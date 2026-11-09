Po dálnici D11 řidiči dojedou do Polska už za necelé tři týdny. Cesta přes hranice se tím výrazně zrychlí

Další část dálnice D11 naváže na již dokončenou polskou rychlostní silnici S3 a cestování se tak stane mnohem rychlejším a příjemnějším. Stavební práce už jsou ve finální fázi. Na samotné vozovce jsou hotové asfaltové vrstvy a stavbaři dokončují svodidla, dopravní značení, oplocení a mostní objekty. Probíhají také technické prohlídky, které mají ověřit, zda je nová komunikace připravena na provoz. Již za necelé tři týdny budou na nový úsek dálnice vpuštěni i první řidiči, kteří dostanou šanci posoudit její kvalitu.
Kompletní dokončení nebude dříve jak za dva roky
Kompletní dokončení dálnice je ale naplánováno až na rok 2028, takže nových 3,3 kilometru bude provizorně napojeno na silnici I/16. Výsledkem bude především odstranění nepříjemného průjezdu pohraničními obcemi Královec a Lubawka.
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Pro tranzitní kamiony se naopak nic nemění a platit bude stále aktuální omezení. Dokud nebude hotová celá dálnice směrem k Trutnovu, těžká nákladní doprava se na novou trasu ve velkém nepustí. Stávající silnice přes Trutnov by totiž takový provoz nezvládaly. Stavba dálnice z Trutnova ke státní hranici začala před dvěma lety v říjnu, celý úsek měří přibližně 21 kilometrů a cena výstavby se vyšplhala na 11,7 miliardy korun bez DPH. Součástí dálnice jsou také dva tunely a desítky mostů, takže jde o mimořádně náročnou dálniční stavbu.
Původně se měl celkem krátký úsek u polských hranic otevřít už letos na jaře. Termín se ale posunul kvůli komplikacím se sesedáním násypů. Stavbaři proto museli počkat, až se podloží dostatečně ustálí. Listopadové otevření další části dálnice D11 ale rozhodně ulehčí překročení hranic s Polskem, kam jezdí mnoho Čechů rádo nakupovat, a to hlavně před blížícím se koncem roku, se kterým souvisí příchod Vánoc.
Zdroj: MDČR