Rakousko končí s nalepovacími dálničními známkami a zdražuje

Společnost Asfinag oznámila nové ceny rakouských známek pro rok 2026. Systém u našich jižních sousedů funguje podobně, jako u nás. Ceny se průběžně mění, v Rakousku je ovlivňuje index spotřebitelských cen. Dálniční známky pro rok 2026 tak zdraží a k tomu přichází ještě jedna důležitá novinka.
Rok 2026 je poslední s nalepovacími známkami
Rakousko na rozdíl od Česka nepřešlo z nalepovacích tištěných známek na elektronické, ale poměrně dlouho ponechávalo obě varianty. Ještě příští rok si tak zákazníci budou moci vybrat, zda raději sáhnou po tradiční tištěné verzi, nebo zda si koupí elektronickou známku. Rok 2026 ale bude tím posledním, kdy toto bude možné.
Od roku 2027 už také Rakousko plně přejde na elektronický systém a nalepovací známky zmizí do propadliště dějin. Způsoby prodeje se ale měnit nebudou. I elektronickou známku bude možné pořídit v automatech nebo v kamenných prodejnách.
Zdražení o pár procent
Ceny dálničních známek v Rakousku se mění o necelá tři procenta. Pro základní kategorii automobilů do 3,5 tuny jsou ceny pro rok 2026 následující:
- 1denní dálniční známka: 234 Kč (9,6 eur)
- 10denní dálniční známka: 312 Kč (12,8 eur)
- Dvouměsíční dálniční známka: 779 Kč (32 eur)
- Roční dálniční známka: 2600 Kč (106,8 eur)
Pro připomenutí, dálniční známky se vždy kupují přes oficiální eshop společnosti Asfinag. Kdekoliv jinde vám prodají dálniční známku dráž a vy tak vyhodíte peníze z okna za nic.
Zdroj: Asfinag