Stačí kousek alobalu a drahé tankování bude ještě dražší. Podvodníci na čerpačkách útočí na nepozorné cestovatele

U samoobslužných čerpacích stanic nejen v zahraničí jsou řidiči zvyklí na řekněme takové standardní fungování, kdy se nejprve na kartě zablokuje určitá částka a teprve následně se odečte skutečně natankované palivo. Většinou všechno proběhne, jak má, člověk po vrácení pistole odjede a z účtu mu skutečně zmizí obnos, který protankoval. Jenže v Evropě se objevil podvod, který umožní, že na vaši transakci může tankovat ještě někdo další bez vašeho vědomí. Stačí k tomu kousek alobalu.
Konkrétně ve Francii upozornili na případ, kdy toho někdo dokázal zneužít právě tímto až překvapivě jednoduchým způsobem. Žádný skimming platebních karet, žádné složité zařízení ani hackování terminálu. Stačil kus zmuchlaného alobalu. Případ se odehrál u čerpací stanice Hyper U ve městě Challans ve Vendée. Na problém přišel zákazník, kterému připadalo, že tankovací pistole nejde správně vrátit na své místo. Obsluha následně v držáku našla cizí předmět a podobně vylepšený byl podle francouzských médií také další stojan. Náhoda to samozřejmě nebyla.
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Stačí, aby pumpa nepoznala vrácenou pistoli
Celý trik využívá způsob, jakým samoobslužný stojan poznává konec tankování. Po zavěšení pistole do držáku má mechanismus uvnitř stojanu potvrdit, že je čerpání ukončené. Pokud ale někdo tomuto mechanismu zabrání v pohybu, může pistole na první pohled vypadat jako správně uložená, zatímco systém konec transakce nezaznamená. Řidič nic netuší, sedne do auta a odjede. Někdo, kdo čeká poblíž, pak může pistoli opět zvednout a pokračovat v tankování v rámci stále otevřené autorizace předchozího zákazníka. Jak moc drahé to bude, to záleží na výši předem autorizované částky a na množství paliva, které řidič natankoval.
U konkrétní pumpy v Challans byla předautorizovaná částka nastavena na 150 eur. To ale neznamená, že by každý zákazník automaticky přišel právě o tuto sumu. Jde o maximální částku, kterou si pumpa před tankováním dočasně rezervovala. Pokud někdo natankoval například jen za 80 eur a systém transakci správně neukončil, teoreticky mohl zbytek limitu využít další člověk.
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Stejný podvod lze použít klidně i v Česku
Právě způsob, jakým pistole po tankování drží, může být prvním varováním. Pokud nejde normálně zavěsit, z držáku vypadává nebo v něm vidíte alobal, papír či jiný předmět, není dobrý nápad pistoli pouze nějak opřít a odjet. U samoobslužné pumpy se vyplatí zůstat u stojanu ještě několik sekund a podívat se na displej. Ten by měl jasně ukázat, že tankování skončilo a předchozí transakce je uzavřená. Pokud se vám něco nezdá, je lepší upozornit obsluhu (pokud tam vůbec někdo je) nebo použít jiný stojan.
Další jednoduchou kontrolou je účtenka. Provozovatel stanice, kde byl trik odhalen, doporučoval zákazníkům po tankování doklad vytisknout. Běžně systém nabízí účtenku až po správném ukončení transakce, její vytištění zároveň potvrzuje, že pumpa tankování skutečně uzavřela.
Francouzský alobalový trik je skoro až primitivní a použít se dá samozřejmě i na čerpacích stanicích mimo Francii. Teoreticky by se tak mohl objevit klidně i v Česku. Pravděpodobné to ale moc není, protože u nás je samoobslužných čerpaček poměrně málo. V zahraničí jsou ale podstatně častější, ať už jde o zmíněnou Francii, nebo třeba Itálii či sever Evropy. Takže na cestách je určitě dobré mít se na pozoru.