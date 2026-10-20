Škoda Furgonet: Na užitkovou variantu Škody 105/120 se už téměř zapomnělo

Tématu československých dodávkových vozidel jsme se celkem nedávno věnovali. Proto jen v krátkosti zopakujeme jednotlivá fakta.
Stručné ohlédnutí za poválečnou historií československých dodávek
Československé poválečné dodávky klasické koncepce vznikaly v naprosto nedostatečném počtu, jejich stálá potřeba a nutnost obměny se podařila sanovat až mimořádně úspěšnou Škodou 1202 STW, která ale většinově představovala pouhý kombík, opravdová dvoumístná dodávka s velkým uzavřeným užitným prostorem byla stále v menšině, stejně jako velmi potřebný pick-up. Škoda 1202 STW se dodávala až do počátku sedmdesátých let, stejně jako Škoda Octavia Combi.
Její předchůdce, Škoda 440, sice vznikl v prototypu jako elegantní pick-up s plachtou nad nákladovým prostorem, ale vzhledem k vytíženosti mateřského závodu i přidružených karosáren nedostal naději na další život. Jen s lítostí musíme vzpomenout aktivity dánského prodejce vozů Škoda, který na své náklady a na objednávku proměnil běžnou Octavii Combi v elegantní panelovou dodávku, hbitou a skladnou. To si ovšem nemohla dovolit ani továrna, ani jiný subjekt, začleněný do koncepce plánovitého hospodářství.
Velkosériová výroba skončila řadou Škoda 1203
Pak po třinácti letech vývoje debutovala stále odkládaná Škoda 1203 jako dodávkové vozidlo, ovšem ve zcela jiné kategorii. Množství uživatelů by okamžitě bralo vozidlo menší, hospodárnější a pro potřeby drobného rozvozu či například poštovních služeb vhodnější. Nebylo ale odvolání, nic víc nemohly československé podniky nabídnout a import byl takřka vyloučený.
Podobný vůz, koncipovaný z běžného kombíku, byl úzkým profilem i v tehdejším východním bloku, čestnou výjimkou se stal dovezený malý počet sovětských dodávkových Moskvičů, ale ty počtem zdaleka nedostačovaly. Malé a mrštné dodávky tedy musely suplovat „dvanáctsettrojky“, polské Nysy a Żuky, východoněmecké Barkasy a občas rumunské TV. Jen podniky, mající částečnou devizovou samostatnost, si v ojedinělých případech mohly dopřát VW Typ 2 či jiný podobný model.
Za našimi západními hranicemi jezdily tisíce dodávkových opelů, fordů, elegantní Renaulty 4 Fourgonette, obdobně koncipované Simky 1100, Austiny 850 (prodloužené Mini), ale nic z toho se u nás nemohlo a nesmělo objevit.
Stavbu moderní dodávky nepříznivě ovlivnila koncepce Škody 1000 MB
Konečným příklonem k výsledku projektu NOV (Nový Osobní Vůz) byl nešťastným způsobem určený směr vývoje univerzálního československého vozidla, kterým se stala Škoda 1000 MB, model s motorem vzadu, tím pádem maximálně nevhodný pro jakoukoliv účelovou variantu. Podobnou koncepci zvolil například německý Volkswagen typem Variant, ale ten měl v zádi plochý, vzduchem chlazený agregát, který nevyžadoval tolik místa. Podobně tomu bylo u amerického Chevroletu Corvair, ten byl sice podle tamní kategorizace malý, v evropském pohledu ale stále rozměrný STW.
Postupnou genezí se z Škody 1000 MB stala řada 100/110 a následně 105/120. Mezitím uběhlo hodně času, a ještě více prototypových zkoušek. Nakonec se vždy nadějný návrh zamítl – a vývoj šel (světovým pohledem) neuvěřitelně zastaralou koncepcí „vše vzadu“ dál.
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Do hry vstupuje BAZ a jejich koncept
Pak do hry vstoupily vzpomínané Bratislavské automobilové závody (BAZ), založené počátkem sedmdesátých let v iluzorní naději, že bude možné převést tam některý z nových modelů Škoda, navržený v zahraničí. Z nákladné akce nebylo nic, stejně jako z licenční montáže mírně upravené Alfa Romeo 1750 Berlina, která se na Slovensku už zkoušela.
První idea k úpravě vznikla už v roce 1981. Základem se stala zcela běžná Škoda 120 L, která u tohoto projektu zůstala beze změny až do úrovně sloupků B. Celá podvozková platforma dostala výztuhy a prodloužení o 350 milimetrů, o tuto hodnotu byl nastavený i rozvor. Vzhledem ke koncepci vozidla bylo jasné, že pohonná jednotka musí zůstat vzadu, řada Škody 742 měla naopak chladič v přední části vozu. Od sloupků B je platforma osazená poměrně velkou a vysokou užitnou nástavbou (dvoumetrová vnitřní délka, výška více než metr).
Do tohoto modulu byl vstup jednak bočními dveřmi, jednak také dveřmi vzadu – či spíše jejich horní vzhůru výklopnou polovinou. Tady se plně projevil konstrukční nedostatek agregátu, umístěného vzadu. Ten byl poměrně vysoký, během zkoušek prototypů se ukázaly jisté problémy s chlazením. To by – pokud mělo dojít alespoň k určité podobě sériové výroby – představovalo závažný nedostatek, zejména v teplotně náročném městském rozvážkovém provozu, například v letních měsících. Spodní část zadních dveří je výklopná a umožňuje přístup k motoru.
Vozidlo dostalo srozumitelný a velmi vhodný typový název Furgonet. O jeho existenci se v roce 1982 rozepsal odborný i společenský tisk, dodávka se mihla v několika televizních reportážích, a dokonce se dostala i do filmového týdeníku, tehdy ještě běžné součásti každého představení biografu.
Některé prameny uvádějí tři prototypy (studie), ale ve skutečnosti vznikla čtveřice těchto netradičních modelů, všechny ještě z původní řady, zvané lidově „užovka“. Pozdější modifikace M už do existence Furgonetu nezasáhla. Ve zkratce si je představíme:
První exemplář
První vzorek Furgonetu se stavěl od počátku roku 1982, vyjel v červenci tohoto roku. Hráškově zelená dodávka byla zajímavá jednak předním čelem s čtveřicí reflektorů, ale i zajímavým prosklením nástavby. K pohonu sloužil běžný čtyřválec 1174 cm3, který konal službu ve zcela sériových „stodvacítkách“.
Druhý exemplář
Druhý exemplář Furgonetu představil klasickou uzavřenou nástavbu bez prosklení. Objevil se až v roce 1983, dostal jasně červený odstín barvy. Podle zpráv mladoboleslavské Škodovky v něm BAZ vyzkoušel obě kubatury motorů, tedy i výkonově slabý agregát ze Škody 105.
Třetí exemplář
Třetí Furgonet vyjel také v roce 1983, představoval asi nejzajímavější možnou konverzi. Jednalo se zde o alternativní dodávku/osobní vozidlo, protože prosklená nástavba disponovala dveřmi na obou bocích a druhou řadou sedadel, samozřejmě vyjímatelnou. Jednalo se tedy o jakýsi první projekt volnočasového univerzálního vozidla. O ambicích prototypu jako rodinného vozidla svědčí použití silnějšího agregátu z modelu LS.
Poslední exemplář
Poslední Furgonet nebývá v některých výčtech uváděný – všeobecně se soudí, že k jeho stavbě došlo až po uzavření zkoušek prototypů a jejich odprodeji mimo BAZ. Ze stavby totiž zbyly některé atypické díly, které nebylo možné využít jinak. Tento exemplář sloužil v tovární dopravě BAZ a až v roce 1989 byl odprodaný privátní osobě.
Osudy všech Furgonetů jsou zcela jasné a zdokumentované. První (oficiální) trojice se naštěstí a díky jednotlivcům, kteří měli a mají smysl pro historii, dochovala. Poslední prototyp byl sešrotovaný, což je (nejen) u nás bohužel osud mnoha vzácných prototypů a zkušebních modelů.
V osmdesátých letech se zrychlil vývoj budoucí Škody 781
Projekt, jakkoliv se zdál nadějný, měl jen málo šancí na životaschopnost. Už během stavby jednotlivých vozidel se hovořilo o jeho komplikovanosti a nevhodnosti zdrojové technologie pro vozidlo užitkového typu. Následně se mateřská továrna v Mladé Boleslavi začala intenzivně věnovat přípravě nového a v té době na československé poměry značně revolučního modelu s pohonem předních kol a zakázkovým designem v Itálii (budoucí Škoda 781/Favorit). Bylo jasné, že od takto koncipovaného vozidla bude možné odvodit nejen základní cestovní model, ale i kupé, kombi, dodávku, pick-up a třeba i další varianty.
Celý projekt Furgonetu byl navržený na zastavení vývoje už v polovině roku 1983, v říjnu stejného roku došlo k ukončení celé akce.
Zůstaly tři dochované prototypy, občas ozvláštněné různými lidovými zkazkami. Faktem ale zůstává, že nestačí jen hnací motor v podobě ušlechtilého záměru a snahy, k dokončení je potřeba i vhodné vozidlo.
Autor článku děkuje společnosti Škoda Auto za laskavé poskytnutí továrních snímků
Zdroj: archiv autora, Škoda Auto