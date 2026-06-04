Radujte se, obyčejní lidé. Na trh míří prostorná italská lidovka s rekordním zavazadelníkem a rozumnou cenou

Fiat zažívá menší renesanci. Na trh vrátil benzinovou pětistovku, v prodeji je také nová Panda a aktuálně nastupuje její větší sourozenec, který nese označení Grizzly. Přestože automobilka zatím odhalila pouze jednu oficiální fotku, lze docela dobře odhadnout, o co půjde. Grizzly je totiž sourozenec Opelu Frontera, takže na trh míří další poměrně prostorné SUV, které bude dostupné za zajímavé ceny. A jak je vidět z prvního obrázku, které bude také velmi pohledné.
K dispozici hned dvě karoserie
Grizzly přijede na trh hned ve dvou variantách. Kromě základního SUV dorazí také stylové SUV/kupé, které ponese označení Grizzly Fastback. Podle fotek auto vypadá jako docela velké, ale zas tak obrovské SUV to nebude. Obě verze se délkou vejdou pod 4,5 metru. Fiat v tiskové zprávě slibuje mimořádný vnitřní prostor, praktický interiér a největší objem zavazadelníku v dané třídě. To by se mohlo českým zákazníkům líbit.
„Model Grande Panda znamenal návrat značky Fiat k cenově dostupným rodinným vozům. Modely Grizzly a Grizzly Fastback tuto řadu doplňují o dva vozy, které jsou navrženy pro různé potřeby a různé životní styly, ale spojuje je stejná myšlenka: jsou chytré, dostupné a vycházejí z designové DNA značky FIAT. Společně tak doplňují modelovou paletu Fiat tak, že se značka vrací do centra trhu s rodinnými vozy.“ – Olivier François, Fiat CEO & Stellantis Global CMO.
Po technické stránce Fiat zatím neprozradil nic. Pouze naznačil, že nabídka bude kompletní a bude zahrnovat jak zážehové motorizace, tak čistě elektrické provedení. Těšit se tak můžete na hybridní tříválec o objemu 1,2 litru a elektromobil pravděpodobně s výkonem 83 kW.
Cena by měla být zajímavá, ale ještě na ni je příliš brzy. Pro představu, Frontera startuje těsně pod hranicí 500 tisíc a Fiat by na tom měl být podobně. Grizzly Fastback pak pravděpodobně coby stylovější verze bude o něco dražší.
Kompletní odhalení proběhne ve druhé polovině roku.
Zdroj: Fiat