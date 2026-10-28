Do Česka dorazil lék na dnešní dobu. Nabízí klid, luxus a nizoučkou spotřebu. Svezli jsme se

Právě na tyto hodnoty sází nová generace Lexusu ES. Ta přichází s výrazně přepracovaným designem, modernějším interiérem a širokou nabídkou elektrifikovaných pohonů. Vedle klasického hybridu si zákazníci mohou poprvé vybrat také čistě elektrickou verzi. Lexus tak pokračuje ve své strategii, kdy vedle sebe nabízí různé druhy pohonu podle toho, co konkrétní zákazník od svého auta očekává.
Nové ES oproti předchůdci výrazně narostlo. Na délku měří 5145 mm, na šířku 1920 mm a jeho rozvor dosahuje 2950 mm. Hybridní provedení je vysoké 1555 mm. Ve srovnání s předchozí generací je tedy o 165 mm delší, o 55 mm širší a má o 80 mm delší rozvor. To se pozitivně projevuje především v prostoru pro posádku, zejména na zadních sedadlech.
Hybrid, nebo elektřina?
Základem nabídky zůstává hybridní pohon, který je pro Lexus i Toyotu dlouhodobě charakteristický. Nová generace ES kombinuje atmosférický benzinový čtyřválec o objemu 2,5 litru s elektromotory a bezestupňovou převodovkou e-CVT. Pro západoevropské trhy je určena varianta ES 300h, která nabízí systémový výkon 144 kW, tedy 196 koní. K dispozici je s pohonem předních kol i všech kol.
Právě druhou variantu jsme měli možnost vyzkoušet. Na stovku zrychlí za 7,7 sekundy a její kombinovaná spotřeba podle metodiky WLTP činí 4,9 l/100 km. To jsou na automobil dlouhý přes pět metrů a s pohonem všech kol velmi zajímavé hodnoty. Čtyřkolka je u této generace také novinkou. Mimochodem, ES má jako první vůz koncernu šestou generaci hybridního pohonu.
Lexus ovšem nezůstává pouze u hybridů. Nové ES je dostupné také jako čistý elektromobil, a to ve dvou variantách. Základní ES 350e nabízí pohon předních kol a výkon 165 kW, tedy 224 koní a baterii s kapacitou 77 kWh. Výkonnější ES 500e využívá pohon všech kol DIRECT4 a poskytuje 252 kW, respektive 343 koní a kapacitu 75 kWh. To na dnešní dobu není úplně rekordně veliká hodnota, ale výrobce uvádí dojezd WLTP 511 až 581 km.
Elektrické verze využívají samostatné elektrické hnací jednotky eAxle, které integrují elektromotor, převodovou část a výkonovou elektroniku do kompaktního celku. Lexus tak nabízí zákazníkům možnost přejít na čistě elektrický pohon, aniž by museli opustit koncepci velkého luxusního sedanu. Zatímco hybrid může být zajímavou volbou pro ty, kteří chtějí jezdit úsporně bez nutnosti řešit nabíjení, elektrická varianta míří na zákazníky připravené využívat výhody elektromobility naplno.
Z SUV zpátky do normálního auta
Před samotným ES jsme se svezli také s modely RX 500h a NX 350h+. Po zkušenosti se dvěma SUV je usednutí do nízkého sedanu doslova pohlazením po duši. Člověk najednou nesedí vysoko nad vozovkou a má pocit, že je s autem přirozeněji propojený. I to je jeden z důvodů, proč by klasické osobní automobily neměly z nabídky výrobců jen tak zmizet.
A pak je tu samotný Lexus ES. Kdybych nevěděl, do jakého auta usedám, možná bych podle interiéru ani exteriéru nepoznal, že jde o Lexus. Novinka totiž přináší výrazný odklon od dosavadního designového jazyka značky. Zvenku sází na uhlazené tvary, čisté plochy a minimum oblých křivek. Na první pohled možná nepůsobí tak extravagantně jako některé dosavadní modely, pohled z boku ale odhalí velmi výrazné designové zpracování dveří a krásně splývavou záď.
Video: Lexus ES nové generace
Ta ukrývá poměrně velký zavazadlový prostor, jenže přístup k němu komplikuje malé víko. Lexus zjevně upřednostnil tradiční uspořádání interiéru před maximální praktičností, což je u luxusního sedanu pochopitelné a řada velkých světových trhů taková auta zbožňuje.
Ještě větší změna se odehrála uvnitř. Interiér působí odlehčeně, moderně a vzdušně. Dominantou je velký displej infotainmentu, který vystupuje do prostoru. Před řidičem se nachází digitální přístrojový štít bez tradičního kšiltu. Jeho okolí je navíc polstrováno materiálem připomínajícím semiš, takže displej působí, jako by byl zasazený do měkkého hnízda. Obrazovky mají pěkný kontrast, dobrou čitelnost a přehlednou grafiku.
Zajímavější je ovšem řešení ovládání. Pod velkým displejem infotainmentu se nachází pás fyzických tlačítek, která jsou při vypnutém automobilu skrytá pod povrchem čalounění. Po zapnutí vozu se rozsvítí a objeví. Lexus tomuto řešení říká Hidden Tech a nutno uznat, že jde o efektní nápad, který má zároveň praktický smysl. Namísto dalšího dotykového displeje zůstávají důležité funkce dostupné prostřednictvím fyzických ovladačů.
Středová konzole se naopak překvapivě zbavila relativně nového ovladače směru jízdy. Nechybí roletka nad držáky nápojů a několik tlačítek. A je to fakt pěkné. Celá konzole je jednoduchá a čistá. Lexus se zjevně rozhodl, že méně může být více, a v tomto případě mu to vychází.
Především pohodlí a ticho
Pohodlná sedadla asi nikoho nepřekvapí, stejně jako příjemná pozice za volantem. První metry se nesou v téměř naprostém tichu, protože hybrid se rozjíždí na elektřinu, jak je u Toyoty a Lexusu dobrým zvykem. Po rozjetí se podle potřeby zapojuje benzinový čtyřválec o objemu 2,5 litru, který v případě ES 300h AWD přispívá k systémovému výkonu 196 koní. Na stovku se sedan dostane za 7,7 sekundy a kombinovaná spotřeba má podle výrobce činit krásných 4,9 litru. Řekl bych, že nebude velký problém se k této hodnotě přiblížit, byť to samozřejmě potvrdí až delší test.
Na vyšších pneumatikách se ES krásně nese, řízení je příjemné a brzdy mají přirozený nástup, což u hybridu rozhodně není samozřejmost. Přechod mezi rekuperačním a mechanickým brzděním totiž někdy dokáže pokazit jinak dobrý dojem z jízdy. Všechno funguje přirozeně a bez zbytečných dramat, přesně tak, jak by člověk od komfortního sedanu této kategorie očekával.
A pak je tu ticho. To je skutečně prémie, kterou si člověk začne uvědomovat až po chvíli. Při klidné jízdě do kabiny proniká jen minimum hluku od pneumatik a okolního provozu. Lexus evidentně věnoval odhlučnění velkou pozornost a právě v kombinaci s pohodlným podvozkem, příjemným řízením a dobře dávkovatelnými brzdami vzniká velmi přesvědčivý celek.
Jedinou slabinou je snad jen zvuk spalovacího motoru při prudším sešlápnutí plynu. Z prostoru pod palubní deskou se ozve tradiční, relativně výrazný čtyřválec Toyoty, který trochu narušuje jinak velmi kultivovaný dojem. Nejde o nic dramatického, jenže právě u auta, které si zakládá na tichu a komfortu, je podobný detail slyšet o něco víc. Lexus by mohl zapracovat na lepším odhlučnění, případně na aktivním potlačování nežádoucích frekvencí. Nebo naopak na decentním dokreslení zvuku prostřednictvím reproduktorů. Vzhledem k celkovému charakteru auta by to dávalo smysl.
Pod milion a půl
Lexus ES nové generace nahrazuje LS (proto tak vyrostl) a na českém trhu jde zároveň o náhradu za Toyotu Camry, kterou v našich končinách už nekoupíte. Proto se očekává, že by se autu prodejně mohlo docela dařit i v Česku, které není sedanům moc nakloněné. Tuzemské zastoupení odhaduje, že by se příští rok mohlo prodat kolem dvou stovek exemplářů. Auta už jsou u dealerů a k dispozici už jsou dokonce i skladové kusy. Cena startuje těsně pod hranicí 1,5 milionu za hybrid s víceméně plnou výbavou. A to není vůbec špatné.
Zatím je na definitivní hodnocení brzy, ale první setkání ukázalo, že nové ES není jen další evolucí dosavadního modelu. Především interiér představuje výrazný krok jiným směrem a hybridní pohon slibuje kombinaci komfortu s velmi nízkou spotřebou. Pokud se podaří potvrdit papírové hodnoty také v běžném provozu, může jít o zajímavou alternativu pro všechny, kteří už mají SUV tak trochu dost.
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