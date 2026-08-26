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Škoda zmodernizovala svůj parádní sedan za méně než 300 tisíc. Má výbavu, jakou by mu mohl závidět i vlajkový Superb

Novinky
Roman Havlín
26.08.2026
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Škoda Auto představila modernizovaný sedan Slavia. Ten se nabízí v Indii a je tam celkem populární, takže není divu, že změnou prošel nejen vzhled, ale taktéž výbava. Specialitou je nová exkluzivní barva pro limitovanou edici 500 vozů a celkově jde o vůz, který by se na trhu v Evropě rozhodně neztratil.

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Možná tenhle model neznáte a my se vám ani nedivíme. Škoda Slavia by se klidně mohla jmenovat Fabia Sedan a nikdo by nemohl protestovat. Problémem je, že Slavia se prodává především na indickém trhu a Evropa si o něčem takovém zatím může nechat leda tak zdát. I tak ale stojí za pozornost změny a úpravy, kterých se tohle auto dočkalo.

Omlazená Škoda Slavia dostala oproti stávajícímu provedení výrazně proměněnou tvář. Ta se v některých detailech a principech inspirovala nedávnou proměnou oblíbeného SUV Kushaq.

 V edici Monte Carlo to Slavii náramně sluší

Autor: Škoda Auto

Vůz se tak chlubí přídí s novými LED světlomety, které propojuje svítící linka v masce. Nové jsou také zadní svítilny s dynamickými směrovkami a motivem písmena T. Cílem designérů bylo propůjčit vozu dynamičtější vzhled, opticky ho rozšířit a přiblížit designovému jazyku Modern Solid. Mezi další novinky patří jiné designy disků kol a nová paleta barev karoserie. Chrom přibývá spolu se zvyšujícím se stupněm výbavy a sportovně laděná výbava Monte Carlo dostala tradiční (převážně lesklou) černou masku a další černé detaily.

Vypadá moderněji a výbavou nešetří

Hlavně edice Monte Carlo se liší také barevným zpracováním nárazníku. Jeho spodní část dostala nový přídavný díl v černé barvě, který se táhne až ke kolům a nahrazuje původní boční spoilery. Specialitou je pak exkluzivní lak stříbrná Arctic, který se u inovované Slavie objeví v limitovaném počtu 500 vozů. Změnou prošla taktéž kabina, kde se objevuje nová kombinace barev a látek. Novinkou je zde taktéž linka v palubní desce a po stránce výbavy si Slavia významně polepšila.

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Skoro by se dalo říci, že svou výbavou strčí do kapsy i vlajkový Superb. Však posuďte sami. Škoda Slavia jako první v segmentu nabídne masážní funkci nejen předních, ale i zadních sedadel. Standardně je vybavena 10,25palcovým digitálním kokpitem a 10,1palcovým displejem infotainmentu. Ve výbavě nechybí ani 360° kamerový parkovací systém, bezdrátový Android Auto anebo AI společník na bázi Google Cloud.

 I na evropském trhu by se tohle auto rozhodně neztratilo

Autor: Škoda Auto

Po motorové stránce se zde taktéž jedná o vskutku nevšední nabídku. Omlazená Škoda Slavia je totiž dostupná s tříválcovým motorem 1,0 TSI, jenž spolupracuje s automatickou osmistupňovou převodovkou s hydrodynamickým měničem.

Kdo by nechtěl automat, může si zakoupit standardně dodávaný šestistupňový manuál. Pro náročnější je zde o něco výkonnější motor 1,5 TSI, který je spojen se sedmistupňovou převodovkou DSG.

Tak co na to říkáte? Brali byste model Slavia i u nás v ČR? My rozhodně ano, protože vypadá skvěle a svou výbavou částečně dorovnává i vlajkový model značky. Navíc má skvělou cenu. Základní výbava se v Indii prodává v přepočtu za méně než 300 tisíc a ani za vrcholné Monte Carlo zákazníci nedají více než půl milionu. 

Zdroj: Škoda Auto

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