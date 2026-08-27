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Tenhle Mercedes by byl ideální třeba pro Filipa Turka. Má šest kol a projede všechno, včetně křižovatky na I. P. Pavlova

FUN
Roman Havlín
27.08.2026
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Mercedes Benz 6x6
Autor: Carlex Design

Na jednom z nizozemských prodejních portálů se již podruhé za jeden rok objevil v prodeji netradičně upravený Mercedes-Benz třídy X. Jeho výbavu a vizáž má na starosti firma Carlex Design a sami uznejte, zda byste něco takového chtěli vlastnit i vy. Rozhodně se jedná o pořádný kus automobilové kontroverze, která navíc není z laciného kraje a která budí velkou pozornost. I v našich končinách by se ale jistě našli lidé, kterým by se takové věc líbila. Že ano, Filipe. 

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Vůz byl přestavěn na šestikolový ve stylu Mercedesu G63 6×6 a ačkoliv vypadá, že se pod jeho kapotou musí nacházet obrovská porce koní a válců, nenechte se zmýlit. Tady je řeč o klasické verzi 350d, která pod svou upravenou kapotou skrývá třílitrový šestiválcový vznětový motor s výkonem 258 koní. Tohle monstrum tak dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy a díky třem nápravám a vyšší hmotnosti pojede maximálně 205 km/h. Firma Carlex Design se pak při návrhu tohoto vozu skutečně vyřádila.

Mercedes Benz 6x6

Úpravu vozu má na svědomí firma Carlex Design 

Autor: Carlex Design

Úpravce zde instaloval balíček úprav, který zahrnuje mimo nové tlumiče, zvýšený podvozek, rozšířené panely karoserie a červený kožený interiér. Nepřehlédnutelná je šestice 22palcových zakázkových kol a také světelná LED rampa na střeše. 

V kabině nechybí sportovně vypadající sedadla a opěrky hlavy nesou nápis Final Edition. Třída X ale v žádné takové edici nikdy nevznikla, a tak jde nejspíše o závěrečnou edici z výroby od společnosti Carlex Design. Ta mimochodem představila šestikolovou třídu X v roce 2018. Tenkrát šlo o jakési zvláštní období, kdy šestikolová auta byla v módě. Na scénu se tenkrát dostala šestikolová třída G, několik přestaveb Land Roveru Defender, Ford F-150 Raptor nebo Jeep Wrangler. 

Móda šestikolových aut nekončí. Carlex připravuje Mercedes třídy X v provedení 6x6
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Cena je pro soukromníky i podnikatele odlišná

A pokud byste měli přeci jen zájem o něco tak velkého a kontroverzního, aktuálně je vůz nabízen na portálu Marktplaats. Auto je zatím v majetku firmy, která se zabývá stavbou a prodejem lodí. 

Budoucí kupec si však musí pečlivě rozmyslet, jakým způsobem tuhle třídu X 6×6 koupí. Pro podnikatele je totiž cena stanovena na 164 900 eur, avšak pro soukromé osoby je cena nastavena na 199 500 eur, což je v přepočtu 4,8 milionu Kč.

A pro úplnost, jedna šestikolka pro výstřední řidiče typu Karlose Vémoly nebo Filipa Turka vznikla i u nás. Na svědomí ji má společnost Bureko. 

Zdroj: Autoblog.nl

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