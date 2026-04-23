Menu Zavřít

Stačilo pořádně zdražit naftu a lidé si elektromobily doslova zamilovali. Dokonce i ti, kteří kupují ojetiny

Novinky
Roman Havlín
23.04.2026
přidejte názor
VW ID.3
Dlouhotrvající válka USA s Íránem přinesla kromě zvýšení cen paliva i jeden zajímavý trend. Dle dat společnosti Carvago totiž začal skokově narůstat zájem o ojeté elektromobily. Nejvíce frčí čtyři roky stará vozidla s nájezdem kolem 55 tisíc kilometrů, většinou to pak jsou Volkswageny ID.3 a ID.4

Přetrvávající válečný konflikt v Íránu a s ním spojené hrozby pro globální ropnou infrastrukturu vyvolaly na komoditních trzích paniku. Nejistota ohledně dalšího vývoje cen benzínu a nafty zafungovala jako silný katalyzátor změn ve spotřebitelském chování a přiměla řidiče hledat vozy, které nabídnou předvídatelnější provozní náklady. A to jsou samozřejmě elektromobily. Vyplývá to z dat společnosti Carvago. 

Najednou více než čtvrtina prodejů

Na celoevropských prodejích sítě Carvago je tento trend jasně patrný. Zatímco v prvních dvou měsících letoška tvořily plně elektrické vozy v průměru přibližně 18 procent všech objednávek, s rostoucími cenami paliv začal jejich podíl prudce stoupat. Největší nárůst prodejů elektromobilů nastal v 12. a 13. týdnu, kdy došlo k navýšení na 22,7 resp. 26,4 %.

„Současná situace u čerpacích stanic rychle mění pohled zákazníků na to, co se jim vyplatí. Lidé si spočítali, že při dnešních cenách klasických paliv se návratnost investice do ojetého elektromobilu dramaticky zkracuje. Strach z dalšího zdražování ropy zkrátka zlomil psychologickou bariéru u těch, kteří nákup elektromobilu dosud zvažovali jen okrajově,“ komentuje aktuální dění zakladatel a CEO Carvago Jakub Šulta.

Ideálem je čtyřletá elektrická ojetina

Data společnosti Carvago dále potvrzují, že březnová poptávka je tažena pragmatismem. Nejoblíbenějším vozem je dle statistik Carvaga čtyři roky starý elektromobil, na jehož tachometru svítí nájezd 55 tisíc km. Takový vůz většinou stojí kolem 21 tisíc eur (v přepočtu 513 980 Kč). Zákazníci tedy volí dostupná vozidla, která poslouží k pravidelnému dojíždění do práce nebo jako druhé auto do rodiny.

Nejčastěji objednávaným elektromobilem byl v březnu Volkswagen ID.4, následovaný svým kompaktním sourozencem ID.3 a Teslou Model 3. Pořadí Top 5 uzavírají Hyundai Kona a Kia Niro. 

Přestože je rostoucí zájem o EV patrný napříč zákaznickým spektrem, detailní pohled na vybrané trhy ukazuje zajímavou dynamiku. ČR je letos na jaře jednoznačně hlavním tahounem poptávky po elektrických ojetinách – v posledním březnovém týdnu (W13) se zde elektromobily podílely na celkových objednávkách neuvěřitelnými 31,5 %. Rychlý růst zaznamenalo také Slovensko, kde ve stejném týdnu podíl EV dosáhl 27,3 %.

Zdroj: Carvago

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Včera

Kupní smlouva na motorku vzor ke stažení

Včera

Volkswagen představil řádně vylepšený model ID.3. Překypuje novinkami, které ocení každý z nás

21. 4. 2026

Roky převážel stovky lidí. Narazili jsme na zapomenutý přívěs Karosa B 40, bohužel je v hodně špatném stavu

21. 4. 2026

V Evropě byly rozdány stovky registračních značek s písmeny KGB. Nikomu to zatím nevadí

20. 4. 2026

Rakousko chce kvůli ropné krizi omezit dálniční rychlost na 100 km/h. Tamní autoklub vysvětluje, proč je to nesmysl

17. 4. 2026

Fiat 1300/1500: Příslib nových časů v módní karosérii tradičního italského výrobce

16. 4. 2026

Kvíz: Prototypy Tatra jsou neuvěřitelně krásné stroje, které ale hodně lidí vůbec nepozná. Tak se ukažte, odborníci

15. 4. 2026

Hádanka: Žlutá dopravní značka se symbolem tanku může řidiče vystrašit. Uvidíme, kdo uhádne její přesný význam

14. 4. 2026

Z Prahy až k Baltu kompletně po dálnici. Česko oznámilo termín, kdy bude dálnice D11 celá hotová

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK