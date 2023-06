„Blbče v uniformě“ za 35 tisíc, „idiote“ za necelých 18 tisíc: Prohlédněte si sazebník urážek německých policistů

Policejní kontrola obvykle není nic příjemného. Zejména ve chvíli, kdy řidič spáchá nějaký přestupek a policisté ho kvůli tomu zastaví. Někteří se dokážou v takové chvíli hodně rozčílit. Policisté by měli být trpěliví a měli by podobné situace zvládat. Jak upozornila platforma VIZE 0, tohle platí v celé Evropě. Například ve Francii jsou policisté dokonce přímo vedení k patřičné zdvořilosti k zahraničním řidičům, protože v té chvíli reprezentují Francii. Jenže stejně jako všude jinde i tady platí, že trpělivost není nekonečná. Na pozoru je dobré mít se především v Německu, kde si policie už dokonce připravila sazebník pokut za konkrétní české výroky.

„Policisté obvykle bývají trpěliví, nicméně i to má své meze. Tak například Francie. Tam jsou dopravní policisté vedeni k maximální zdvořilosti vůči řidičům. Přece jen svým vystupováním reprezentují svou zemi. Ovšem v případě, že se řidič rozhodne neuposlechnout jejich příkaz či je dokonce fyzicky napadne, musí počítat s až dvouletým pobytem za mřížemi, pokutou ve výši až 15 000 eur a také zadržením řidičského průkazu,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.

V Německu se rozhodli bojovat s vulgárními řidiči ještě trochu jinak. Pro konkrétní výroky mají konkrétní sazby. Je dobré vědět, že tamní policisté českým nadávkám často rozumí a stejně tak je dobré mít na paměti, že pokud policistovi něco ošklivého řeknete, ze zákona vám pokutu dát musí. Níže najdete přehled vybraných nadávek i s pokutami, které se k nim vztahují. Nejsou to malé částky.

Sazebník pokut urážky německé policie „Vyliž mi“ 300 eur „Krávo pitomá“ 300–800 eur „Zloději“, „Ty seš blbej, že ani psát neumíš“ 450 eur „Ty hloupé prase“ 475 eur „To nemáš, ženská pitomá, nic lepšího na práci?“ 500 eur „Co chceš, ty pitomče?“ 500 eur „Jsi asociál“ 550 eur „Idiote“ 750 eur „Jste prokletá banda pirátů“ 900 eur „Jste spolek kašparů“ 1000 eur „Impotente“, „sráči“ 1000 eur „Blbče v uniformě“ 1500 eur „Ty děvko“ 1900 eur „Hnusná svině“ 2500 eur „Stará svině“ 2500 eur Zdroj: Platforma Vize 0

Pokuta i za gesta

V Německu se řidiči vystavují riziku pokuty také v případě ukazování nemravných gest. Vztyčení prostředníčku na policistu je za 4000 eur, divoké gestikulování před jeho obličejem může řidiče vyjít na 1000 eur. Pokud by se někdo už nedokázal natolik ovládnout, že by policistovi rovnou vlepil facku, pak je za to pokuta 6000 eur. Pokutu může řidič dostat i za to, že hanlivá gesta ukazoval například na kameru nebo nějaké jiné zařízení zaznamenávající dopravní přestupky.

Platforma VIZE 0 připomíná, že u nás žádný podobný sazebník neexistuje, ale v obecné rovině lze za znevažování postavení při výkonu pravomoci policie může následovat pokuta ve výši až 10 000 Kč.