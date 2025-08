Podívejte se, jak bude vypadat dálniční přemostění Vltavy u Suchdola. Vítězný návrh dostane pět milionů korun

Pražský okruh je nekonečné téma, ale v posledních letech se věci přece jen začaly hýbat kupředu. Aktuálně se realizuje část okruhu, která propojí dálnici D1 a hradeckou D11 a pomalu se objevuje i možnost realizace nejkritičtější severní části okruhu, která Praze zoufale chybí. Přemostění Vltavy je pak nejproblematičtější stavbou. Dnes už se ovšem ví, jak bude taková stavba vypadat.

MDČR zveřejnilo pětici architektonických návrhů, ze kterých bude vybrána finální stavba. Návrhy vzešly z mezinárodní soutěže a finální pětku vybrala odborná porota. Na první příčce podle poroty skončil návrh od Sdružení Stráský, Hustý a partneři a Studio acht, který je na úvodní fotce. Protože jde o porotou nejlépe hodnocený návrh, v rámci soutěže získává odměnu ve výši pět milionů korun. Z tiskové zprávy ale vyplývá, že ŘSD může nakonec vybrat i jinou stavbu z této pětice.

„Tato mezinárodní soutěž byla první otevřenou architektonickou soutěží svého druhu na dálniční most v České republice,“ popisuje Radek Mátl, generální ředitel ŘSD. „Výsledky, o kterých rozhodla porota, nám potvrdily, že se do soutěže přihlásily expertní týmy z Česka i zahraničí. Teď nás čeká nejtěžší úkol – vybrat jediné řešení, které skloubí špičkovou architekturu s ekonomickou a technickou rozvahou. Vítězný návrh zapracujeme do projektové dokumentace tak, abychom v roce 2027 mohli zahájit stavbu s cílem dokončit celý Pražský okruhu v letech 2030 až 2031,“ upřesňuje Radek Mátl. „Všechny návrhy představíme veřejnosti na plánované výstavě. Termín a místo konání budou upřesněny v nejbližší době,“ uzavírá Radek Mátl.

Všechny návrhy najdete v galerii v úvodu článku.

Realizace na přelomu 20. a 30. let

V případě mostu se teď budou připravovat další potřebné náležitosti a následně bude nutné zajistit stavební povolení. Aktuální předpoklad je, že realizace proběhne mezi lety 2027 a 2031.

Dostavba mostu by spolu s ostatními úseky severní části okruhu přinést jeho kompletizaci. Pražský okruh pak bude dlouhý 83,6 km. Most přes Vltavu bude znamenat propojení obou břehů nejen pro dopravu, ale také pro pěší a pro cyklisty.

Zdroj: MDČR