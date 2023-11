S gigafactory v Líních u Plzně je konec. Volkswagen zde stavět nebude. Ve hře je ale pět jiných společností

Česká republika byla jednou ze zemí, kde koncern Volkswagen uvažoval o výstavbě gigafactory (závodu na výrobu baterií). Finální rozhodnutí ale bylo nejprve odloženo a teď je s tímto projektem zřejmě definitivní konec. S odvoláním na vyjádření Olivera Blume, šéfa VW, v České televizi to uvádí server Euractiv.

Blume řekl, že s ohledem na aktuální situaci nedává komerční smysl přidávat další lokality pro výstavbu závodů na výrobu baterií. Zároveň také připomněl, že Volkswagen už vybral tři jiné lokality, kde se budou akumulátory vyrábět. Jeden závod bude v Německu, další ve španělské Valencii a třetí v Kanadě u města St. Thomas.

Česká vláda o tuto investici usilovala, nicméně v lokalitě, kde se mělo stavět, panoval proti tomuto záměru značný odpor. Fakt, že Volkswagen nakonec ustoupil od záměru stavět v Líních u Plzně, ale ještě neznamená, že zde výrobní linka na akumulátory nebude. Jak uvádí Euractiv, ve hře je dalších pět potenciálních investorů. V České televizi to uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. O jaké společnosti se jedná, to neuvedl.

Podle premiéra Petra Fialy je projekt gigafactory jednou z klíčových priorit této vlády. Ta se bude snažit dostat do ČR celý výrobní řetězec. V Krušných horách by se totiž mělo začít těžit lithium, v gigafactory by se vyráběly akumulátory a následně by je mohly používat automobilky Škoda nebo Hyundai pro v ČR vyráběné elektromobily.

Volkswagen ustoupil od záměru stavět další továrny na baterie také kvůli tomu, že přechod na elektromobilitu není zdaleka tak dramatický, jak by si někteří přáli. Navíc prodeje bateriových vozů například v Německu se po úpravách dotačních podmínek propadly skoro o třicet procent.