nejen displej, ale i tlačítka umístěná kolem. Zavazadelník nabízí využitelný objem 366 litrů, v případě aparatury Bose pak jen 341 litrů. Po sklopení zadních opěradel získáte 1155 litrů.
Po faceliftu nepatrně lepší
Mazda si v roce 2023 říkala za MX-30 minimálně 930 tisíc korun. Jednalo se už o vozy po modernizaci, což znamenalo mimo jiné čtyři nové barevné kombinace karoserie (včetně dvou nových základních barev). Také přibyly dva nové designy provedení kabiny.
Technickou novinkou byla palubní nabíječka podporující třífázové dobíjení AC střídavým proudem o výkonu 11 kW (před modernizací bylo maximum 6,6 kW). U rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) byl navýšen maximální výkon nabíjení – vzrostl ze 40 na 50 kW. Díky tomu se baterie o kapacitě 35,5 kWh má dobíjet (z 20 na 80 %) v ideálních podmínkách za půl hodiny. V praxi je hodnota z říše snů, nepodařilo se mi ji dosáhnout ani u nového auta, ani u dnes testované ojetiny (o tom ale až později).
Slepá elektrická větev japonské automobilky
Většina elektroaut se spoléhá na velkou baterii, která zaručuje slušný dojezd. Japonská automobilka na to ale šla po svém. Vsadila na akumulátor s kapacitou pouhých 35,5 kWh (využitelných je 30 kWh), což je zhruba polovina kapacity tehdejších konkurentů. Lithium-iontová baterie s hmotností 310 kg stojí za celkově nižší hmotností a lepšími jízdními vlastnostmi.
Japonská automobilka skloňovala při uvedení na trh ekologickou stránku věci, snížené těžiště vozu a hlavně nižší pořizovací cenu pramenící z menší baterie. Zde si musím rýpnout, vzhledem k pořizovací ceně kolem milionu a reálnému 180 km dojezdu při uvedení na trh šlo o naprostý nesmysl. MX-30 si motoristé kupovali srdcem, ne z praktických či jiných důvodů.
Situace na trhu není špatná
Aktuálně v Česku pořídíte zhruba tři desítky MX-30, přičemž pořizovací ceny začínají na hranici 350 tisíc korun (jedná se o vozy z prvního roku výroby, které mají najeto přibližně sto tisíc kilometrů a baterii na 90 % SoH). Kilometrovým rekordmanem je vůz s 131 tisíci kilometry na hrbu, drtivá většina aut v nabídce má najeto do 75 000 km.
Zhruba polovina vozidel je po prvním majiteli, stejným podílem vynikají i vozy disponující servisní knížkou. Nejčastěji se tento model objevuje v bílém laku, následuje šedý a černý lak karoserie. Třetina nabídky má český původ a nejčastější dovoz pochází z Německa nebo Holandska.
Ve výbavě většinou nechybí adaptivní tempomat, elektrická sklopná zrcátka, parkovací senzory a kamera, satelitní navigace, automatická klimatizace, vyhřívaná sedadla, vyhřívaný volant, asistent rozjezdu do kopce nebo bezklíčkový vstup.
Elektrická Mazda MX-30 vs. konkurence: Těšte se na atraktivní vzhled, dojezd je ale jen 200 km
Testovaný kousek
Do oka mi padla bílá MX-30 z července 2021 ve výbavě Comfort, která měla najeto necelých 61 tisíc kilometrů a pražský autobazar za ní žádal 389 900 Kč. Baterie je na 93 % své původní kapacity (údaj SoH vyjadřuje, jak je baterie schopná držet kapacitu ve srovnání s původním stavem).
Mazda byla krátce po STK, takže další povinná kontrola čeká budoucího majitele až v září 2028. Vozu nechyběla fantasticky svítící LED světla (zejména s dálkovými vidíte dost daleko). Výbava čítá devět airbagů, litá kola nebo tónovaná skla. Mezi očekávané investice patří nové pneumatiky, pročištění klimatizace a výměna stěračů. Korkové obložení je ve stavu jako nové, horší je to s plasty.
Jezdit umí levně, ale i draze
Udávaná spotřeba dle WLTP má činit 17,9 kWh/100 km, což je v dnešní době moderních elektromobilů celkem vysoká hodnota. Z mých zkušeností lze spotřebu při rozumné jízdě udržet i v chladnějších dnech (jako novou jsem ji testoval týden v mrazu a teď ojetinu při teplotách mezi 3–10 °C) dlouhodobě kolem 15,5 kWh/100 km.
Při jízdě ze Zdib přes Brandýs nad Labem, Sadskou, Poděbrady, Jičín a Hořice se mi podařilo mimo dálnici dosáhnout průměrné spotřeby 12,1 kWh/100 km. Šlo o trasu dlouhou přes sto kilometrů a v cíli baterie zobrazovala přesně padesát procent kapacity. Nazpět jsem ovšem pospíchal a cestu do Prahy vedl po dálnici, takže bylo nutné zhruba dvacet minut dobíjet. Závěrečná průměrná spotřeba vylezla po 230 ujetých kilometrech na 16,5 kWh/100 km. Po celkových šesti stovkách kilometrů palubní počítač ukazoval 15,2 kWh/100 km.
Zajímavostí je fakt, že při plném dobití je zobrazován velmi optimistický dojezd 201 km, který první dva až tři kilometry rychle padá. V mém případě opakovaně na hodnotu 185 kilometrů, což bylo dáno zřejmě studenou baterií, a tím pádem vyšší spotřebou paliva. Při delší cestě není úbytek dojezdových kilometrů tak rychlý.
Jméno i podobu první elektrické Mazdy předčasně vyzradila média. MX-30 ujede až 240 km
MX-30 zvládá i dálniční jízdu. Je nutné ale počítat s daleko vyšší spotřebou. Ideální je jet v pravém pruhu stovkou mezi kamiony, kdy zvládnete na jedno plné nabití dojet něco málo přes 170 km. Pokud pojedete stotřicítkou, dojezd spadne na nějakých 110–120 km. Kdo ale nejezdí jen po dálnici, bude spokojen.
První upozornění na nízký stav baterie přichází při poklesu dojezdu pod padesát kilometrů, tedy v době, kdy přístrojový štít ukazuje skoro poloviční kapacitu baterie. Poté následuje přepnutí vozu do ekonomického módu s omezenou možností akcelerace (na přístrojovce se zobrazí symbol želvy).
Dobíjení je na dnešní dobu pomalé
To, co u elektromobilů před šesti lety stačilo, to už dnes rozhodně nestačí. Zkoušená předfaceliftovaná MX-30 se měla dobíjet rychlostí 40 kW, ale realita byla rapidně horší. Na stojanu 75 kW se podařilo opakovaně dosáhnout průměrného nabíjecího výkonu max. 28 kW, takže k dobití z 20 na 80 % rozhodně nestačí deklarovaná půl hodinka.
Na 22 kW stojanu jsem pomocí vlastního kabelu dobíjel max. rychlostí 7,1 kW, což je o něco lepší než udávaných 6,6 kW v technické specifikaci (modernizované vozy zvládají 11 kW). Přesto k dobití potřebujete docela moře času. Raději jsem tedy volil dobíjení vozu přes noc pomocí 220 V zásuvky. Večer vůz zapojil a ráno odpojil. Reálný dojezd činil 185 km (zde ještě upozorním, že v mrazivých dnech testovaný nový vůz zvládal před pěti lety jen 130 km). Takže záleží nejen na jízdním stylu, ale i venkovní teplotě.
Pokud budete dobíjet doma (průměrná cena kolem 7 Kč za 1 kWh), jezdíte rázem za 1,05 Kč na kilometr (při spotřebě 15 kWh/100 km), aniž by se člověk nějak výrazně omezoval. V případě dobíjecích stojanů se pak bavíme o 1,80 Kč za kilometr.
Každou jízdu si užijete
MX-30 jezdí moc hezky, do zatáček se přirozeně skládá a plynule je projíždí. Nedělá jí problém zatáčky utahovat, nechybí jí stabilita a na poměry elektromobilů vyniká lehkostí. Umělý zvuk imituje spalovací motor – lze si na něj zvyknout, ale vypnout se nedá. Elektromotor o výkonu 107 kW (145 koní) a točivém momentu 271 Nm přináší dostatečný výkon. Nutné je počítat s maximálkou omezenou na 140 km/h a mdlým zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,7 sekundy.
S čistě elektrickou mazdou se jezdí nejen velmi snadno, ale i překvapivě komfortně. Na rozdíl od jiných konkurenčních modelů poskytuje velmi slušný jízdní komfort. Nerovnosti podvozek filtruje znamenitě a hlavně tiše. Ono vůbec odhlučnění kabiny patří k tomu lepšímu (i ve srovnání s nejnovějšími bateriovými vozy). Za volantem MX-30 mi vůbec nepřišlo, že řídím elektromobil. Zejména pak v zatáčkách, kde jsem byl víc než spokojen.
Jak hodně příjemně se MX-30 řídí, to jsem si uvědomil v momentě přesednutí do současných elektromobilů, např. Suzuki e-Vitara. Mazda jezdí vláčněji, lépe tlumí nerovnosti a celkově poskytuje lepší posez za volantem. A pokud přesednete třeba do dieselu, budete okamžitě chtít zpět za volant Mazdy, která umí pohladit na duši.
Jakou ojetinou je?
Mazda MX-30 je skvělá varianta pro ty, kdo chtějí začít s elektromobilitou stylově, ale bez honby za vysokým dojezdem. Jako ojetina působí stále čerstvě, nechybí jí moderní výbava, poskytuje komfortní svezení s orientací na řidiče.
U některých vozů byly zaznamenány problémy s 12V baterií, která může selhat i při plně nabité hlavní baterii, což znemožňuje nastartování vozidla. Objevovalo se i zaseknutí zámku nabíjecího portu, což je problém, který byl řešen aktualizací softwaru palubní nabíječky. Někteří majitelé v zahraničí hlásili problémy se zámkem nabíjecího portu, který se může zaseknout, což znemožňuje odpojení nabíjecího kabelu. Kromě toho se objevily i problémy se zavíráním druhého páru dveří.
Rádi řídíte a nesnášíte tuctovost?
Odsoudit Mazdu MX-30 jako ojetinu nelze, záleží tu však na samotných prioritách řidiče. Elektrická Japonka si řidiče získá především originálním vzhledem a tím, jak komfortně a přesně dokáže jezdit. Rozhodně to nebude kvůli dojezdu ani rychlosti nabíjení. První bateriová Mazda je uhrančivá, originální a dokonce vcelku praktická. MX-30 od začátku byla stavěna jako druhé auto do rodiny, které má jezdit jako model poháněný spalovacím motorem.
Plusy:
- nízká hmotnost
- malá baterie
- jízdní vlastnosti
- cestovní komfort
- originalita
- použité materiály a kvalita zpracování
- dobrá ergonomie
- odhlučnění kabiny
- pět stupňů síly rekuperace
- 220V zásuvka uvnitř vozu
- ovládání přes aplikaci
- skvěle svítící dálková světla
Mínusy:
- malý reálný dojezd
- pomalé dobíjení (40 kW, od faceliftu 50 kW)
- vyšší spotřeba na dálnici
- chybí bezdrátová nabíječka mobilních telefonů
- nepraktičnost zadních dveří (zejména při parkování mezi auty)
Zdroj: autorský text, AAA Auto