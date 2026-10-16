„Teda, to muselo dát příšernou práci. A přitom taková blbost, co?“ Tesla Roadster není nic jiného než další marketingová zbytečnost

Společnosti Elona Muska jsou svým způsobem neuvěřitelné a dá se pochopit, že prezentované technologie ve spoustě lidí budí naprosto nekritickou fascinaci hraničící s náboženstvím. Takže se nelze divit tomu, že když přijde prezentace, která ukazuje létající auto vybavené tryskami, internet exploduje a nadšené reakce se šíří jako lavina. To tu ještě nebylo! Tohle je „next level“…
Chtělo by se dodat: „Ano, ale…“
Roadster, co není roadster ani původní Roadster
Malá rekapitulace. Roadster nové generace byl představen v roce 2017. Dnes se mluví o tom, že šlo o koncept, ale Elon Musk prezentoval auto jako hotové s tím, že na trhu bude v roce 2020. Pochopitelně to měl být naprostý gamechanger, po kterém se jen zapráší, takže zájemci o své auto hned mohli posílat nemalé částky, aby si ten svůj vůz rezervovali. Zhruba milion tehdy stálo místo v pořadníku a přibližně pět milionů auto z Founders Edition.
Dnes máme rok 2026 a na červené auto, které mělo vytřít zrak všem Bugatti a podobným hypersportům, vůbec nedošlo. Místo toho se představilo bílé auto, které už je prý to skutečné sériové. Těžko říci, kolik toho má společného s původním červeným Roadsterem druhé generace z roku 2017, ale zdá se, že s ním nemá společného vůbec nic. Ono devět let ve vývoji je extrémně dlouhá doba a původní technika by byla dost zastaralá. Takže nám teď Tesla ukázala něco, co není ani onen slibovaný červený Roadster, ani to nemá karoserii typu roadster. Fakticky automobilka ukázala nástupce vozu, který nikdy ani nevyráběla. Moc by mne zajímalo, co dostanou držitelé rezervací z roku 2017, pokud náhodou do těchto dnů svou rezervaci nezrušili. Možná si trhají vlasy, protože Tesla samozřejmě žádné úroky nevyplácí a uložit někam na devět let pět milionů, to už by na úrocích byly moc pěkné peníze navíc.
Fascinace raketami
Musím se přiznat k tomu, že auto vybavené tryskami jsem viděl asi jen ve filmu a že kousky, které nový Roadster ukázal, jsou fakt působivé. Vidět to naživo přímo na místě, valím oči a sbírám spodní čelist někde ze země. Úžasné…
Ale teď se zase vrátíme zpátky na zem a všichni se uklidníme. Technicky je tohle sice zjevně proveditelné a Tesla v kombinaci se SpaceX na to ty technologie má. Pokud se nepletu, rakety používají tyhle trysky pro svou stabilizaci mimo jiné k tomu, aby pak dokázaly přistát „na stojáka“ zpět na zem a i to je fascinující technický kousek. Jenže reálný svět automobilů je přece jen o dost přízemnější. Doslova…
Vznášející se auto nad zemí je zcela určitě mimo jakoukoliv realitu běžného provozu nadcházejících desetiletí a velkou otázkou jsou i akcelerační trysky umožňující brutální zrychlení na necelých 100 km/h za zhruba jednu jedinou sekundu. Jednak už je to asi za hranicí toho, co běžný uživatel dokáže coby řidič ukočírovat, jednak je potřeba ohlížet se dozadu. Odpálit to na světlech tryskami nepřipadá v úvahu, aby proud plynu něco nebo někoho nesmetl. Podobný problém pak představuje i onen „vysavač“, který umí vygenerovat tak obrovský přítlak, že více než dvoutunové auto umí jet vzhůru nohama.
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Něco podobného už u sériových aut známe. Asi nejdál v tom zašel speciál McMurtry, který právě díky obřímu přítlaku stanovil rekord trati v Goodwoodu. Jenže právě u tohoto auta technici řešili problém, kdy auto vysává veškerý nepořádek ze silnice a hází ho za sebe. Systém tak kvůli tomu dostal filtr. Opět platí, že nevíme přesně, jak řešený má tento systém Tesla, ale osobně bych se vůbec nedivil, kdyby se zvolil přístup ve stylu „teď to uděláme co nejvýkonnější a na detaily se ohlížet nebudeme“. Nebylo by to poprvé v historii značky.
Nebude to náhodou jen další elektrický hypersport?
Kdo si myslel, že se představuje hotová Tesla Roadster nové generace, ten bude zklamán. Auto se má začít vyrábět až za dva roky. Ale zálohu samozřejmě už poslat můžete, to není nejmenší problém. Vybírat lze mezi normální verzí bez trysek a modelem s akceleračními tryskami. Létající provedení zatím dostupné není. Nejdřív je potřeba zhruba 110 tisíc korun a do deseti dnů pak musíte poslat další milion. Pokud máte odvahu, s chutí do toho.
Tesla ale v minulosti opakovaně podobné termíny nedodržela. Vlastně je nedodržela skoro nikdy. Osobně bych řekl, že je prakticky jisté, že ani rok 2028 nebude platit. Však původní Roadster toho je krásným důkazem.
Když si to shrneme, tak Tesla nabídla fenomenální show, která určitě spoustu lidí opět přesvědčí k tomu, aby poslali milionovou zálohu a začali se těšit. Co z toho bude dále, to se teprve uvidí. A já bych se vůbec nedivil, kdyby z toho v lepším případě byl jen hodně rychlý elektrický supersport, nebo kdyby také z tohoto auta nakonec bylo velké nic. Ale to fanoušky Tesly určitě nerozhází. Elon Musk to jistě zase přebije další fenomenální show.