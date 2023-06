Společnost, která pro Škodu připravila první řešení teprve před šesti lety, aktuálně se svým dobíjením dobyla Oslo, hlavní město elektromobility

Společnost ChargeUp ze skupiny Unicorn zaznamenala na poli elektromobility velký úspěch. Od letošního léta začne její řešení sloužit pro ovládání více než 2300 veřejných dobíjecích bodů na území Osla. Software ChargeUp CPO vybrala v rámci tendru Agentura pro životní prostředí norského města Oslo jako náhradu za stávající systém.

Zajímavý úspěch to je mimo jiné proto, že Norsko je v rámci Evropy leaderem v přechodu na elektrickou mobilitu. Na tamním trhu tvořily bateriové vozy už zhruba osmdesát procent loni nově prodaných automobilů a Oslo jako takové chce navíc být do sedmi let zcela bezemisní. Správně fungující infrastruktura pro jejich dobíjení je tak v Norsku velmi důležitá. Dokazuje to také fakt, že rozhodujícím kritériem v rámci tendru nebyla nejnižší cena, ale robustnost celého systému.

„Vítězství ve výběrovém řízení pro město Oslo je pro nás velký úspěch. V první řadě proto, že je Oslo považováno za hlavní město světové elektromobility – nikde jinde nejezdí tolik elektromobilů a nikde není hustota dobíjecí infrastruktury tak vysoká jako v Oslu. Veřejná doprava, což zahrnuje tramvaje, autobusy a lodě, bude v Oslu plně elektrifikována do konce letošního roku. V roce 2030 by Oslo chtělo být prvním zcela bezemisním městem na světě. Za druhé, ve výběrovém řízení, které probíhalo od února do dubna, jsme dokázali porazit největší evropské i světové hráče, přičemž rozhodujícím kritériem byla robustnost, škálovatelnost a funkcionalita nabídnutého řešení,“ řekl Daniel Ševčík, výkonný ředitel ChargeUp.

Správa stanic až do roku 2031

Systém společnosti ChargeUp bude řídit jak všechny stávající nabíjecí body, tak i ty, které nově vzniknou. Takových by v Oslu měly být zhruba dvě stovky ročně. Délka tohoto kontraktu bude v případě spokojenosti až osm let. ChargeUp tedy bude v ideálním případě součástí hlavního města elektromobility, za které je Oslo považováno, až do roku 2031.

Zajímavé je, že ChargeUp je poměrně mladá společnost, která se začala zabývat nabíjením teprve před šesti lety. Na úplném počátku stála spolupráce s automobilkou Škoda, která v roce 2017 hledala systém pro řízení dobíjecích stanic. Tehdy vznikla první verze systému ChargeUp CPO. Přibližně o rok později následovala aplikace určená běžným řidičům. V roce 2021 pak tato společnost odkoupila divizi elektromobility společnosti Elexim zaměřenou na distribuci, instalaci a servis dobíjecích stanic. Dnes řešení od ChargeUp kromě Osla používají také třeba společnosti DPD, Komerční banka nebo PPL.