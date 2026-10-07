Tak takovéto sci-fi se v Česku ještě nikdy nevyrábělo. Hyundai šokoval podobou nové generace svého bestselleru

Hyundai Tucson páté generace nese kódové označení NX5 a oproti svému předchůdci je mnohem hranatější, ale současně vypadá více dospěleji. Hyundai tento designový jazyk označuje jako Art of Steel. Jde zde o instalaci svalnatých proporcí, výrazných lemů blatníků a rovných linií karoserie. Nechybí světelný podpis ve tvaru písmene
H kombinující horizontální osvětlenou lištu se svislými světlomety. Zadní část vozu dostala trojrozměrnou strukturu koncových LED lamp. Co se týče hlavních světlometů, vyšší výbavy přináší systém
Micro Pixel Lighting, který je tvořen maticí s 25 600 LED diodami. V každém světlometu je jedna a tento systém zajišťuje precizní stínování paprsku a přináší pokročilé uvítací sekvence.
Video: Představení nového Hyundaie Tucson páté generace
Jak už bylo zmíněno v úvodu, vozidlo ve všech klíčových směrech značně narostlo. V každém směru přibylo několik centimetrů, takže třeba do délky měří pátá generace Tucsonu 4560 mm, což je o 50 mm více než u předchůdce. Nabídka litých kol zahrnuje disky o rozměru 17 až 20 palců, v nabídce se objevují nové laky
modrá Moonlake,
hnědá Rich Walnut a
červená Ignite.
A jak je na tom interiér? Kabina nabízí mnoho inovativních řešení a nechybí dostatek odkládacích prostor. Současně se vzdala konvenční architektury palubní desky a nově se zde objevuje dvoupatrové horizontální členění. Zatímco horní část nese displeje, spodní patro tvoří hlubokou otevřenou odkládací schránku. Před řidičem je umístěn 9,9palcový digitální přístrojový štít, na který navazuje centrální obrazovka s úhlopříčkou 12,9 až 17 palců v závislosti na zvolené výbavě.
Velkou změnou prošel i hardwarový a softwarový základ infotainmentu. Výrobce zde totiž přešel na zcela nový systém Pleos Connect, jenž je nativně postaven na architektuře Android Automotive OS. Palubní systém vozu tak nabízí přímou integraci aplikací a přijímá aktualizace vzduchem (OTA). Samozřejmě nesmí chybět ani umělá inteligence integrovaná do hlasového asistenta Gleo. Ta dokáže těžit z online dat a velkých jazykových modelů pro řešení komplexních dotazů.
Přináší více prostoru a výbavy
Velkým pomocníkem na cestách se stane dvojice bezdrátových Qi 2.0 nabíječek o výkonu 15 W a USB-C porty schopné dodávat až 100 W pro napájení notebooků. Jízdu může zpříjemnit příplatkový audiosystém Bang & Olufsen s dvanácti reproduktory a stranou nezůstalo ani čarování s místem pro posádku. Nový Tucson chce vypadat dospěleji nejen zvenčí, ale i zevnitř. Aby se to povedlo, musí nabízet dostatek prostoru i pro rozměrnější cestující. A proto se lehce prodloužil rozvor a nastupování dozadu usnadňují dveře otevíratelné v úhlu 83 stupňů. Zadní lavice je dělená v poměru 4:2:4 a nabízí podélný posuv v rozsahu 150 milimetrů.
Přední sedadla mohou být v nejvyšší výbavě osazena technologií
Ergo Motion se sedmikomorovým pneumatickým systémem pro bederní oporu a masáž. Nadstavbou je pak funkce
Relaxation Comfort, která slouží pro sklopení sedadla do podoby lůžka. Ve výbavě vozu se pak nachází například vyhřívané čelní okno, třízónová klimatizace s funkcí Multi-Air pro nepřímou distribuci vzduchu a také ambientní osvětlení kabiny. Tu nově hlídá interní monitorovací jednotka detekující nepozornost řidiče a přítomnost dětí či zvířat na zadních sedadlech po opuštění vozu.
Po motorové stránce si vybere skoro každý
Výběr motorů je poměrně široký. Základem nabídky je čistě benzinová verze o výkonu 110 kW s možností volby mezi pohonem předních nebo všech kol. Tato motorizace je spárována buď se šestistupňovým manuálem, nebo v rámci 48V mild-hybridního systému se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Silnější a dražší volbu představuje plně hybridní varianta s výkonem 175 kW a točivým momentem 380 Nm. Ta využívá výhradně šestistupňovou automatickou převodovku a baterii o kapacitě 1,49 kWh.
Tato verze dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy a utáhne brzděný přívěs o hmotnosti až 1910 kg. Současně lze u tohoto provedení počítat s funkcí HEV Stay Mode, která umožňuje využívat klimatizaci, audiosystém a nabíjecí porty čistě z vysokonapěťové baterie, a to bez nutnosti startovat spalovací motor. Vrcholnou motorizací je potom verze plug-in hybrid s kombinovaným výkonem 212 kW. Ta dostala zcela novou šestistupňovou převodovku s integrovaným elektromotorem a spárovat lze s pohonem předních či všech kol.
Verze PHEV postrádá jeden zásadní prvek
Díky trakční baterii se zvětšenou kapacitou 17,1 kWh výrobce říká, že dojezd v čistě elektrickém režimu činí až 81 kilometrů. Musíte mít ale na voze obuty 17" disky kol. Plug-in hybrid bohužel postrádá možnost DC nabíjení, takže jedinou možností je využití AC přípojky, kdy skrze palubní nabíječku lze nabíjet výkonem až 7,2 kW. Tím nabídka končí a naftové motory pod kapotou nového Tucsonu již nenajdeme.
Výrobce u své novinky myslel i na ty, kterým občas dělá problém parkování. Proto do výbavy zařazuje systém
Memory Reverse Assist, který permanentně nahrává trajektorii vozu při rychlostech do 30 km/h. V případě potřeby dokáže elektronika převzít řízení a po stejné trase s vozem zcela autonomně vyjet zpět. Aby vše fungovalo na jedničku, ve voze je instalován kamerový systém s funkcí
Ground View. Velké usnadnění pak přijde v případě tažení přívěsů, kdy pomůže systém s názvem
Trailer Reverse Assist.
Nová generace Hyundai Tucson se bude vyrábět opět v českých Nošovicích a ostrá sériová produkce odstartuje během letošního prosince. První zákazníci si tak tento vůz převezmou v lednu příštího roku. S tím souvisejí i ceny, které mají být o něco vyšší, než v případě odcházející čtvrté generace. K jejich odhalení ale dojde až krátce před zahájením výroby.
Zdroj: Hyundai