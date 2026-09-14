Test Alfa Romeo Tonale Sport Speciale: Technicky geniální, řidičsky skvělá

Alfa Romeo Tonale přišla na trh v roce 2022 a pro letošek si připravila facelift. Nové je Scudetto, konkávní mřížka inspirovaná modelem 33 Stradale, nový je design světlometů, kratší přední převis a rozšířený je rozchod obou náprav. To všechno má zlepšit jízdní vlastnosti, zatímco plynulejší naladění hnacího ústrojí má potěšit řidiče. V ceníku se objevila také nová edice Sport Speciale, kterou si dnes otestujeme.
Na pohled nezaměnitelná
Blížím se k velmi pohlednému SUV a tohle auto si prostě nejde s ničím splést. Navíc v téhle krásné, typicky červené barvě je prostě nádherné. Výrazná maska, výrazný světelný podpis vpředu i vzadu a velmi výrazná 20palcová kola. Zároveň to všechno krásně ladí a Alfa je prostě nezaměnitelná a svá.
Video: Uvedení modelu na trh
Usedám do interiéru a ten je neméně okouzlující. Krásný volant s kulatým středem a logem výrobce doplňují obří pádla pod volantem. Za nimi jsou naznačené tubusy budíků přístrojového štítu, který je samozřejmě plně digitální. Ale jeho grafika a provedení jsou parádní. Strašně se mi líbí ten retro font, líbí se mi počítadlo kilometrů, které evokuje stará mechanická počítadla, včetně toho, že se plynule přetočí. Líbí se mi, že některé prvky evokují podsvícení starými žárovkami. Tohle je pecka.
I zbytek palubní desky je povedený. Malý displej zcela dostačuje a neruší tohle mistrovské dílo. S radostí vítám oddělené ovládání jízdních režimů, klimatizace i aktivaci úspory energie v baterii jedním tlačítkem. Ale pihy nacházím. Nepodsvícená tlačítka na volantu v noci znesnadňují ovládání například tempomatu. Boční opora sedadel by také mohla být regulovatelná, protože tak, jak je nastavena teď, je připravena pojmout spíš silnější postavy a ti hubenější z nás si ji moc neužijí.
Technika
Z pohledu techniky i uživatelského komfortu je velmi zajímavý systém plug-in hybridního pohonu. Přední nápravu pohání spalovací motor s automatickou převodovkou a zadní nápravu pohání elektromotor.
Mezi přední a zadní nápravou není žádné mechanické spojení, na hnacím řetězci spalovacího motoru není žádná elektrifikace, ale přesto Alfa umí nabídnout čistě elektrickou jízdu a velmi působivé zrychlení.
Na rozdíl od klasických paralelních hybridů, jaký má kromě VW, Stellantisu, Hyundai třeba i BMW X3 30e xDrive, zadní kola dostanou výkon okamžitě. Elektromotor na zadní nápravě totiž nemá žádnou prodlevu spojky ani řazení. Zatímco přední kola čekají na turbo a na to, jakou rychlost se automatická převodovka rozhodne použít, zadní už tlačí posádku kupředu. Z mého pohledu je tohle naprostý ideál hnacího řetězce, který Alfa nazývá eQ4.
Jen pro úplnost, pod přední kapotou najdeme přeplňovaný benzinový čtyřválec o objemu 1332 cm³ s výkonem 110 kW (150 k) při 5750 ot/min a točivým momentem 270 Nm od 1800 ot/min. Je spojený se šestistupňovým automatem Aisin, tedy klasickou planetovou převodovkou s hydrodynamickým měničem místo spojky. Překvapivě tedy jde o klasický automat, kterých na trhu už moc není.
Výkon elektromotoru na zadní nápravě je 90 kW (122 k) a 250 Nm. Trakční akumulátor má celkovou kapacitu 15,5 kWh, z toho 12,03 kWh využitelných. Elektrický dojezd podle WLTP je kolem 60 km. Kombinovaný systémový výkon je 197 kW (268 k), na stovku Tonale zrychlí za 6,6 sekundy a rozjede se maximálně na 195 km/h.
Za tohle všechno se ale platí, a to doslova. Nejen penězi, ale i objemem kufru. Díky vzadu uložené baterii a elektrickému motoru na zadní nápravě „zbylo“ na kufr jen 385 litrů. Nutno říct, že pohon všech kol a baterie si vybírají téměř vždy svou daň v kufru. Prostě hodně techniky zabírá hodně místa.
Když jsem v technické specifikaci uviděl McPherson na obou nápravách, domníval jsem se, že je to chyba. Ale není. Téměř. Vzadu má Tonale Chapmanovo zavěšení. Chapmanova vzpěra je konstrukčně to samé co McPherson, jen aplikovaná vzadu. Překvapením je vlastně i McPherson vpředu. U auta s takovým charakterem, takovou řidičskou ambicí a možná i takovou cenovkou by se dal očekávat sofistikovanější podvozek. Ale technika je jedna věc, osobní zkušenost druhá. Tak jdeme jezdit.
Auto mnoha tváří
Přepínač D N A je alfařským rébusem. Tři písmena, tři režimy. A je u Tonale PHEV úsporný režim, který upravuje všechny systémy vozu s cílem snížit spotřebu. V praxi je to ten, ve kterém auto jede primárně na elektřinu jako zadokolka s omezením výkonu. K tomu mám výtku. Při konstantních rychlostech je dost slyšet zadní elektromotor a ruší posádku. Paradoxně při zrychlování ani zpomalování se to neděje a motor vůbec slyšet není. O to horší je to při ustálené jízdě.
N je neutrální nastavení a auto, pokud může, jede na elektrickou energii. Na elektřinu můžete jet maximálně 135 km/h. Pokud chcete uchovat energii v baterii na situace, kdy je to výhodnější, můžete tlačítkem eSave přepnout Tonale do plně hybridního režimu a uchovat úroveň nabití baterie.
Dynamic zostří reakce plynového pedálu, nechává spalovací motor běžet a je připraven kdykoliv zrychlovat. Musím říct, že to zrychlení je opravdu působivé. Poměrně silný elektrický motor na zádi řeší i problém klasických automatických převodovek, které ne vždy mají zařazený ideální rychlostní stupeň. Těch 90 kW zezadu je opravdu znát a spalovacímu motoru výrazně ulehčuje práci.
Máte pocit, že spalovací motor zrychluje s neuvěřitelnou lehkostí a plynulostí, a přitom většinu práce za něj dělá někdo jiný. On má mezitím čas najít tu správnou rychlost. Díky významné práci elektromotoru není často ani potřeba pádly pod volantem zasahovat do práce převodovky.
Nečekejte ale chování zadokolky. 90 kW je dost, ale musí je obsloužit jeden převodový poměr, takže ta síla je značná, ale ne asfalt trhající, a Tonale se pořád chová jako předokolka. Příjemná je rekuperace po sundání nohy z plynu, protože probíhá na zadních kolech. I při částečném brzdění do zatáčky se tak přední kola mohou věnovat pouze řízení a přenos hmotnosti vpřed jim navíc přidá grip. To je prostě paráda.
Na 20palcových kolech je podvozek Tonale až překvapivě komfortní. Svůj díl na tom mají elektronicky řízené tlumiče se dvěma úrovněmi. Což je přesně ten počet, který potřebujete. Jednu na rozbité silnice a druhou na zbytek. Navíc je přepínač výborně dostupný uprostřed otočného ovladače režimů jízdy.
Jaké zacházení Tonale zvládne, jak příjemně funguje při pomalé i svižné jízdě, je opravdu fascinující. Díky těžší baterii vzadu má příjemně rozloženou váhu a chová se neutrálně prakticky v každé situaci. Kromě plynu na podlaze v zatáčce. To se jí trochu chce ven ze zatáčky. Ale to se autu s předním pohonem kol nedělá, takové kruťárny.
Řízení
Řízení si zaslouží samostatnou část. Je fantasticky ostré, díky velkým kolům přesné a docela komunikativní. Jeho problémem ale je, že je trochu přeposilované, což moc nejde dohromady s jeho velkou citlivostí. V režimu D sice trochu ztuhne, ale pořád, v kontextu toho, jak je to auto pevné a řidičské, jde stále až moc lehce.
Spotřeba
Měření spotřeby paliva je u plug-in hybridů docela komplikované. Teoreticky buď jedete na elektrickou energii z baterie, nebo necháte auto, ať si energii kombinuje, jak chce, případně jedete ve full hybridním režimu, tedy buď když dojde energie v baterii, nebo v režimu eSave.
V obou případech má motor docela práci s 1,9 tuny těžkým autem, ale hodně paliva ušetří rekuperací. Kombinovaná spotřeba se tak pohybovala mezi 7 a 8 litry na 100 km. Na tuhle váhu je to fajn, ale určitě se vyplatí auto dobíjet a jezdit na obě „paliva“.
Da capo al fine
Hnací ústrojí je skvělé. Kombinace klasického měničového automatu vpředu a samostatné elektrické části vzadu funguje přesně tak, jak by hybrid fungovat měl. Elektřina zaskočí tam, kde má spalovací motor s převodovkou slabinu, a dělá to nenápadně.
Okamžitá odezva, žádné čekání na převod, čistě elektrická jízda do 135 km/h, rekuperace na zadní nápravě, která pomáhá i v zatáčce, a do toho pohon všech kol pro případ, že nasněží. Naprostý ideál hnacího řetězce, který má samé výhody. Takhle to má vypadat, takhle vypadá součinnost elektromotoru se spalovacím motorem.
Modernizované Tonale a jeho nová edice Sport Speciale stojí 1 349 000 Kč. To není málo, ale Alfa nabízí něco, co ostatní nabídnout neumí. Skutečně emotivní design, skvělý kompromis naladění podvozku, který umí být komfortní i sportovní, pokud si připlatíte za tlumiče s nastavitelnou regulací, a celkem dost zábavy za volantem. Jen ten zadní elektromotor by mohl být trochu tišší…
|+ jízdní vlastnosti, skvěle vyřešený pohon, design, poloha za volantem, interiér
|– menší kufr, zvuk elektromotoru při ustálené jízdě, boční vedení sedadel pro silnější postavy, strmé řízení by mohlo být tužší
Zdroj: Autorský text