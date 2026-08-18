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Supersportovní legenda od McLarenu se vrací na scénu. Znovu má dvanáctiválec, manuál a výkonu na rozdávání

Novinky
Jakub Bartek
18.08.2026
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Gordon Murray, který stojí za stvořením slavného McLarenu F1, koncem minulého týdne představil světu svůj nový počin. Ten navazuje právě na tuto sportovní legendu, nese označení S1 a v podstatě jde o cestovní verzi, která není tak ostrá a nekompromisní jako loni představená závodní edice S1 LM.

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Srdcem supersportu je 4,2litrový atmosférický dvanáctiválec Cosworth, který přenáší výkon 690 koní na zadní nápravu skrze manuální převodovku se šesti stupni. Vůz nabízí osobitý zážitek z jízdy a má přepracované odpružení, jenž zvyšuje pohodlí a kultivovanost na dlouhých trasách. Ačkoliv verze S1 sdílí svou rodinnou DNA s modelem S1 LM (Special One), její charakter a účel se zřetelně liší. Zatímco S1 LM byl koncipován jako ostré silniční náčiní, obyčejnější S1 dále rozvíjí elegantní designový jazyk verze LM a zároveň nově definuje nastavení pro rychlou a poutavou jízdu na dlouhé vzdálenosti.

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Autor: GMA

F1 pro moderní věk

Model S1 tak přišel o velké pevné zadní křídlo, dlouhý přední spoiler a široké boční prahy, které byly typické pro verzi LM. Každý vnější panel karoserie je nový a výsledkem je čistší silueta inspirovaná klasickými proporcemi. Ve výbavě vozu najdeme aktivní aerodynamický systém, který se přizpůsobuje požadavkům na stabilitu a brzdění ve vysokých rychlostech. Důraz se zde přesouvá od extrémního přítlaku k mechanické přilnavosti, rovnováze a jistotě na silnici.

Zpět ale k pohonné jednotce. Motor může točit až 12 100 ot./min. a je vybaven sadou závodních komponentů, jako jsou lehké písty s povlakem z karbidu křemíku, titanové ventily, titanové ojnice a systém mazání se suchou klikovou skříní. S ohledem na snadnou jízdu se verze S1 vyznačuje širším rozsahem točivého momentu. Upravené vedení lanek u manuální převodovky pak pomáhá zajistit dokonalý pocit z řazení, který je bezkonkurenční.

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Mezi další unikátní prvky vozu patří výrazná zpětná zrcátka umístěná v A-sloupcích, která v sobě mají ukryté malé kamery, a zcela nová lehká kola inspirovaná původním McLarenem F1 z roku 1992. Tepelný štít motoru je pozlacený 24karátovým zlatem a taktéž kabina je dokonalým odkazem na původní model F1. Najdeme zde centrální sedadlo řidiče, kultivovanější a luxusnější interpretaci kokpitu verze S1 LM a v podstatě jsou zde instalovány ty nejluxusnější materiály.

Kabina kopíruje původní rozmístění sedadel u modelu F1 a nabízí luxusní materiály 

Autor: GMA

Zakázkový prémiový audiosystém pak činí třímístnou kabinu mnohem vhodnější pro dlouhé cesty. Model S1 by se měl vyrobit v počtu 64 kusů a ačkoliv zatím výrobce nespecifikoval ceny, již nyní se objevují spekulace o tom, že cena každého stroje nebude méně jak 2,8 milionu liber (v přepočtu skoro 80 milionů Kč).

Zdroj: GMA

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