Strach z baterie u ojetého elektromobilu je zbytečný. Proč? Realita ukazuje neprůstřelné argumenty

Patříte mezi zájemce o elektromobil, ale nedostatku nabíjecích stanic v okolí vás děsí životnost samotné baterie vozu? Pak pro vás máme jednu dobrou zprávu. Na život baterií u dvaceti nejoblíbenějších elektromobilů na evropském trhu se podívala rakouská studie od firmy Aviloo Test (najdete ji zde v angličtině). Ta sama prezentuje jako globální lídr na trhu s diagnostikami baterií a nový průzkum zahrnoval přes 500 tisíc baterií. Analýza vyhodnotila testy provedené v letech 2022 až 2026 a výsledky rozdělila podle nájezdu. Vznikly tak skupiny s nájezdem 50, 100 a 150 tisíc kilometrů.
Velké rozdíly ukázala Škoda Enyaq
Následně se u každého modelu vypočítal medián ukazatele SoH (State of Health), který vyjadřuje zbývající podíl původní využitelné kapacity baterie. A jak to celé dopadlo? Pro mnohé z vás bude překvapivé, že ani u jednoho ze sledovaných modelů nebyla baterie po ujetí 150 tisíc kilometrů na konci své životnosti. Naopak, u 16 z 20 modelů najdeme i po takové porci alespoň 90 % původní kapacity, což je dobrá zpráva.
Je ale dobré připomenout, že rozptyl mezi nejlepším a nejhorším výsledkem měření může být poměrně významný. Příkladem je Škoda Enyaq, u které medián z celkového počtu 20 303 testů vychází na 91,04 % zbývající kapacity baterie. Jenže nejhorší měřený exemplář měl jen 83,69 %, zatímco ten nejlepší nabídl 95,22 %. Rozdíly tak mohou být větší a silně záleží na tom, jak se k vozu jednotliví majitelé chovali.
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Nejlepších výsledků pak bylo logicky dosaženo při nájezdu 50 tisíc kilometrů. Tehdy měly všechny modely medián SoH vyšší než 91 %. Nejlépe vycházel Hyundai Ioniq 5 s 97,1 %, následovaný Mercedesem EQA s 96,6 % a Hyundaiem Kona Electric s 96,3 %. Mezi nejhorší naopak patřil Nissan Leaf, který měl medián SoH při nájezdu 50 tisíc kilometrů jen na úrovni 91,23 %. Moc dobře na tom se stejným nájezdem nebyl ani Renault Zoe s 91,6 %.
Ani 150 tisíc nic neznamená
Mezi premianty se při nájezdu 150 tisíc kilometrů řadí Mercedes-Benz EQA, jehož medián dosáhl 94,0 %. Následoval znovu Hyundai Ioniq 5 s 93,8 %, a třetí pozici si ukořistilo luxusně-sportovní BMW i4 s 93,6 %.
A jak se vlastně tento rozsáhlý test prováděl? Základem byl vlastní tříminutový test, jenž byl proveden přes diagnostickou zásuvku OBD. Nepřebírá se přitom pouze hodnota, kterou uvádí řídicí systém automobilu. SoH se vypočítává i skrze vlastní statistický model, jenž pracuje mimo jiné s věkem, nájezdem, počtem nabíjecích cyklů, energetickými údaji a rozdíly napětí jednotlivých článků.
Zdroj: Aviloo