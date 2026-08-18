Supersportovní legenda od McLarenu se vrací na scénu. Znovu má dvanáctiválec, manuál a výkonu na rozdávání

Srdcem supersportu je 4,2litrový atmosférický dvanáctiválec Cosworth, který přenáší výkon 690 koní na zadní nápravu skrze manuální převodovku se šesti stupni. Vůz nabízí osobitý zážitek z jízdy a má přepracované odpružení, jenž zvyšuje pohodlí a kultivovanost na dlouhých trasách. Ačkoliv verze S1 sdílí svou rodinnou DNA s modelem S1 LM (Special One), její charakter a účel se zřetelně liší. Zatímco S1 LM byl koncipován jako ostré silniční náčiní,
obyčejnější S1 dále rozvíjí elegantní designový jazyk verze LM a zároveň nově definuje nastavení pro rychlou a poutavou jízdu na dlouhé vzdálenosti.
F1 pro moderní věk
Model S1 tak přišel o velké pevné zadní křídlo, dlouhý přední spoiler a široké boční prahy, které byly typické pro verzi LM. Každý vnější panel karoserie je nový a výsledkem je čistší silueta inspirovaná klasickými proporcemi. Ve výbavě vozu najdeme aktivní aerodynamický systém, který se přizpůsobuje požadavkům na stabilitu a brzdění ve vysokých rychlostech. Důraz se zde přesouvá od extrémního přítlaku k mechanické přilnavosti, rovnováze a jistotě na silnici.
Zpět ale k pohonné jednotce. Motor může točit až 12 100 ot./min. a je vybaven sadou závodních komponentů, jako jsou lehké písty s povlakem z karbidu křemíku, titanové ventily, titanové ojnice a systém mazání se suchou klikovou skříní. S ohledem na snadnou jízdu se verze S1 vyznačuje širším rozsahem točivého momentu. Upravené vedení lanek u manuální převodovky pak pomáhá zajistit dokonalý pocit z řazení, který je bezkonkurenční.
Máš zájem? Připrav si 80 milionů
Mezi další unikátní prvky vozu patří výrazná zpětná zrcátka umístěná v A-sloupcích, která v sobě mají ukryté malé kamery, a zcela nová lehká kola inspirovaná původním McLarenem F1 z roku 1992. Tepelný štít motoru je pozlacený 24karátovým zlatem a taktéž kabina je dokonalým odkazem na původní model F1. Najdeme zde centrální sedadlo řidiče, kultivovanější a luxusnější interpretaci kokpitu verze S1 LM a v podstatě jsou zde instalovány ty nejluxusnější materiály.
Zakázkový prémiový audiosystém pak činí třímístnou kabinu mnohem vhodnější pro dlouhé cesty. Model S1 by se měl vyrobit v počtu 64 kusů a ačkoliv zatím výrobce nespecifikoval ceny, již nyní se objevují spekulace o tom, že cena každého stroje nebude méně jak 2,8 milionu liber (v přepočtu skoro 80 milionů Kč).
Zdroj: GMA