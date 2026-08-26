Škoda zmodernizovala svůj parádní sedan za méně než 300 tisíc. Má výbavu, jakou by mu mohl závidět i vlajkový Superb

Možná tenhle model neznáte a my se vám ani nedivíme. Škoda Slavia by se klidně mohla jmenovat
Fabia Sedan a nikdo by nemohl protestovat. Problémem je, že Slavia se prodává především na indickém trhu a Evropa si o něčem takovém zatím může nechat leda tak zdát. I tak ale stojí za pozornost změny a úpravy, kterých se tohle auto dočkalo.
Omlazená Škoda Slavia dostala oproti stávajícímu provedení výrazně proměněnou tvář. Ta se v některých detailech a principech inspirovala nedávnou proměnou oblíbeného SUV Kushaq.
Vůz se tak chlubí přídí s novými LED světlomety, které propojuje svítící linka v masce. Nové jsou také zadní svítilny s dynamickými směrovkami a motivem písmena T. Cílem designérů bylo propůjčit vozu dynamičtější vzhled, opticky ho rozšířit a přiblížit designovému jazyku Modern Solid. Mezi další novinky patří jiné designy disků kol a nová paleta barev karoserie. Chrom přibývá spolu se zvyšujícím se stupněm výbavy a sportovně laděná výbava Monte Carlo dostala tradiční (převážně lesklou) černou masku a další černé detaily.
Vypadá moderněji a výbavou nešetří
Hlavně edice Monte Carlo se liší také barevným zpracováním nárazníku. Jeho spodní část dostala nový přídavný díl v černé barvě, který se táhne až ke kolům a nahrazuje původní boční spoilery. Specialitou je pak exkluzivní lak
stříbrná Arctic, který se u inovované Slavie objeví v limitovaném počtu 500 vozů. Změnou prošla taktéž kabina, kde se objevuje nová kombinace barev a látek. Novinkou je zde taktéž linka v palubní desce a po stránce výbavy si Slavia významně polepšila.
Skoro by se dalo říci, že svou výbavou strčí do kapsy i vlajkový Superb. Však posuďte sami. Škoda Slavia jako první v segmentu nabídne masážní funkci nejen předních, ale i zadních sedadel. Standardně je vybavena 10,25palcovým digitálním kokpitem a 10,1palcovým displejem infotainmentu. Ve výbavě nechybí ani 360° kamerový parkovací systém, bezdrátový Android Auto anebo AI společník na bázi Google Cloud.
Po motorové stránce se zde taktéž jedná o vskutku nevšední nabídku. Omlazená Škoda Slavia je totiž dostupná s tříválcovým motorem 1,0 TSI, jenž spolupracuje s automatickou osmistupňovou převodovkou s hydrodynamickým měničem.
Kdo by nechtěl automat, může si zakoupit standardně dodávaný šestistupňový manuál. Pro náročnější je zde o něco výkonnější motor 1,5 TSI, který je spojen se sedmistupňovou převodovkou DSG.
Tak co na to říkáte? Brali byste model Slavia i u nás v ČR? My rozhodně ano, protože vypadá skvěle a svou výbavou částečně dorovnává i vlajkový model značky. Navíc má skvělou cenu. Základní výbava se v Indii prodává v přepočtu za méně než 300 tisíc a ani za vrcholné Monte Carlo zákazníci nedají více než půl milionu.
Zdroj: Škoda Auto