Škoda zvažuje cenovou bombu. Místo malého elektromobilu by mohla do Evropy uvést crossover, který se jinde prodává za 170 tisíc

Podle zahraničních médií automobilka zvažuje, že by do Evropy přivezla indický crossover Kylaq. Malé SUV bylo vyvinuto hlavně pro tamní trh, kde se prodává za cenu, která z evropského pohledu působí zcela neuvěřitelně. Základ vychází na 759 000 rupií, což je v přepočtu zhruba 170 až 190 tisíc korun podle kurzu. V Evropě by samozřejmě Kylaq takhle levný nebyl, ale i po započtení dopravy, daní a úprav pro evropské předpisy by mohl být výrazně levnější než dnešní nejdostupnější škodovky. Podobné spekulace se objevily už dříve, aktuálně o této možnosti znovu píše nizozemský Autoblog.
Místo levného elektromobilu levný benzin
Zajímavé je, že tato úvaha přichází ve chvíli, kdy se celý koncern Volkswagen připravuje na novou generaci malých elektromobilů. Volkswagen už ukázal koncept ID. Every1, ze kterého má vzniknout dostupný elektrický nástupce někdejšího modelu up!. Jenže Škoda podle dostupných informací svou vlastní verzi podobného levného elektromobilu zatím nechystá.
Video: Škoda Kylaq
Důvod je poměrně jednoduchý. Malý elektrický vůz musí být levný, ale zároveň potřebuje drahou baterii, bezpečnostní výbavu a evropskou homologaci. Výsledná cena v současné realitě nikdy nemůže být tak nízká, aby dokázala oslovit zákazníky, kteří hledají opravdu dostupné auto. Proto z pohledu počtu prodaných aut pořád dává větší smysl malý benzinový crossover.
A právě tady vstupuje do hry Kylaq. Je to auto dlouhé necelé čtyři metry, takže rozměrově patří mezi opravdu kompaktní crossovery. Je kratší než Fabia. Přitom ale nabízí zvýšenou stavbu karoserie, světlou výšku 189 mm a zavazadelník o objemu 446 litrů. To jsou parametry, které by evropské zákazníky mohly zajímat podstatně víc než další malé městské auto bez kufru.
Technika je normální
Kylaq nestojí na žádné exotické technice. Používá litrový přeplňovaný tříválec 1.0 TSI s výkonem 85 kW, tedy 115 koní, a točivým momentem 178 Nm. Poháněná jsou přední kola a zákazníci v Indii mohou volit mezi šestistupňovým manuálem a šestistupňovým automatem.
Z evropského pohledu je důležité právě to, že jde o známou koncernovou techniku. Škoda by tedy nemusela vysvětlovat zákazníkům žádný neznámý motor a zároveň by mohla nabídnout auto, které by papírově zapadlo někam pod Fabii. Dnešní Fabia už ale v Evropě rozhodně není lidové auto za pár korun. V Česku i na západních trzích se její cena pohybuje výrazně výš, než kde začínala malá auta před deseti lety. Doby Fabie Junior jsou dávno pryč.
Kylaq by proto mohl vyplnit mezeru, která po levných autech zůstala. Škoda by získala jednoduchý benzinový crossover, který by mohl oslovit zákazníky hledající nové auto hlavně podle ceny. Typicky ty, kteří dnes končí u Dacie Sandero, ojetiny nebo čínských značek. Otázkou je, zda si to může automobilka z pohledu flotilových emisí dovolit, jenže tady Škoda může vytáhnout trumf. Jejím elektromobilům se daří, Elroq patří k těm absolutně nejprodávanějším v celé Evropě. Teď navíc na trh míří hned dva další, a sice obrovský Peaq a malý Epiq. Emisní prostor pro jedno malé obyčejné auto by tak být mohl.
Cena od 170 tisíc v Evropě určitě nebude
Pokud by Kylaq opravdu zamířil do Evropy, určitě by se u nás neprodával za indickou cenu. Auto by muselo splnit evropské bezpečnostní a emisní požadavky, dostat potřebnou výbavu a projít úpravami pro zdejší trh. K tomu je nutné připočítat dopravu, clo, daně, marži dovozce i prodejců. To všechno jsou náklady navíc. Spekulace slibují částky kolem 300 až 350 tisíc. Někdy se mluví dokonce o částce 10 tisíc euro, tedy 250 tisíc. Dnešní Fabia startuje cenovkou 399 tisíc.
Zatím nejde o potvrzený plán, ale vzhledem k aktuální situaci to vypadá, že Škoda prostor pro takovéto auto má. Pokud by Kylaq skutečně přivezla do Evropy, mohla by tím rozpoutat malou cenovou revoluci. A minimálně na českém trhu si můžeme být jistí, že by se tu Kylaq prodával jak housky na krámě.
Zdroj: Autoblog.nl