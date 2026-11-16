Test: Je vymalováno, BMW iX3 bere odpůrcům baterií všechny argumenty, proč ještě kupovat spalovací motory

BMW iX3 má tolik nových a inovativních řešení, že by to vydalo na knihu. Nové jsou digitální technologie, řešení baterie i technologie pohonu. Nová je platforma a nový je i výrobní závod. Jako první sériový model platformy Neue Klasse přináší 800V architekturu, 6. generaci pohonu eDrive s válcovými články formátu 4695, čtyři „supermozky" nebo nabíjení až 400 kW. A dojezd 678–805 km dle WLTP.
Verzi iX3 50 xDrive pohání dvojice motorů zcela bez permanentních magnetů (a tedy bez vzácných kovů): vpředu asynchronní motor s 123 kW / 255 Nm, vzadu externě buzený synchronní motor s 240 kW / 435 Nm. Systémový výkon je 345 kW (469 k), maximální točivý moment 645 Nm, zrychlení 0–100 km/h za 4,9 s, maximální rychlost 210 km/h.
Video: Uvedení modelu na trh
Vysokonapěťová baterie NMC má hrubou kapacitu 113,4 kWh a využitelnou 108,7 kWh. Tvoří ji válcové články integrované systémem cell-to-pack přímo do paketu bez použití modulů a paket zároveň tvoří nosnou podlahu vozu. Špičkový výkon DC nabíjení je 400 kW, nabití z 10 na 80 % trvá 21 minut. Za 10 minut přibude dojezd 309–372 km (WLTP). Platforma podporuje i obousměrné nabíjení, respektive technologie V2L, V2H a V2G. V2L (Vehicle to Load) znamená, že si z auta napájíte běžné spotřebiče. V2H (Vehicle to Home) umí dodávat energii do domácnosti, například jako záloha při výpadku sítě. A V2G (Vehicle to Grid) vrací elektřinu zpátky do rozvodné sítě a pomáhá tak vyrovnávat její zatížení.
Čtyři „supermozky" s až 20× vyšším výpočetním výkonem než u předchozí generace řídí jízdní dynamiku (Heart of Joy), automatizovanou jízdu, infotainment a základní i komfortní funkce. Právě Heart of Joy sdružuje řízení pohonu, brzd, rekuperace a řízení vozu do jediné jednotky. BMW uvádí, že zpracovává informace až 10× rychleji než konvenční řídicí jednotky. Výsledkem je, že 98 % brzdných manévrů proběhne pouze rekuperací, bez zásahu třecích brzd. Tolik popis základních novinek, jdeme na dojmy.
Nadčasový kabát a volant z jiného světa
Zvenku se iX3 snaží designově navázat na své historické předchůdce detaily, jako jsou negativně skloněné ledvinky nebo linky kolem nich. Pravdou ale je, že jde o poměrně velké SUV v moderním kabátě, který především minimalizuje aerodynamický odpor. Design BMW posledních dekád vždy vyvolá bouřlivé reakce, ale soudy amatérských internetových designérů většinou zub času vyvrátí a design BMW se nakonec ukáže jako nadčasový. U tohoto auta tomu nebude jinak, a tak si názor udělejte sami (ale opatrně s předčasnými soudy).
Beru za elektricky vysouvanou kliku a usedám do interiéru. Jednoduché architektuře přístrojové desky dominuje Panoramic iDrive. Tvoří ho projekce displeje Panoramic Vision, která se táhne přes celou šířku interiéru těsně pod hranou okna. Vytváří zvláštní dojem hloubky, ale jde o optický klam. Soustavu displejů doplňuje centrální dotykový displej 17,9" a 3D head-up displej. Poprvé chytám volant, který mi přijde jako z jiného světa. Dvouramenný volant s paprsky nahoře i dole, extrémním tvarováním a zvláštním ovládáním jen tak jinde neuvidíte. Musím říct, že se drží moc pohodlně a padne do ruky jako ulitý.
Chvilku hledám nastavení sedadel a nacházím ho na designově čistých dveřích. Na dveřích je základní ovládání, to pokročilé řeší obří obrazovka. Tady jde kromě sklonu sedadel nastavit i jejich šířka, kdy se vzduchem regulují bočnice. Nechybí ani masáž, jen mi chyběl prodloužitelný sedák. Skvěle se nastavují i opěrky hlavy, které jdou posunout i podélně.
Jemnost, která se nedá nemilovat
Na malém ovladači řadím D a s očekáváním vyrážím vstříc týdennímu soužití. Moje noha je spojená s 469 koňmi, a přesto je rozjezd tak neskutečně jemný a plynulý, že to prostě nejde nemilovat. Na první křižovatce se na obřím head-up displeji zobrazí celá křižovatka ve 3D včetně vyznačení, kudy se mám vydat. Tiše pluji po dálnici, obdivuji stabilitu, klid a vlastně i spotřebu, která byla kolem 20 kWh na sto kilometrech.
Skvěle funguje inteligentní adaptivní tempomat, který se aktivuje jedním tlačítkem na volantu. Jeho zásadním prvkem je, že se nevypne ani při použití brzdy nebo plynu. Jde tedy dočasně upravit rychlost a po uvolnění pedálů jede auto opět samo. Ale tak samo, že iX3 umí zpomalit i na sjezdu z dálnice bez zásahu řidiče. V pomalém provozu a ve městě navíc dokáže City Assistant rozpoznat semafory, zastavit na červenou a po naskočení zelené se sám rozjet. Na dálnici jde ještě dál. Highway Assistant zvládá jízdu bez držení volantu až do 130 km/h, řidič jen dohlíží na provoz a systém za něj drží auto v pruhu, brzdí i zrychluje. Funkci navíc BMW nechalo homologovat pro víc než dvacet evropských zemí, takže nejde o žádnou šedou zónu, ale o oficiálně schválený systém.
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Sjíždím z dálnice na okresky a poprvé trochu zkouším, co iX3 umí nabídnout. Strmé řízení, 240 kW na zadní nápravě, perfektní poloha za volantem, vyladěné brzdy i důvěra v obří 21palcová kola s pneumatikami rozměru 255/40 znamenají jedno. Trochu to rozjedem. iX3 jde fantasticky za plynem (nepřekvapivě), minimálně se naklání a silná rekuperace na zadních kolech při brzdění do zatáčky dodá víc gripu na předních kolech. Na výjezdu přitlačím plyn na podlahu a za doprovodu velmi kosmického zvuku vystřelím vpřed. První kilometry, než člověk trochu přivykne silám, které na něj působí, jsou neuvěřitelné.
iX3 má v této testované verzi pohon všech kol, ale nemám pocit, že by se na suchém asfaltu přední náprava nějak zvlášť zapojovala.
Stovka za 4,3 s a jediná piha na kráse
Na přehledné rovince zastavím a zkouším aplikaci BMW M Apps z nabídky infotainmentu, která umožní změřit čas z nuly na sto včetně reakčního času řidiče i brzdnou dráhu. Na stovku se dostanu za 4,3 vteřiny, zpět na nulu po 35 metrech. Těch 2,3 tuny zastaví příplatkové M brzdy na pouhých 35 metrech. Množství energie, které brzdy musí najednou pojmout, je neskutečné. Ale jde o okrajový scénář, většinu (až 98 %) totiž ubrzdí samotná rekuperace.
Do cílového místa dojíždím po poměrně rozbité silnici a právě tam nacházím slabinu iX3, totiž horší schopnost tlumit vysokofrekvenční kmity karoserie. Auto se otřásá, dovnitř se přenáší dost hluku a přiznám se, že v takové situaci si jízdu v autě (v naší verzi) za 2,1 milionu představuji trochu jinak.
Moje drobné zklamání velmi rychle vyléčí pohled na ukazatel stavu nabití a očekávaný dojezd. Ten byl po 60 kilometrech na 88 procentech a udávaný ideální dojezd stále 798 km. To je prostě neskutečné. Zásluhu na tom má nejen obrovský skok v technologii a účinnosti, ale samozřejmě také velká 108 kWh baterie.
Ještě několikrát během týdenního testu si potvrdím, jak fantastické auto iX3 je. Velmi pokročilý je i parkovací asistent. Před manévrem umožní z auta vystoupit, ale hlavně funguje dobře, rychle a spolehlivě. Výborně hraje příplatková audiosoustava. Infotainment s obří obrazovkou funguje skvěle, navigace je online a tak spolehlivá, že jsem za celý týden ani jednou nevyužil zrcadlení telefonu.
Jen během našeho testování přišla nová verze. Umí porovnat předplacené tarify pro nabíjení a vybrat ten nejvýhodnější, přidává proaktivní navigaci s AI a kromě her zvládne třeba i zaplacení parkovného nebo nabíjení. Nabíječky jsou na mapě vidět i s aktuální obsazeností, jde vybrat konkrétního provozovatele nebo rychlost nabíjení, takže i v tomhle je BMW na špici.
Za týden jsme ujeli 400 km a auto jsme ještě vraceli s 20 procenty v baterii. Takže 500 km je úplně v pohodě. Průměrná spotřeba byla 18,4 kWh/100 km. Za 17 000 km, které mělo BMW najeto, byla spotřeba 19,8 kWh/100 km. V autě, které každý týden týrá novinář a zkouší jeho extrémy, je to fantastické.
Konkurence (nespí)
A že jsem kromě jízdní kvality na rozbitých silnicích jen chválil? To auto si to zaslouží. Je to opravdu skok a BMW za něj zaslouží obdiv. A jestli mi něco trochu vadilo, byly to tvrdohlavé vysouvací kliky, zvuk zavírání dveří, který nebyl úplně prémiový, a chvějící se kapota na dálnici. Chyběla mi pádla pod volantem pro nastavení úrovně rekuperace, i když BMW má velmi inteligentní rekuperaci, která většinu zpomalení zvládne sama.
V segmentu prémiových elektrických SUV iX3 vyniká zejména nejdelším dojezdem a nejvyšším nabíjecím výkonem. Mercedes GLC s EQ Technology má menší baterii (94 kWh, WLTP až ~650 km) a nabíjení 330 kW, ale umí být rychlejší (verze GLC 400 4Matic: 489 k, 800 Nm, 0–100 za 4,3 s) a nabízí větší kufr (570 l plus 128l frunk). Audi Q6 e-tron (platforma PPE, baterie ~95 kWh využitelných, WLTP až 625 km, nabíjení 270 kW) má ve skupině nejkratší dojezd. Tesla Model Y a nové Volvo EX60 (baterie až 117 kWh, WLTP až 810 km) jsou další přímí soupeři, EX60 přitom iX3 v dojezdu těsně překonává. Charakterově je iX3 „auto pro řidiče", GLC EQ míří na komfort, Q6 e-tron na jistotu.
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Závěr
Co na závěr? Technologie pohonu a baterie, extrémní dojezd i jednoduchý interiér jsou opravdu skokem do budoucnosti. Design je neotřelý, moderní a tradičně extravagantní. Dojezd je fantastický, rychlost nabíjení také, stejně jako úroveň, s jakou iX3 pomáhá zvládnout nástrahy nabíjení (platba přímo z auta, výběr konkrétní sítě nabíječek, zobrazení jejich obsazenosti). V autě se skvěle sedí, moc dobře se řídí, jen na rozbitých silnicích by mohlo být komfortnější. Opravdu chcete kupovat ten spalovák?
|+ jízdní vlastnosti, dojezd, elektronika, asistenti, technologický pokrok
|– na rozbitých silnicích by iX3 mohla být pohodlnější
Zdroj: Autorský text