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Radujte se, obyčejní lidé. Na trh míří prostorná italská lidovka s rekordním zavazadelníkem a rozumnou cenou

Novinky
Jakub Bartek
04.06.2026
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Fiat Grizzly
Autor: Tiskový servis Fiat

Fiat ukázal podobu modelu Grizzly, který se zařadí nad Pandu. Na trh přijde rovnou ve dvou variantách, a to jako prostorné SUV a jako stylový fastback. Kompletní odhalení proběhne ve druhé polovině roku. 

Fiat zažívá menší renesanci. Na trh vrátil benzinovou pětistovku, v prodeji je také nová Panda a aktuálně nastupuje její větší sourozenec, který nese označení Grizzly. Přestože automobilka zatím odhalila pouze jednu oficiální fotku, lze docela dobře odhadnout, o co půjde. Grizzly je totiž sourozenec Opelu Frontera, takže na trh míří další poměrně prostorné SUV, které bude dostupné za zajímavé ceny. A jak je vidět z prvního obrázku, které bude také velmi pohledné. 

K dispozici hned dvě karoserie 

Grizzly přijede na trh hned ve dvou variantách. Kromě základního SUV dorazí také stylové SUV/kupé, které ponese označení Grizzly Fastback. Podle fotek auto vypadá jako docela velké, ale zas tak obrovské SUV to nebude. Obě verze se délkou vejdou pod 4,5 metru. Fiat v tiskové zprávě slibuje mimořádný vnitřní prostor, praktický interiér a největší objem zavazadelníku v dané třídě. To by se mohlo českým zákazníkům líbit. 

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„Model Grande Panda znamenal návrat značky Fiat k cenově dostupným rodinným vozům. Modely Grizzly a Grizzly Fastback tuto řadu doplňují o dva vozy, které jsou navrženy pro různé potřeby a různé životní styly, ale spojuje je stejná myšlenka: jsou chytré, dostupné a vycházejí z designové DNA značky FIAT. Společně tak doplňují modelovou paletu Fiat tak, že se značka vrací do centra trhu s rodinnými vozy.“ – Olivier François, Fiat CEO & Stellantis Global CMO.

Po technické stránce Fiat zatím neprozradil nic. Pouze naznačil, že nabídka bude kompletní a bude zahrnovat jak zážehové motorizace, tak čistě elektrické provedení. Těšit se tak můžete na hybridní tříválec o objemu 1,2 litru a elektromobil pravděpodobně s výkonem 83 kW. 

Cena by měla být zajímavá, ale ještě na ni je příliš brzy. Pro představu, Frontera startuje těsně pod hranicí 500 tisíc a Fiat by na tom měl být podobně. Grizzly Fastback pak pravděpodobně coby stylovější verze bude o něco dražší. 

Kompletní odhalení proběhne ve druhé polovině roku.

Zdroj: Fiat

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