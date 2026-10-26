Retro: Itálie v dobách československých soudruhů. Deset modelů Fiat, které si možná mohli koupit naši tátové a dědové

Vozidla této staroslavné značky se v samostatném Československu prodávala už od dvacátých let minulého století (dovozcem byla tehdy firma Brod) a továrna Fiat často měla zastoupení i na pražském autosalónu. V druhé polovině 20. let se koncern na našem trhu odmlčel, aby se zde objevil až v roce 1936 s aktualizovanou nabídkou. Tehdy by býval byl velký zájem o malé Topolino, jeho dovozu ale bránily celní bariéry. Tehdejší střední třídu zastupovala hbitá a dostupná „patnáctistovka“ a menší model 1100 s výkonem 32 koní.
Ani na dlouhou dobu posledním autosalónu v roce 1947 Fiat nechyběl, třebaže poválečný chaos spolu s drastickými devizovými omezeními importu zahraničních vozů nepřál. Na stánku společnosti Fiat na pražském výstavišti viděli návštěvníci dva modely 1100, jednu „patnáctistovku“ a jeden soutěžní exemplář s odlehčenou karosérií a upraveným motorem o objemu 1100 cm3, s nímž lehká berlina dosáhla rychlosti přes 150 km/h!
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Pak ovšem přišly známé politické změny a Fiat, stejně jako další západní automobilky, se na deset let odmlčel. Po určitém uvolnění politických poměrů se obchodní orientace importu obrátila především do zemí východního bloku, ze západu téměř výlučně na státy, které měly určité levicové zaměření ve vládě, tedy Francie a Itálie. Druhý jmenovaný stát vstoupil na náš automobilový trh světově proslulým modelem 600 – a lze říci, že od druhé poloviny 50. let z našich prodejen a silnic nezmizel. PZO Motokov dovážel téměř celé jeho portfolio, těžištěm se samozřejmě stala nejnižší a nižší třída – ostatně ve velkých a objemných modelech Fiat nikdy nesklízel bůhvíjaké vavříny.
Řadu dovážených vozidel symbolicky zahájíme malou „šestistovkou“, ale pak už se nebudeme ohlížet na chronologii dovozu. Fiaty se u nás prodávaly do 70. let v síti Mototechny i PZO Tuzex, později až na výjimky pouze za tuzexové poukázky (bony) či volně směnitelné měny. K dalším typům prodeje se vrátíme na konci našeho přehledu.
Fiat 600
Legendární a skutečně světové vozidlo se představilo v roce 1955. Jeho samonosná dvouprostorová karosérie nesla pohonný agregát vzadu, model byl typovaný pro čtyři osoby. Geniálně jednoduché vozidlo uspělo na trzích celého světa a jakkoliv se jeho pravlastí stala slunná Itálie, velmi záhy začal sjíždět z montážních pásů v mnoha licenčních podobách, jmenujme například španělský Seat, německý NSU-Fiat či jugoslávská Zastava. Montáž probíhala ale i v Jižní Americe.
Fiat 600 nabídl výkon až 25 koní, maximální rychlost vozítka se zastavila na hranici 110 km/h – pokud jste ovšem nevlastnili Abarth, jehož některé modifikace dokázaly atakovat i dvoustovku!
K nám se Fiat 600 vozil ještě v druhé polovině 60. let a představoval nejdostupnější západní vozidlo po ukončení výroby Renaultu 4CV. Od počátku importu až do roku 1961 stál 22 000 korun, v roce 1962 jeho cena vzrostla o devět tisíc. Na tuzexovém trhu se nabízel včetně pneumatik s bílým proužkem za 7900 TK, případně za ekvivalent 1105 USD.
Fiat 127
To, co u nás v 60. letech představoval Fiat 600, našlo o dekádu později pokračování řadou 127. Mimořádně úspěšná řada debutovala na samém počátku 70. let jako výsledek vývoje nejmodernějšího vozidla továrny Fiat, určeného nejširším vrstvám. Řada se dodávala ve třech generacích, vůz získal čestný titul „Automobil roku 1972“.
Nabízel velmi prostornou čtyřmístnou karosérii nejdříve s odděleným víkem zavazadelníku, později třídveřovou. Jeho základní čtyřválcová devítistovka byla dynamická a výkonem 47 koní dodávala automobilu tříapůlmetrové kategorie pozoruhodné jízdní vlastnosti.
Druhá generace byla ovšem tvarově poněkud fádnější; generace poslední, která se do výroby v Itálii dostala jen krátkodobě, měla podle soudobé módy množství plastových prvků, což se na líbivosti karosérie bezpochyby odrazilo.
Fiat 127 se k nám dodával od roku 1971 do samotného konce produkce (1983). V roce 1974 stál v Mototechně 59 000 korun, o tři roky později už 81 500 korun. V tuzexových prodejnách byl k mání na počátku prodeje za 11 300 TK, třídveřový model ročníku 1976 se prodával za 14 100 TK. Na naše silnice se dostalo bezmála 13 700 Fiatů 127.
Fiat 128
Další bestseller italského výrobce (a rovněž držitel titulu COTY) spatřil světlo světa na přelomu let 1968/1969, o tři měsíce později slavil celosvětovou premiéru – a to nejen jako mimořádně praktický a hbitý sedan a kombi s tradičním názvem Familiare, ale i jako první velkosériový osobní fiat s pohonem předních kol.
Pod kapotou mohl mít alternativně čtyřválec 1100 nebo 1300 cm3, silnější agregát se svou dynamikou a stálostí výkonu vyrovnal mnoha pohonným jednotkám vyššího objemu.
Modelovou řadu postupně doplnil pro mnohé velmi atraktivní 128 Rally s několika exteriérovými znaky, z nichž nejmarkantnější byly kulaté zadní svítilny a trubková „hrazda“ na předním nárazníku.
Mimořádně atraktivním doplňkem portfolia se stal i u nás nabízený 128 Coupé, opět ve dvou objemových stupních a ve dvojici úrovní výbav. Designově špičkové kupé určitě patří mezi milníky značky Fiat, a je jen škoda, že jeho druhá generace (k nám sériově nedodávaná) už podobný exteriér postrádala.
Fiat 128 se krátkodobě prodával v Mototechně, například modelový rok 1974 stál 69 900 korun, větší objemy a pestrost nabízely prodejny Tuzexu: na počátku importu stála berlina (tudor) 13 950 TK, Familiare (kombi) se prodávala za 14 200 TK, ostrý Rally stál 14 950 TK. Na konci prodejního cyklu (1976) se tuzexová berlina prodávala za 15 700 TK, za příplatek 150 TK mohl mít nový majitel vyhřívání zadního skla nebo lůžkovou úpravu. Kupátka se stala perlou nabídky Tuzexu, 1100 přišel na 17 900 TK, silnější 1300 na 18 900 TK. Za extravaganci se vždy a všude připlácí. Počet dovezených Fiatů 128 přesáhl 7500 exemplářů…
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Fiat 131 (Mirafiori)
Klasicky řešený model, ve výrobě deset let od premiéry v roce 1974, spadal v západní Evropě do kategorie nižší střední třídy, v našich podmínkách ovšem představoval dotek luxusu, srovnatelný třeba s Fordem Cortina či později Simkou 1307/1308.
Velké fiaty 70. let stále spoléhaly na koncepci s motorem vpředu a pohonem kol zadní nápravy. Takový byl i 131 Mirafiori, v jehož tehdy nezvyklém druhém typovém názvu se odráží pojmenování výrobního závodu Fiatu.
Nový fiat technicky spoléhal na předchozí modelovou řadu 124. Po premiéře se 131 nabízel s dvojicí motorů: 1300 a 1600 cm3, samozřejmě s obvyklou a očekávanou dynamikou. Základními karosářskými variantami se staly tudor a sedan, rok po premiéře přibyl i stw Familiare.
Mirafiori průběžně procházel drobnými facelifty, na něž reagoval i československý dovozce. Fiat 131 byl u nás netrpělivě očekávaný, a rok po premiéře došlo k podepsání dohody. Do konce importu na počátku osmdesátých let na naše silnice zamířilo 2014 exemplářů tohoto zdařilého vozu, jehož zřejmě jediným problémem byla tradiční náchylnost ke korozi.
Fiat 131 se prodával v Mototechně i v Tuzexu, model 1300 cm3 stál v roce 1977 ještě akceptovatelných 104 800 korun, 1600 cm3 vyšel na 118 900 Kčs (korun československých)
Fiat 125
Nenechte se zmýlit, jedná se o čistokrevný fiat, nikoliv jeho polskou licenci. Import Fiatu 125 je dnes už zapomenutý, v rámci Mototechny a Tuzexu se k nám na přelomu 60. a 70. let dostalo jen několik desítek exemplářů, z nich naprostá většina dávno neexistuje.
Tvarově nenápadný vůz neměl přímého předchůdce, pokud i vzhledem k výkonovým a objemovým hodnotám za něj nepovažujeme zaoblený Fiat 1900 z padesátých let. Dvojice Fiatů 1300/1500 měla pokračovatele ve Fiatu 124, „stopětadvacítka“ se tedy snažila obsadit mezeru ve značkovém portfoliu.
Fiat 125 debutoval v roce 1967, o dva roky později se realizoval první dovoz do Československa, ale to už bylo jasné, že 125 došel na konec své historie. Jeho evropská výroba skončila v roce 1972, tehdy se také datuje dovoz posledních několika exemplářů na náš trh. Zajímavou variantou se stal silnější 125 Special s několika exteriérovými odlišnostmi, samozřejmě s motorem DOHC, výkonem 100 koní a sériovou mechanickou pětistupňovou převodovkou. Také 125 Special obohatil náš trh…
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Fiat 500
Celosvětově oblíbený miniautomobil, bezprostředně navazující na stejnojmenný před- a poválečný model (Cinquecento), debutoval v roce 1957. Fiat 600 jej sice o dva roky předešel, ale vedení Fiatu bylo přesvědčené, že minimalistický dvouválec by si pořád nacházel svou fanouškovskou základnu – a viděno dnešním pohledem – se nemýlil.
Pod zadní kapotou pracoval vzduchem chlazený dvouválec s výkonem 15 koní. Fiat 500 s ním dosáhl maximálky 90 km/h, ale byl živý, lehce ovladatelný a tisícům rodin přinesl výhody vlastního (a často prvního) automobilu.
Do Československa se dostal až v druhé polovině 60. let v rámci rozšiřování nabídkové palety na našem trhu. Fiat 500 se dovážel pouze krátkou dobu, ale získal si velké sympatie, které po ukončení dovozu nemohl nahradit ani Trabant 601, ani Fiat 126p.
V roce 1970 stál Fiat 500 v prodejnách Mototechny 49 000 korun, o rok později v Tuzexu 7000 TK.
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Fiat 850
Největší z trojice malých vozů značky Fiat, dodávaných na náš trh, se představil v polovině 60. let jako vyzrálá konstrukce, ovlivněná úspěchy a technologií menšího Fiatu 600. S ním „osmsetpadesátka“ sdílela pohonnou konfiguraci s motorem vzadu, ale mířila zřetelně výše.
Kompaktní čtyřválec měl špičkový výkon 34 koní, silnější verze Special dávala 37 koní. Po dostatečně dlouhém rozjezdu se Fiat 850 dostal až na 125 km/h.
Nabídka Fiatu 850 se rok po premiéře základní berliny rozšířila o atraktivní kupé a spider, posledně jmenovaný pocházel z výroby karosárny Bertone. Opticky velmi rychlé kupátko mělo i odpovídající výkony, jeho maximální rychlost přesáhla 140 km/h, motor byl vysloveně točivý. Ještě lepší rychlostní parametr měl 850 Spider, jehož odlehčená konstrukce umožnila dosažení až 150 km/h.
Fiat 850 se k nám ve velkých počtech dovážel od roku 1967, import skončil rokem 1970, zbylé modely se s mírnou slevou doprodávaly ještě v roce 1971.
V prodejnách Tuzexu stála běžná berlina na přelomu let 1969/1970 rovných 10 000 TK, lépe vybavený Special přišel na 10 900. Sportovní 850 Coupé stál 13 600 TK, cena 850 Spider se dotýkala 14 000 TK. Po slevě koncem roku 1970 nabízela Mototechna základní provedení 850 Berlina za 69 000 Kčs.
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Fiat Uno
Tímto hatchbackem vyvrcholil import značky Fiat před koncem osmdesátých let. V přípravě od roku 1977, debutoval o šest let později a tím uzavřel mimořádně úspěšnou kapitolu řady 127.
O Fiatu Uno se v Evropě debatovalo už od přelomu 70. a 80. let, kdy zejména italské a západoněmecké motoristické časopisy začaly zveřejňovat kresby a později i špionážní fotografie budoucího bestselleru.
První verze Fiatu Uno mohla mít alternativně tři čtyřválce různých objemových tříd (900, 1100 a 1300 cm3), po dvou letech výroby přešel koncern k litrovému agregátu Fire s výkonem 45 koní. Proto typová číslice 45, kterou jsme si zvykli vídávat na zádích Fiatů Uno, importovaných na náš trh.
O dovozu se začalo jednat v samém závěru roku 1983, první importní cyklus následoval o rok později, Fiat Uno se do našich prodejen dodával až do roku 1988.
Na náš trh se v prvé řadě dostaly jednoduché modely s motorem 900 cm3 a v základní výbavě. Prodávaly se v síti prodejen Tuzex, Mototechna totiž v té době už nabízela značně zmenšený sortiment, navíc prakticky bez západních vozidel.
Uno 45 stálo 28 000 TK (1985), o dva roky později se modernější verze Fire prodávala za 33 000 TK. Od roku 1988 s přesahem do prodejů 1989 nabízel Tuzex i Uno se vznětovým atmosférickým motorem a objemem 1,3 litru, a sice v tří- i pětidveřové karosérii. Základní provedení tohoto dieselu stálo 38 750 TK.
A co dalšího?
Kromě popsaných modelů se k nám dostala i spousta jiných. Zdroje byly různé: každý rok do rukou movitějších motoristů přešla řada fiatů z továrních expozic mezinárodního strojírenského veletrhu Brno. Naproti tomu cesty skupin nových fiatů státy východní Evropy (nejčastěji východní Německo, Československo a Maďarsko), pořádané ve spolupráci výrobce a některého z podniků zahraničního obchodu v ČSSR, zůstaly bez prodejních možností, vozy se v kompletní sestavě vždy vrátily k výrobci.
Existoval také individuální dovoz západních vozidel prostřednictvím PZO Tuzex, každoročně v objemu mnoha desítek různých značek. Fiaty, které se k nám takto dostaly, nejsou bez zajímavosti, například dva velké sedany řady 130, pak i Ritmo první generace, ale rovněž velké 1800 B a 2300 v provedení berlina a kombi (Familiare). Mimoto k nám přišla kusová zásilka Fiatu 132 a 124, tyto vozy nebyly zaknihované do běžných dodávek Mototechny a PZO Tuzex, zároveň nejsou uvedené ani v kompletních seznamech individuálních objednávek. Nabízí se možnost mimořádného dovozu, obě uvedené modelové řady sem pronikly pouze v pěti či šesti exemplářích dohromady.
Pak jsme zde celé desítky let evidovali dovoz ojetin ze západu, a to jak individuálně, tak i hromadně (Mototechna a Tuzex). Takto sem proniklo několik zaoblených Fiatů 1400/1900, z nichž jeden dokonce jezdil na konci 60. let jako taxík, dále mnoho desítek ojetých 1300/1500, 1100, 1500 L až 2300, ale třeba i 124 včetně verzí Sport Spider – italské ojetiny byly v Rakousku či západním Německu velmi levně k mání, takže se taková příležitost nabízela. Rovněž si českoslovenští občané dováželi modely, které zde byly běžně v provozu, takže sem zamířily stovky ojetých 500 i 600 a jejich deriváty, například Multipla, NSU-Fiat Jagst, Steyr-Puch a další.
Fiaty jednoduše ilustrovaly dějiny našeho poválečného motorismu, a jakkoliv je současný stav vývoje automobilů do jisté míry spíše stresující, stále se neobejde bez výrobků jedné z nejstarších automobilek na světě!
Zdroj: archiv autora, Fiat/Stellantis