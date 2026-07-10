Škoda Obytnaq je oficiálně tady díky spolupráci malé české firmy s obřím českým korporátem

Obytná auta, karavany a profesionální vestavby jsou stále populárnější, jejich ceny ale dokážou bez problémů vystoupat do milionových částek. Pro příležitostné cestovatele proto může být zajímavější jednodušší řešení, které využije automobil stojící většinu roku před domem.
Právě na tento druh cestování se zaměřuje česká společnost Obytnaq. Ta vyrábí skládací matrace, zatemňovací termoclony a další doplňky, s jejichž pomocí lze běžný osobní vůz během několika minut proměnit v provizorní ložnici.
Nyní se její produkty objevily také ve zcela novém elektrickém SUV Škoda Peaq. Model měl světovou premiéru 23. června 2026 ve Francii a česká automobilka při jeho prezentaci ukázala rovněž možnosti využití vozu při kempování a cestování.
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Stačí sklopit sedadla
Základní myšlenkou celého systému je obejít se bez složitých konstrukcí, vrtání do karoserie nebo trvalých zásahů do interiéru. Majitel vozu pouze sklopí zadní sedadla a rozloží matraci přizpůsobenou konkrétnímu modelu automobilu.
„Chtěli jsme vytvořit řešení, které bude co nejjednodušší a maximálně komfortní. Bez nutnosti nějaké komplexní přestavby auta nebo nemalé investice do obytného vozu,“ vysvětluje zakladatel společnosti Obytnaq Jaromír Uxa.
Podle něj bylo cílem zpřístupnit možnost cestování a přespávání v automobilu co největšímu počtu lidí. Výsledkem je výbava, kterou lze z auta po skončení výletu opět jednoduše vyjmout. Vůz tak dál zůstává běžným rodinným automobilem a není nutné obětovat část jeho interiéru trvalé obytné vestavbě.
Peaq potřeboval speciální matraci
Příprava matrace pro model Škoda Peaq si ovšem vyžádala odlišné řešení než u dosavadních modelů mladoboleslavské značky. Po sklopení zadních opěradel totiž v zavazadlovém prostoru nevznikne zcela vodorovná plocha. Obytnaq proto poprvé použil matraci speciálně vytvarovanou do klínu. Ta má vyrovnat sklon sklopených opěradel a vytvořit pokud možno rovnou plochu pro spaní. Standardní rovná matrace by v takovém interiéru komfortní ležení neposkytla.
Pro Peaq tak bude firma nabízet zvláštní provedení matrace, které bude možné objednat za příplatek. Výrobce zároveň umožňuje zákazníkům zvolit například tloušťku matrace nebo materiál potahu. Přesnou cenu nového provedení pro Peaq zatím neoznámila ani značka Obytnaq, ani Škoda, která zvažuje, zda tuhle věc nenabídnout v rámci originálního příslušenství podobně, jako to dělá třeba VW u velkoprostorových modelů Multivan a nově ID. Buzz. K nim lze dokoupit postel, termoclony i ventilační mřížky do oken.
I panoramatickou střechu zakryje termoclona
Druhou novinkou připravenou pro elektrickou Škodu je termoclona určená pro panoramatickou střechu. Peaq totiž nemá klasickou vnitřní roletku, což může být při přespávání v autě problém především během dlouhých letních dnů. Střešní termoclona má dovnitř propouštět méně světla a současně omezit přehřívání nebo ochlazování kabiny. Podobné řešení chce Obytnaq postupně nabídnout také pro další automobily značky Škoda. Ostatně tohle by se mohlo v zimě hodit i pro běžnou jízdu. Výrobci sice říkají, že moderní řešení těchto střešních skel už nevyžaduje klasickou roletku, v praxi má ale člověk zejména v zimě při jízdě pocit, že mu na hlavu táhne.
Zatemňovací clony pak lze umístit rovněž do bočních a zadních oken. Vedle vytvoření soukromí mají podle výrobce pomáhat udržovat přijatelnější teplotu v kabině, pokud vůz stojí na přímém slunci.
Je ovšem nutné připomenout, že ani kvalitní termoclony nenahrazují větrání. Při spaní v automobilu je stále potřeba zajistit alespoň částečnou výměnu vzduchu a vůz před ulehnutím neponechávat dlouhou dobu rozpálený na slunci.
Z plzeňské garáže až na světovou premiéru
Příběh značky Obytnaq začal před více než deseti lety zkušenostmi jejích zakladatelů s cestováním a výrobou prvních matrací na míru. Prototypy vznikaly v plzeňské garáži, zatímco dnes firma nabízí výbavu pro různé generace vozů Škoda prostřednictvím internetového konfigurátoru.
Zákazník v něm vybere konkrétní model a generaci svého auta a následně si může sestavit odpovídající matraci a další výbavu. Firma nabízí také službu Try Before Buy, v jejímž rámci si lze matraci před nákupem bezplatně zapůjčit a vyzkoušet.
Výrobce zdůrazňuje, že všechny produkty navrhuje v České republice a nechává je ručně vyrábět v místních šicích dílnách.
Spolupráce na prezentaci modelu Peaq je pro malou českou společnost významným posunem. Značka, která začínala v garáži výrobou matrací pro jednotlivé zákazníky, se díky ní dostala přímo k premiéře nové vlajkové lodi největší české automobilky.
A současně ukázala, že k prvnímu vyzkoušení cestování s nocováním v autě nemusí být nutné kupovat drahý obytný vůz. Někdy skutečně stačí sklopit sedadla a rozložit postel.
Zdroj: Obytnaq