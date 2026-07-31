Pro techničák nebo značky do AlzaBoxu, změna majitele auta už bez návštěvy úřadu. Na řidiče se chystají zajímavé novinky

Novela zákona má také přinést automatizaci vyřizování žádostí u registrace vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. K novému kroku vlády ČR se vyjádřil i sám Ministr dopravy, kterým je Ivan Bednárik.
Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé s úřady řeší a poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat. Jen loni šlo o více než 1,2 milionu případů. Proto jsem rád, že vláda podpořila návrh, aby občané kvůli koupi nebo prodeji auta nemuseli ztrácet čas a chodit na úřad, ale mohli si vše vyřídit rychle, jednoduše a bezpečně online přes Portál dopravy. Chceme posunout stát zase o krok blíž moderním digitálním službám.
Prodej auta bez úřadu
Mezi nejčastěji řešení věci patří koupě a prodej vozu. Jen v minulém roce tohle Češi řešili v 1 223 130 případech. Pakliže bude novela z dílny Ministerstva dopravy přijata v navrhované podobě, nebudete muset již odevzdávat osvědčení o registraci vozidel na klasickém úřadě. Nově si je v případě žádostí podaných na Portálu dopravy vyzvednete i na klasických výdejních místech, jako jsou boxy nebo výdejny. Ovšem pozor. V případě využití nového způsobu doručení budete mít povinnost zajistit likvidaci starých dokladů, protože doposud tohle dělal sám úřad.
Návrh zákona současně počítá rovněž se zavedením přenositelnosti registračních značek, kdy vlastníci a provozovatelé vozidel budou mít v určitých situacích, jako je jeho prodej, vyřazení z provozu či ekologická likvidace, právo na přidělení dosavadní registrační značky k jinému jimi vlastněnému či provozovanému vozidlu. Tohle je možné již řadu let například v Rakousko, Slovensku nebo ve Švýcarsku. Až po dobu šesti měsíců od podání žádosti si navíc půjde zarezervovat kombinaci písmen a číslic na značce.
Návrh dále přináší automatizaci úkonů spjatých s registrací vozidel, kdy budou příslušné žádosti a oznámení neobsahující přílohy podané na Portálu dopravy vyřizované zcela bez účasti úředníků. Žádosti občanů tak budou vyřízeny rychleji a třeba v případě třetí registrační značky na nosič kol půjde žádost rovnou do výroby. Díky tomu dostane občan třetí registrační značku o dost dříve.
Depozit u vás doma
Ještě zajímavější je to pak u vozidel, která budou vedena jako ztracená. Vozidlo, které je vedeno jako pohřešované nebo odcizené, se bude nově automaticky považovat za vyřazené z provozu, přičemž systém sám tuto skutečnost uvede do databáze. Automatický zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel bude proveden i v případě ekologické likvidace vozidla na základě zápisu údaje o této skutečnosti do příslušného informačního systému.
Z přehledu navrhovaných změn je zajímavý taktéž návrh na zavedení vyřazení vozidla z provozu bez ukládání značek do depozitu a návštěvy úřadu. Oproti stávajícímu stavu, kdy je třeba RZ a ORV odnést na úřad a pak si je zase vyzvednout, by vše mohlo probíhat on-line. Vše by mělo být otázkou jednoho kliknutí, kdy to první vůz zneprovozní a druhé jej
přivede zpět k životu. Všechny změny obsažené v novele tak přinesou rychlejší procesy, menší podíl úřednické práce a hlavně větší klid při vyřizování.
Zdroj: Ministerstvo dopravy