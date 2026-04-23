Stačilo pořádně zdražit naftu a lidé si elektromobily doslova zamilovali. Dokonce i ti, kteří kupují ojetiny

Přetrvávající válečný konflikt v Íránu a s ním spojené hrozby pro globální ropnou infrastrukturu vyvolaly na komoditních trzích paniku. Nejistota ohledně dalšího vývoje cen benzínu a nafty zafungovala jako silný katalyzátor změn ve spotřebitelském chování a přiměla řidiče hledat vozy, které nabídnou předvídatelnější provozní náklady. A to jsou samozřejmě elektromobily. Vyplývá to z dat společnosti Carvago.
Najednou více než čtvrtina prodejů
Na celoevropských prodejích sítě Carvago je tento trend jasně patrný. Zatímco v prvních dvou měsících letoška tvořily plně elektrické vozy v průměru přibližně 18 procent všech objednávek, s rostoucími cenami paliv začal jejich podíl prudce stoupat. Největší nárůst prodejů elektromobilů nastal v 12. a 13. týdnu, kdy došlo k navýšení na 22,7 resp. 26,4 %.
„Současná situace u čerpacích stanic rychle mění pohled zákazníků na to, co se jim vyplatí. Lidé si spočítali, že při dnešních cenách klasických paliv se návratnost investice do ojetého elektromobilu dramaticky zkracuje. Strach z dalšího zdražování ropy zkrátka zlomil psychologickou bariéru u těch, kteří nákup elektromobilu dosud zvažovali jen okrajově,“ komentuje aktuální dění zakladatel a CEO Carvago Jakub Šulta.
Ideálem je čtyřletá elektrická ojetina
Data společnosti Carvago dále potvrzují, že březnová poptávka je tažena pragmatismem. Nejoblíbenějším vozem je dle statistik Carvaga čtyři roky starý elektromobil, na jehož tachometru svítí nájezd 55 tisíc km. Takový vůz většinou stojí kolem 21 tisíc eur (v přepočtu 513 980 Kč). Zákazníci tedy volí dostupná vozidla, která poslouží k pravidelnému dojíždění do práce nebo jako druhé auto do rodiny.
Nejčastěji objednávaným elektromobilem byl v březnu Volkswagen ID.4, následovaný svým kompaktním sourozencem ID.3 a Teslou Model 3. Pořadí Top 5 uzavírají Hyundai Kona a Kia Niro.
Přestože je rostoucí zájem o EV patrný napříč zákaznickým spektrem, detailní pohled na vybrané trhy ukazuje zajímavou dynamiku. ČR je letos na jaře jednoznačně hlavním tahounem poptávky po elektrických ojetinách – v posledním březnovém týdnu (W13) se zde elektromobily podílely na celkových objednávkách neuvěřitelnými 31,5 %. Rychlý růst zaznamenalo také Slovensko, kde ve stejném týdnu podíl EV dosáhl 27,3 %.
Zdroj: Carvago