Superb slaví čtvrt století. V minulosti trochu drncal a o šestiválci si dnes může nechat zdát

Kdo by ho neznal. Vrchol modelové nabídky české značky Škoda Auto je tady s námi čtvrt století a od té doby prošel Superb více než jen velkými změnami. Aby ale byla historie tohoto modelu kompletní, nesmíme zapomenout na počátek užívání jména Superb. Ten sahá až do roku 1934, kdy modernizovaný model Škoda 640 získal právě tuto přezdívku. V různých karosářských verzích byl vyráběn až do roku 1949 a již tehdy představoval vrchol technických možností. Více než pět desetiletí poté v roce 2001 Škoda Auto představila první novodobou generaci modelu Superb.
Video: Reklama na Superb první generace
To nejlepší pod kapotou měly první dvě generace
Vůz přinesl zákazníkům mimořádný prostor zejména na zadních sedadlech a představoval návrat automobilky do segmentu střední třídy. První generace modelu Superb položila klíčové základy, které jej charakterizují dodnes – komfort, prostornost, praktičnost a elegantní design. Pod její kapotou se nacházela celá plejáda motorů, přičemž vrcholem byla verze s benzinovým motorem 2.8i V6 30V.
Kdo si chtěl dopřát tu nejlepší výbavu, mohl si o něco později zakoupit špičkovou výbavu Laurin & Klement, v níž nechyběla například navigace, CD Changer na 6 CD, bi-xenové světlomety či malá výklopná televize ve stropě vozu. První generaci Superbu proslavil v roce 2007 taktéž tehdejší prezident Václav Klaus, který ji původně využíval jako prezidentské vozidlo. Po několika jízdách v ní se ale nelichotivě vyjádřil k podvozku vozu, který prý
trochu drncá. Následně tak přesedl do Audi A8, ve které byl již plně spokojen.
Druhá generace dorazila v roce 2008 a nejprve se začala prodávat v karosářské verzi liftback. Ten byl vybaven originálním systémem vyklápění pátých dveří TwinDoor. Později byl dvojkový Superb nabízen i v karosářské verzi Combi a oblíbené byly také verze s pohonem 4×4. Třetí generace představená v roce 2015 znamenala zásadní technologický skok. Přinesla moderní konektivitu, rozsáhlou nabídku asistenčních systémů a výrazně emotivnější design. V roce 2019 se navíc Superb stal prvním sériovým modelem značky Škoda dostupným s plug-in hybridním pohonem.
Trojková řada pak byla první, která přišla o šestiválec pod kapotou. Vrcholem se tak stal čtyřválec 2.0 TSI s výkonem 280 koní, který byl náročnějšími uživateli kritizován za to, že mu chybí jistá surovost ve vyšších otáčkách. Současná čtvrtá generace představená v roce 2023 je na tom po motorové stránce stejně a kdo chce to nejlepší z nabídky, pod kapotu dostane opět benzinový čtyřválcový dvoulitr. Ten je navíc ještě slabší než u třetí generace, protože nabízí jen 265 koní. Pozici papírově nejsilnějšího motoru přebral plug-in hybrid.
Nejnovější vydání si bere od každého z předchůdců něco
Nejnovější vydání Škody Superb i tak navazuje na úspěchy svých předchůdců. Posouvá úroveň komfortu, bezpečnosti a digitalizace a přináší modernizovanou koncepci interiéru se systémem Škoda Smart Dials a širokou nabídku efektivních benzinových, naftových, mild-hybridních a plug-in hybridních pohonů.
Od uvedení první novodobé generace v roce 2001 bylo zákazníkům po celém světě dodáno téměř 1,8 milionu vozů Superb. Model se stal klíčovou součástí mezinárodního růstu značky a podílel se na posilování jejího postavení na evropských i mimoevropských trzích.
Zdroj: Škoda Auto