Spolu s příchodem nového roku v části Evropy definitivně skončil výstražný trojúhelník. Výstražný maják je teď povinný

Španělsko jako první evropská země nahradilo klasické výstražné trojúhelníky výstražnými majáky. Cílem je vyšší bezpečnost provozu, protože tyto majáky mají několik zásadních výhod. Změna přicházela postupně s cílovým datem leden 2026. No a z toho vyplývá, že s příchodem roku definitivně výstražné trojúhelníky ve Španělsku skončily.
Video: Podívejte se, jak španělský výstražný maják funguje
Povinně v přihrádce u všech aut
S cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu a snížit počet nehod bylo uvedeno na trh zařízení V16, které od 1. ledna nahrazuje tradiční výstražné trojúhelníky. Tento malý žlutý maják je vybaven připojením na internet a vydává vysoce intenzivní 360° světlo přerušovaně po dobu nejméně 30 minut. Obsahuje baterii s minimální životností 18 měsíců, bez ohledu na to, zda je dobíjecí.
Maják by měl být v přihrádce spolujezdce, v případě poruchy nebo nehody ho tak řidič může aktivovat během několika sekund, nejlépe umístěním na střechu vozidla. V tu chvíli se kromě rozsvícení výstražného světla maják připojí k platformě DGT 3.0, aby v reálném čase přenášel svou polohu a upozornil ostatní účastníky silničního provozu na situaci.
Jasnou výhodou tak je mnohem lepší viditelnost i fakt, že informaci o překážce mohou dostat ostatní vozidla ještě před tím, než vůbec mohou světlo z majáku vidět.
Španělský úřad DGT na svém webu DGT.es uvádí seznam certifikovaných zařízení, která si řidiči mohou koupit. Zároveň tam řidiči najdou modely, které už certifikát nemají a mohou být používány pouze do konce své životnosti.
Musí mít maják také čeští řidiči?
Pro české řidiče tato novinka znamená jen to, že v případě půjčení auta ve Španělsku by si měli zkontrolovat, zda maják v autě mají. Jinak jde o španělský zákon a podle Vídeňské úmluvy se tak coby prvek tamní povinné výbavy vztahuje pouze na auta registrovaná ve Španělsku. Zahraniční řidiči musí mít v autě povinně to, co nařizuje stát, kde mají auto registrované. Česká auta tak i při cestě do Španělska musí mít výstražný trojúhelník.
Zdroj: DGT