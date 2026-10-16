Poprvé jsme vyzkoušeli elektrické Polo. Cenou rozhodně neurazí a schopnostmi si spalovací konkurenci namaže na chleba

Volkswagen přehodnotil svoje označování elektrických modelů a pro novinku použil dekády známé označení Polo. První generace vyjela v roce 1975 a vycházela z modelu Audi 50. Od té doby vzniklo v šesti generacích více než 20 milionů exemplářů, což z Pola dělá jeden z nejúspěšnějších malých automobilů na světě. Za tu dobu se samozřejmě výrazně změnilo. Z původního jednoduchého třídveřového miniauta vyrostl dospělý hatchback, který dnes nabízí výbavu a technologie ještě nedávno vyhrazené vozům vyšších tříd. Nové ID. Polo teď píše další kapitolu jeho historie. Jen místo benzinové nádrže vozí pod podlahou baterii a místo návštěv čerpacích stanic bude tankovat ze zásuvky.
ID. Polo stojí na nové platformě MEB+ v provedení s pohonem předních kol. Pro Volkswagen je to u elektromobilů novinka, protože ID.3, ID.4, ID.7 jsou primárně zadokolky. S délkou 4053 mm a rozvorem 2600 mm by se mohlo zdát, že jde o hodně malé auto. Ale v jednom parametru přesahuje ostatní vozy této velikosti – objem kufru je totiž 441 litrů! Elektrické ID. Polo je o 21 mm kratší než benzínové, ale kufr má o 90 litrů větší! Takové jsou prostorové možnosti dnešních vozů. Tažné zařízení utáhne až 1200 kg (jen u 52kWh verze), svislé zatížení je 75 kg.
Nechybí ani GTI
ID. Polo se nabízí se dvěma typy a velikostmi baterií. Menší (37 kWh) baterie je lithium-železo-fosfátová (LFP), tedy levnější chemie bez kobaltu a niklu. Je odolnější vůči nabíjení na 100 %, ale méně energeticky hustá. Z 10 na 80 % se nabije zhruba za 23 minut, větší NMC (52 kWh) zhruba za 24 minut. Na střídavém proudu nabíjí všechny verze až 11 kW. Auto umí V2L, takže z baterie napájí spotřebiče, a režim One-Pedal Driving s rekuperací až do zastavení. Kombinovaná spotřeba podle WLTP začíná na 13,8 kWh/100 km u základní verze a maximální udávaný dojezd je kolem 450 km u verze s větší baterii. U menší udává výrobce až 323 km.
Vrcholem nabídky je varianta GTI. Ta má 166 kW a 290 Nm a stovku zvládne za 6,8 sekundy. Sériově dostává adaptivní podvozek DCC, progresivní řízení, elektronicky řízenou uzávěrku předního diferenciálu s Launch Control a 19" kola. Jízdní profil GTI mění nastavení pohonu, řízení a podvozku a přidává syntetický „GTI zvuk“.
Stojí stejně jako klasické Polo
Zajímavé je srovnání, které připravil sám importér: ID. Polo Trend se 17" litými koly vyjde na 614 100 Kč. Benzinové Polo 1.0 TSI se 7DSG ve srovnatelné výbavě stojí 663 300 Kč. Elektrické Polo je tedy v podobné konfiguraci levnější o skoro 50 tisíc. Volkswagen k tomu počítá úsporu asi 2400 Kč měsíčně na energii. Bere ale 5 Kč za kWh, což platí jen pro nabíjení doma. Na veřejné rychlonabíječce se úspora rychle ztrácí. I tak ale jednoznačně ukazuje trend – elektrické auto už teď je výhodnější, pokud můžete nabíjet doma.
ID. Polo napravuje všechny neduhy předchozích elektrických modelů, jako jsou dotykové volanty, ovládání oken, ovládání hlasitosti, ovládání klimatizace – všechno je teď hezky mechanické. Na přání jsou prvky, které v segmentu nebývají: masážní sedadla s elektrickým nastavením ve 12 směrech, Harman/Kardon s 425 W a deseti reproduktory, panoramatická střecha a Connected Travel Assist, který umí sám změnit pruh i zastavit na červenou. Tolik k základním informacím a teď krátké jízdní dojmy.
První jízdní dojmy: Tohle už není jen elektromobil do města
Beru za kliku a usedám do interiéru, jehož značná část je čalouněná látkou. Ta se dostala dokonce i na horní část palubní desky, podobně jako u nového T-Rocu. Výsledek působí útulněji než obvyklá přehlídka tmavých plastů, kterou v této třídě často dostáváme. Sedadla jsou pohodlná, volant má tradičně široký rozsah nastavení a za volantem se okamžitě cítím jako ve Volkswagenu. Vyrážíme vstříc prvním kilometrům.
U koncernového auta nepřekvapí výborná pozice za volantem ani správně nastavené ovládací síly na pedálech a řízení. Co mě ale opravdu baví, je retro ztvárnění přístrojového štítu. Digitální displej dokáže připomínat staré analogové budíky do nejmenších detailů. Je to přesně ten typ drobnosti, který potěší víc než další efektní animace v infotainmentu. Pomalu se posouváme kolonou ven z Prahy a začínám si všímat další věci. Komfortu. A to i přesto, že testované auto stojí na devatenáctipalcových kolech s pneumatikami o rozměru 225/40.
ID. Polo působí překvapivě robustně a kvalitně. Zkrátka jako typický produkt koncernu VW, což v tomto případě myslím jako kompliment. První pořádné zrychlení ukazuje, že výkon 155 kW je pro malé auto s předním pohonem více než dostatečný. ID. Polo se ochotně dere vpřed a rychle nabírá rychlost. Než se naděju, na tachometru svítí dálničních 130 km/h. A právě tady přichází první skutečné překvapení. Tohle auto je neuvěřitelně tiché.
Že neslyším spalovací motor, asi nikoho nepřekvapí. I mezi elektromobily ale najdeme takové, u kterých se elektrický pohon umí docela hlasitě připomenout. Mnohem víc mě ovšem překvapuje minimální hluk od kol a karoserie. Úroveň akustického komfortu je na poměry této třídy mimořádná. Ani při maximální rychlosti 160 km/h nemám pocit, že řídím malé auto. Ať už jde o hluk v kabině, nebo samotný pocit za volantem.
Polo překvapuje také při přejezdu nerovností. Řízení s relativně strmým převodem mu dodává potřebnou agilitu a ani na rozměrných kolech nepůsobí nervózně nebo lacině. Naopak se chová dospěleji, než byste od malého elektromobilu čekali. Na přibližně 60 kilometrů dlouhé trase, během které dva novináři zkoušeli zrychlení i maximální rychlost, jsme dosáhli průměrné spotřeby 14,5 kWh/100 km. To je velmi příjemná hodnota. Při klidnější jízdě si dokážu představit, že se majitel bude na palubním počítači často dívat na hodnoty kolem 11 až 12 kWh/100 km. Všechny vozy uváděné na český trh navíc dostávají tepelné čerpadlo, které by mělo pomoci omezit pokles dojezdu v zimě.
Peugeot 208 je částečně návratem do zlatých motoristických časů. Našli jsme výbavu, která má vše potřebné
Volkswagen konečně poslouchal
Více detailů se dozvíte v tradičním týdenním testu, který je naplánovaný na leden. Už po prvních kilometrech ale můžu říct, že mě ID. Polo nadchlo. Nedávné přešlapy Volkswagenu jsou pryč, infotainment je rychlý a postavený na Android Automotive s integrací služeb Googlu. Je tedy docela dobře možné, že se obejdete i bez zrcadlení telefonu. A to je pro někoho, kdo byl ještě nedávno zvyklý na pomalé reakce a ne vždy logické ovládání systémů koncernových elektromobilů, docela zásadní změna.
Na palubě navíc najdete prakticky všechno, co můžete potřebovat, včetně světlometů LED Matrix nebo panoramatické střechy. Volkswagen zkrátka nepřipravil jen malé elektrické auto do města, ale vůz, který se výbavou, komfortem a jízdním projevem snaží přiblížit o třídu výš. A hlavně za cenu, která už začíná dávat smysl i lidem, kteří dosud elektromobilitu odmítali především kvůli pořizovacím nákladům.
Z mého pohledu má koncern do dalších let našlápnuto velmi dobře. Jestli nás totiž něco může zachránit před stále vyššími cenami fosilních paliv, budou to právě malé a úsporné elektromobily. A pokud bude ID. Polo fungovat stejně dobře i v dlouhodobém testu, může jít o jeden z těch modelů, které pomohou elektromobilitu konečně dostat z kategorie drahých hraček pro nadšence do běžného života.
Kolik tedy stojí?
Jak už jsme naznačili, cenově je nový Volkswagen ID. Polo překvapivě zajímavý. Základní verze Trend startuje na 599 000 Kč, za což dostanete elektromotor o výkonu 85 kW, baterii s využitelnou kapacitou 37 kWh a dojezd až 323 km podle WLTP. Výbava Life začíná na 685 000 Kč a Style na 799 000 Kč. Vrcholem nabídky je sportovní ID. Polo GTI za 999 000 Kč.
Zdroj: autorský text