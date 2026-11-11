Prodáte auto a registrační značka vám zůstane, navrhuje ministerstvo. Jeho novela slibuje i převody bez úřadu

Dnes registrační značka při prodeji zůstává na autě a nový majitel s ní jezdí dál. Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou připravilo ministerstvo dopravy, to má změnit. Majitelé a provozovatelé by si podle ní mohli za stanovených podmínek značku nechat a dát ji na jiné vozidlo. Konkrétní kombinaci znaků by si navíc mohli rezervovat až na šest měsíců.
Návrh mění i samotný převod vozidla. Loni bylo převodů přes 1,2 milionu. Žádost by šlo podat elektronicky přes Portál dopravy. Nový malý technický průkaz by si člověk vyzvedl ve výdejním boxu nebo na výdejním místě a starý doklad by nemusel nosit na úřad, zlikvidoval by ho sám. Stejně by se doručovaly i registrační značky. Vyzvednout si doklad na úřadě by ale bylo možné i nadále.
„Při koupi nebo prodeji auta lidé zbytečně tráví čas na úřadech. Chceme jim umožnit vyřídit převod online přes Portál dopravy a nový doklad si vyzvednout třeba ve výdejním boxu. Poslancům jsme představili konkrétní přínosy návrhu i to, co bude jeho zavedení vyžadovat. Aby tyto služby mohly začít fungovat v plánovaných termínech, potřebujeme zákon včas projednat a schválit,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
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Některé žádosti bez příloh by podle návrhu vyřizoval systém automaticky, bez úředníka. Šlo by například o třetí registrační značku na nosič kol, o kterou loni lidé požádali téměř 58 tisíckrát. Automaticky by se zapisovalo i vyřazení kradeného auta nebo zánik vozidla po ekologické likvidaci. Jednodušší by bylo i dočasné vyřazení, třeba motorky na zimu. Registrační značky i doklad by zůstaly majiteli a vše by šlo vyřídit online, takže by odpadlo odevzdávání do depozitu. V online údajích o vozidlech by nově byly i fotografie pořízené při prohlídkách.
Vláda novelu (sněmovní tisk č. 293) schválila v červenci. Změny v registraci vozidel by podle návrhu platily od 1. července 2027, některé další části o rok později. Sněmovna ale návrh zatím neprojednala ani v prvním čtení a jeho konečná podoba je proto nejistá. „Pokud se projednávání protáhne, může se posunout také okamžik, kdy lidé začnou nové služby využívat,“ upozorňuje ministr dopravy Ivan Bednárik. Kromě schválení zákona je totiž potřeba upravit a propojit informační systémy několika ministerstev.
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