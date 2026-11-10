Našli jsme neuvěřitelně úsporné SUV za dobré peníze. Na komfortu Honda HR-V ale trochu ztrácí

V roce 2021 přišla na trh teprve třetí generace tohoto SUV. Už v době, kdy zvýšené modely vládnou prodejům, se tak musí hodně snažit, aby měla zákazníkům co nabídnout. HR-V chce zaujmout velmi ladným střihem karoserie, zajímavě řešenými zadními sedadly a velmi úspornou hybridní pohonnou jednotkou. Nově po faceliftu nabízí nový výbavový stupeň Advance Sport, který máme na test. Změn není mnoho. Model dostává specifickou masku, upravenou spodní část karoserie, černá zrcátka a 18” kola. Uvnitř má speciální čalounění, červené prošívání a červené dekory palubní desky a dveří. Změn doznalo také rozvržení výbav a nově je kamera pro monitoring řidiče součástí všech výbav.
Video: Uvedení modelu na trh
S délkou 4,3 metru bude tento vůz lákat zákazníky, kteří budou pokukovat také po Škodě Karoq nebo Toyotě C-HR. V případě Hondy máme na výběr pět úrovní výbavy a jedinou pohonnou jednotku, 1.5 i-MMD. My máme prostřední výbavový stupeň, za který výrobce žádá necelých 750 tisíc korun v rámci akční nabídky.
Základní verzi ale můžete s tímto extrémně úsporným hybridem pořídit už za 650 tisíc Kč, což je velmi zajímavá nabídka. Jen pro srovnání, Škoda Karoq se sedmistupňovým DSG stojí v základní výbavě Selection kolem 770 tisíc korun a jeho pohon je zcela nesrovnatelný s tím, co nabízí Honda.
Konzervativní interiér, ale chytrá zadní sedadla
Usedám do interiéru, který je, jak je u Hond zvykem, poměrně konzervativní. Hezký volant, jednoduchý digitální přístrojový štít, malý displej navigace, který svému účelu plně dostačuje a netrčí do interiéru. Pod ním najdeme krásné ovládání klimatizace se třemi otočnými ovladači a velkou páku voliče převodovky. Možná je škoda, že HR-V v rámci modelové péče nepřevzalo pár ozdobných prvků třeba z Civicu, protože interiér nepůsobí nijak zvlášť svěže. Ale zákazníci Hondy to možná ocení.
Příjemná jsou látková sedadla s dostatečnou oporou i dostatek místa v zadní řadě. Možná až moc. Vzadu najdeme legendární Magic Seats, jejichž sedáky lze přiklopit k opěradlům, a HR-V tak nabídne obří jeskyni za předními sedadly. Navíc při sklápění opěradel umí zasunout sedáky tak, že vytvoří zcela rovnou plochu. Je to šikovné a dobře vymyšlené, přesto si myslím, že větší kufr by se využil častěji. Ten má totiž udávaných jen 320 litrů. Na pohled to vypadá na trochu víc.
Hybrid, který ve městě exceluje. Na dálnici už méně
Pod kapotou je pohonná jednotka, jejíž konstrukci jsem letos chválil už v Civicu, CR-V i Preludu. Jde o sériově-paralelní hybridní jednotku. Při pomalejší jízdě je vůz vždy poháněn elektromotorem, který bere energii z malé baterie. Tu průběžně dobíjí spalovací motor. Teprve při dosažení určitých podmínek, obvykle při vyšší rychlosti kolem 70 km/h, se kola vozu napevno spojí se spalovacím motorem prostřednictvím jednorychlostní převodovky.
Přechod mezi těmito režimy je zcela neznatelný a lze jej pozorovat jen podle indikátoru na palubní desce. Spalovací motor o objemu 1.5 litru pracuje v úsporném Atkinsonově cyklu a nabízí 79 kW a 131 Nm, elektromotor je naladěný na 96 kW a 253 Nm. Nejvyšší výkon celé soustavy činí právě 96 kW, tedy stejně jako u elektromotoru, který vůz pohání v sériovém režimu.
HR-V zrychlí na stovku za 10,7 sekundy a podle výrobce má spotřebovat jen 5,4 litru na 100 km. Přebírám auto, které má na palubním počítači spotřebu 5 litrů za posledních 500 km. Ale v případě hybridu Hondy nejde jen o krásnou spotřebu, nýbrž i o jízdní projev, o kterém si běžné automatické převodovky mohou nechat jen zdát. HR-V, poháněné ve většině případů elektromotorem, krásně reaguje na plyn a je okamžitě připravené zaplnit mezeru mezi auty nebo vystartovat z křižovatky bez přískoků typických pro běžné automaty. Couvání do kopce tomuto hybridu také chutná víc než automatům, které se brání opotřebení spojek jejich rychlým sepnutím. Couvání s nimi tak může být obtížné. HR-V popojede o pár centimetrů úplně snadno.
Pomalu se vydám vstříc týdennímu testu. V zácpě si rovnou pouštím adaptivní tempomat a plížím se domů. Domů dojíždím se spotřebou 4,5 litru benzínu na 100 km v hustém městském provozu. HR-V tlumí běžné městské nerovnosti sice statečně, ale uměl bych si představit, že by na pneumatikách 225/50 R18 mohlo být i měkčí. Po městě se občas zapne spalovací motor, aby doplnil energii, a pak se zase odebere ke spánku.
Opouštím město a poprvé najíždím na dálnici. Tisknu plyn a zpod kapoty se ozve zvuk vytočené patnáctistovky, který mému uchu vůbec nelahodí. Najednou mizí všechny výhody hybridu a máme tu 1,5tunové auto, vytočený atmosférický motor na 6000 otáček, který díky Atkinsonovu cyklu nemá výkonu nazbyt a ještě disponuje zvukem, který je pro ucho až bolestivý. Dokonce i dvouletý synáček zezadu komentoval tenhle pro něj nezvyklý zážitek slovy: „Auto vrčí.“ V tomto například čínská konkurence umí nabídnout motory se stejným objeme citelně méně hlučné.
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Naštěstí tohle trápení netrvá dlouho. HR-V dosáhne cestovní rychlosti 130 km/h a utiší se. Podobně jako Civic i HR-V simuluje řazení změnami otáček, ale dělá to méně, protože by jinak přišlo o výkon. Škoda, že si výrobce nepomohl podobně jako u Civicu zvukem z reproduktorů nebo hluk lépe neutlumil. Na dálnici by mohlo být auto celkově o malinko tišší.
To je ostatně typická výtka vůči japonským vozům. Toyota nebo Suzuki jsou na tom podobně, evropská konkurence vás v tomto směru hýčká víc. HR-V by díky tužšímu podvozku mohlo mít i nějaké sportovní ambice. Faktem ale je, že na pneumatikách Michelin Primacy a kvůli typickému projevu motoru připomínajícímu CVT na ně můžete zapomenout.
Skvělý pohon za zajímavé peníze, ale Karoq je pohodlnější
Honda se nikdy nepodbízela cenou. Vždy nabízela technicky pokročilá řešení a velmi spolehlivé vozy. U HR-V je určitě pravdivá alespoň ta druhá část, ale i hybrid je skvělý a cena mi přijde velmi zajímavá. Za ni nabízí spoustu místa pro pasažéry, mimořádně hospodárnou pohonnou jednotku unikátní konstrukce, zajímavé jízdní vlastnosti, pohledný kabátek SUV-kupé a spoustu výbavy. S průměrnou spotřebou kolem 5 litrů na 100 km cenou paliva překoná i oblíbené naftové motory, které jezdí za 4,5 litru. Tedy až na to, že takových už moc není.
Abych jen nechválil. V Karoqu si budete za jízdy připadat v autě o půl třídy lepším. Díky tichosti, materiálům a chování podvozku vás Karoq bude více hýčkat, ale rozumnou pohonnou jednotku podle mě momentálně nabídnout nedokáže.
|+ jízdní vlastnosti na silnici, skvělá spotřeba, vynikající práce hybridu, magic seats
|– hluk motoru při akceleraci, menší kufr
Zdroj: autorský text