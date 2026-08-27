Tenhle Mercedes by byl ideální třeba pro Filipa Turka. Má šest kol a projede všechno, včetně křižovatky na I. P. Pavlova

Vůz byl přestavěn na šestikolový ve stylu Mercedesu G63 6×6 a ačkoliv vypadá, že se pod jeho kapotou musí nacházet obrovská porce koní a válců, nenechte se zmýlit. Tady je řeč o klasické verzi 350d, která pod svou upravenou kapotou skrývá třílitrový šestiválcový vznětový motor s výkonem 258 koní. Tohle monstrum tak dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy a díky třem nápravám a vyšší hmotnosti pojede maximálně 205 km/h. Firma Carlex Design se pak při návrhu tohoto vozu skutečně vyřádila.
Úpravce zde instaloval balíček úprav, který zahrnuje mimo nové tlumiče, zvýšený podvozek, rozšířené panely karoserie a červený kožený interiér. Nepřehlédnutelná je šestice 22palcových zakázkových kol a také světelná LED rampa na střeše.
V kabině nechybí sportovně vypadající sedadla a opěrky hlavy nesou nápis
Final Edition. Třída X ale v žádné takové edici nikdy nevznikla, a tak jde nejspíše o závěrečnou edici z výroby od společnosti Carlex Design. Ta mimochodem představila šestikolovou třídu X v roce 2018. Tenkrát šlo o jakési zvláštní období, kdy šestikolová auta byla v módě. Na scénu se tenkrát dostala šestikolová třída G, několik přestaveb Land Roveru Defender, Ford F-150 Raptor nebo Jeep Wrangler.
Cena je pro soukromníky i podnikatele odlišná
A pokud byste měli přeci jen zájem o něco tak velkého a kontroverzního, aktuálně je vůz nabízen na portálu Marktplaats. Auto je zatím v majetku firmy, která se zabývá stavbou a prodejem lodí.
Budoucí kupec si však musí pečlivě rozmyslet, jakým způsobem tuhle třídu X 6×6 koupí. Pro podnikatele je totiž cena stanovena na 164 900 eur, avšak pro soukromé osoby je cena nastavena na 199 500 eur, což je v přepočtu 4,8 milionu Kč.
A pro úplnost, jedna šestikolka pro výstřední řidiče typu Karlose Vémoly nebo Filipa Turka vznikla i u nás. Na svědomí ji má společnost Bureko.
Zdroj: Autoblog.nl