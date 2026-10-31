Sedm let čekali na slíbenou Teslu. Teď Elon zákazníkům oznámil, že mají smůlu

Vše začalo letos 23. října, kdy se k zákazníkům z Austrálie a Nového Zélandu začaly dostávat první e-maily o tom, že model Cybertruck se na tyto dva trhy nakonec nedostane. Zákazníci, kteří na elektrický pick-up mnohdy netrpělivě čekali i šest let, dostanou zpět svou rezervační zálohu (v případě australského trhu ve výši 150 australských dolarů), přičemž se tak stane do 30 dnů od potvrzení přijetí emailu. A aby byla ostuda co nejmenší, jako omluvu přidává Tesla možnost využít roční předplatné systému Full Self-Driving (Supervised), a to zcela zdarma.
Tesla to musela dávno vědět
Tato nabídka ale platí jen tehdy, když si zákazník místo Cybertrucku pořídí Teslu Model 3 nebo Model Y. Zrušení výroby pro Austrálii a na Nový Zéland vyplývá ze zásadních překážek ve výrobě a v oblasti dodržování předpisů. Bez zajímavosti není to, že továrna Gigafactory Texas, kde se Cybertruck vyrábí, nikdy nebyla konfigurována pro výrobu verze s pravostranným řízením. Toto technické opomenutí brání mezinárodní expanzi, protože absence verze s pravostranným řízením znamená, že s tímto vozem nelze legálně jezdit po ulicích Austrálie, Nového Zélandu, Velké Británie, Japonska a také Irska.
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Tesla tak již dávno musela vědět o tom, že se na zmíněné trhy tento vůz nikdy nedostane. I tak ale pečlivě vybírala zálohy a ujišťovala své zákazníky, že se mají na co těšit.
Cybertruck je ale problémový nejen tam, kde je volant na pravé straně palubní desky. Tento obří elektrický pick-up čelí mnohým regulačním překážkám a stále je v nedohlednu jeho schválení pro provoz na evropských silnicích, a to kvůli přísným klasifikačním požadavkům na osvětlení a hmotnost. A co se týče trhů v Austrálii a na Novém Zélandu, tam si Tesla nyní vytvořila z ostudy kabát.
Nyní proto jen zbývá doufat, že se nic takového již nebude nikdy opakovat. Nedávno totiž Tesla představila druhou generaci modelu Roadster a i ta má být nabízena různě po světě. K dispozici bude silniční i raketová varianta, přičemž verze s
raketovým pohonem zřejmě nebude určena pro silniční provoz. Tedy pokud nová druhá generace Tesly Roadster nebude následovat příběh první druhé generace Tesly Roadster, která se nikdy do výroby nedostala.
Zdroj: Insideevs