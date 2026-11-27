Je sice pravdou, že Ford se v poslední době hodně soustředí na svět elektromobilů, ale to neznamená, že by snad zapomněl na nemalé procento zákazníků, kteří stále upřednostňují spalovací pohon. Početnější rodiny mohou zakoupit velké Tourneo Custom, které nabízí až osm míst k sezení a hromadu odkládacích prostor. Testovaná verze disponovala kratším rozvorem (L1), avšak ti nejnáročnější mohou sáhnout po variantě L2, která nabídne ještě více prostoru pro nohy zadních cestujících. Pozor ale na to, že u prodloužené verze lze volit výhradně plně elektrické či plug-in hybridní ústrojí.
Video: Představení Fordu Tourneo Custom
Některé příplatky jsou nečekané
Klasickou naftu lze pořídit jen v základní délce karoserie. Mnou testovaný plug-in hybrid byl taktéž v kratší variantě a musím říci, že to testované specifikaci náramně slušelo. V základu dostane každý ze zákazníků bílý odstín karoserie Frozen, přičemž za jiný odstín karoserie je nutné připlatit 19 800 Kč.
Hodně jsem si pochvaloval přítomnost Matrix LED hlavních světlometů, které ale nejsou standardem, a je nutné za ně připlatit 12 000 Kč bez DPH. V tomto případě se ale příplatek vyplatí, protože jejich světelný výkon byl vynikající a nemohu si stěžovat ani na funkci vykrývání překážek před vozidlem.
Trošku nečekaně se ale mezi příplatky objevil i vyhřívaný kožený volant a dvouzónová klimatizace. U nejvyšší výbavy bych oba prvky čekal v základu, ale Ford je zřejmě jiného názoru. Co se týče vzhledu, k vozu nemám výhrady a málokdo by tipl, že jde o plug-in hybrid. Nabíjecí zdířka s víčkem je vpředu vpravo, takže k nabíjecí stanici je nejlepší najet popředu, s čímž zkušenější řidiči nebudou mít díky skvělému výhledu do stran žádný problém. A jak to vypadá se zpracováním kabiny a prostorností?
Spolkne celou rodinu
Palubní desce zde dominuje dvojice displejů, která je propojena ve zdánlivě jednotný celek. Jde o klasický přístrojový panel před řidičem a dotekový displej infotainmentu nad středovým panelem. Displeje mají parádní grafiku i skvělou čitelnost a snad jen přechody mezi jednotlivými zobrazeními by mohly být o maličko rychlejší. Palec nahoru posílám za poctivá fyzická tlačítka nejen na volantu. Díky nim lze velmi rychle deaktivovat systémy pro hlídání jízdního pruhu a rychlosti, což platí taktéž pro volbu jízdního režimu. Tak to má přesně vypadat.
Potěšil mě dostatek odkládacích prostor vpředu a kdo bude pečlivě hledat, skoro až u podlahy se přesně ve středu palubní desky nachází otvor, kde má své místo rozměrná bezdrátová nabíječka mobilních telefonů.
Ve druhé a třetí řadě pak bylo možné využít jedno ze tří samostatných sedadel. Každé z nich přitom bylo plně posuvné, sklopné a druhá řada nabízela možnost otočení proti směru jízdy. Auto tak může sloužit jako malá pojízdná kancelář, ale v případě potřeby i jako hodně prostorný stěhovák. Druhá a třetí řada mají samozřejmě i vlastní odkládací přihrádky na nápoje, USB zásuvky a nechybí ani výkonné LED osvětlení. V souhrnu tahle osobní dodávka nabízí kvalitní materiály v kabině, přehledné uspořádání ovládacích prvků a i ve vysokých dálničních rychlostech je příkladně odhlučněná.
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Vlastně jsem zde nedostatky hledal jen velmi obtížně. Pod kapotou testované varianty PHEV se nacházel benzinový čtyřválec 2.5 Duratec, který doplňuje elektromotor beroucí energii z akumulátoru o využitelné kapacitě 11,8 kWh. Přítomna je převodovka eCVT a veškerá síla pohonného ústrojí putuje na přední nápravu. Kombinovaně je zde k dispozici 232 koní, což není vůbec málo. Hlavně na mokrém podkladu je ale často potřeba opatrně zacházet s plynovým pedálem, jinak se dočkáte prokluzu přední nápravy. Z pohledu zájemce o vůz bych proto ocenil možnost připlatit si za pohon všech kol. A právě tady nastává menší ale – tohle totiž není v rámci nabídky možné.
Další vylepšení by se hodila
Pro čtyřkolku se může rozhodnout jen ten, kdo zakoupí naftovou (a podstatně slabší) variantu. Velká škoda. Verze PHEV pak dokáže uvézt v provedení L1 podle výbavy mezi 925 až 937 kg nákladu (včetně posádky). U delší L2 je to pak 969 až 992 kg. Podvozek vozu nemůže být adaptivní, ale o to více jsem překvapen, jak dobře se jej povedlo technikům Fordu vyladit. Měl jsem obavu, že s 19" disky bude jízda dost tuhá a budu vědět o každé nerovnosti, jenže to jsem se spletl. I jízda po horších typech silnic nepřinášela vyložené utrpení a za volantem jsem se většinu času cítil tak, jako bych řídil větší osobní vůz pro čtyři lidi.
Samostatnou kapitolou je spotřeba. Tady došlo na další nečekané překvapení. I když se baterie vybila, často se stávalo, že vůz jel v čistě elektrickém režimu. Pohonná soustava si totiž umí vyrobit elektřinu prakticky při každém sebemenším klesání. Na plně nabitou baterii s kapacitou 11,8 kWh (netto) jsem byl schopen ujet okolo 45 km, což není nic moc. Navíc nabíjení celkem potrvá, protože současná generace Fordu Tourneo Custom podporuje jen AC nabíjení výkonem 3,7 kW. Když toto bude majitel vozu akceptovat, kombinovaně bude jezdit za 3 litry na 100 km.
V případě častých přesunů s vybitou baterií pak lze jezdit za 6,5 litrů na 100 km. To se ale bavíme o klidné a plavné jízdě. Jakmile dojde na dálniční přesun rychlostí okolo 150 km/h, spotřeba se nebojí vyšplhat k 10 litrům na 100 km. Ford o takových hodnotách moc dobře ví, a proto se nebál a do vozu nainstaloval i 63litrovou palivovou nádrž. Díky tomu lze na jeden zátah ujet skoro 1 000 km, což se rozhodně počítá.
A finální verdikt?
Nová generace Tournea Custom si vypůjčila to nejlepší z původní generace a vylepšila vše, co jen bylo možné. Zlepšil se jízdní komfort, výbava, výrazně narostl výkon a podstatné změny lze spatřit také v kabině. Nevýhodou je ale malý dojezd v elektrickém režimu, pomalé AC nabíjení a fakt, že plug-in hybrid nedosáhne na nízkoemisní značky EL.
Z pohledu ceny je na tom ale Ford mnohem lépe, než konkurenční Volkswagen, který má na evropském trhu s užitkovými vozy nemalý podíl.
|+ vzhled, vnitřní prostor a variabilita, výkon, podvozek, cena
|- nelze pořídit s pohonem obou náprav, některé příplatky
Zdroj: Autorský text