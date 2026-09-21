Pneumatiky prozradí o ojetině víc, než se zdá. Poradíme, jak poznat potenciálně drahou opravu

Při nákupu ojetiny člověk většinou otevře kapotu, nastartuje motor, prohlédne lak a zkontroluje interiér. Pak přijde zkušební jízda. Jenže ještě před ní stojí za to udělat jednu jednoduchou věc. Obejděte auto a pořádně si prohlédněte všechny čtyři pneumatiky.
Britská organizace TyreSafe právě na kontrolu pneumatik při nákupu ojetého auta upozorňuje ve svém novém návodu. A nejde jen o to, zda má pneumatika ještě dostatečně hluboký dezén. Stav pneumatik totiž může napovědět, jak se předchozí majitel k autu choval. A někdy také upozornit na problém, který na naleštěném autě stojícím v bazaru na první pohled vůbec neuvidíte.
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Nejde jen o hloubku dezénu
První pohled samozřejmě patří dezénu. Pneumatika těsně nad zákonným minimem sice ještě může být legální, ale nový majitel bude muset brzy sáhnout do kapsy a koupit novou sadu, což znamená mnoho tisíc korun hned takhle na úvod.
Mnohem zajímavější je ale podívat se, zda je pneumatika sjetá rovnoměrně. A to znamená nejen zvenku. Pokud je to možné, vytočte přední kola a podívejte se také na vnitřní část běhounu. Právě výrazně sjetý vnitřní nebo vnější okraj může upozornit na problém s geometrií kol. Příčinou ale může být i mechanický problém na podvozku. Samotná pneumatika samozřejmě přesnou diagnózu nedá. Je to spíš upozornění, po kterém je dobré auto před koupí ještě dále pořádně zkontrolovat.
Pokud je naopak pneumatika výrazněji opotřebená na obou krajích běhounu, může být jednou z příčin dlouhodobá jízda s příliš nízkým tlakem. Nadměrně sjetý střed může ukazovat na opačný problém, tedy příliš vysoký tlak. Tedy současný majitel asi zrovna uvědomělým motoristou nebyl a o auto se moc nestaral.
Čtyři různé gumy také něco napoví
Podívejte se také na to, co je vlastně na autě obuté. TyreSafe doporučuje zkontrolovat všechny čtyři pneumatiky a jejich rozměry i typ. Pokud na každém rohu auta najdete jinou značku a jiný model pneumatiky, nemusí to automaticky znamenat technický problém. Je to ale zajímavá informace o přístupu předchozího majitele.
TyreSafe trefně upozorňuje, že taková kombinace může naznačovat snahu provozovat auto co nejlevněji bez většího ohledu na doporučené postupy. A pak se nabízí jednoduchá otázka: pokud majitel šetřil právě na pneumatikách, které vlastně ještě nejsou tím nejdražším na údržbu, nešetřil podobně také na oleji, brzdách nebo jiném dražším servisu?
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Boule na bočnici není kosmetická vada
Pak přichází na řadu samotné bočnice. Hledejte praskliny, řezy, odřeniny a především boule. Právě boule patří mezi věci, které bychom rozhodně neměli odbýt mávnutím ruky. Může vzniknout například po tvrdém nárazu do výmolu nebo obrubníku a podle Michelinu znamená poškození vnitřní kostry pneumatiky. Hrozí pak rychlá ztráta tlaku a pneumatika je na výměnu.
Pozor také na hlubší řezy a praskliny. Některé drobné povrchové šrámy nemusí představovat zásadní problém, laik ale jejich závažnost nemusí správně posoudit. Při pochybnostech je proto lepší počítat s kontrolou v pneuservisu. A nezapomeňte, že vnitřní bočnice pneumatiky je při běžném obcházení auta prakticky schovaná. Právě proto je dobré při zkušební jízdě sledovat také vibrace a jiné neobvyklé chování auta.
DOT prozradí, jak jsou pneumatiky staré
Na bočnici najdete také údaj, který se při nákupu ojetiny hodí znát. Jde o datum výroby pneumatiky, které je součástí značení DOT. Rozhodující jsou poslední čtyři číslice. Například číslo 2323 znamená, že pneumatika vznikla ve 23. týdnu roku 2023. Samotné stáří přitom ještě automaticky neříká, že je pneumatika špatná. Hodně záleží na způsobu používání, skladování a jejím skutečném stavu.
U ojetiny ale porovnejte DOT na všech kolech. Pokud jsou některé pneumatiky výrazně starší než ostatní, stojí za to zeptat se, proč.
TyreSafe upozorňuje ještě na jednu zajímavost. Pokud je pneumatika dokonce starší než samotné auto, může to být známka toho, že na něj někdo později namontoval použitou pneumatiku. Ani to není automaticky důvod od koupě utéct, ale rozhodně je dobré zjistit, proč se tak stalo.
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Podezřelé mohou být i úplně nové gumy
Zpozornět bychom paradoxně měli také v opačné situaci. Ojetina má na tachometru vysoký nájezd, ale stojí na čtyřech úplně nových pneumatikách. Samo o sobě na tom samozřejmě není vůbec nic špatného. Předchozí majitel mohl starou sadu jednoduše vyměnit před prodejem a nový majitel na tom naopak vydělá.
Přesto se vyplatí zeptat, proč byly pneumatiky měněné. Staré gumy totiž mohly nést stopy nerovnoměrného opotřebení, které na nové sadě pochopitelně neuvidíte. Odpověď prodejce pak můžete porovnat se servisní historií nebo výsledkem prohlídky auta.
Pneumatika může ušetřit drahé překvapení
Smyslem celé kontroly není podle vzhledu pneumatiky okamžitě odsoudit auto. Nerovnoměrně sjetá guma automaticky neznamená zničený podvozek a rozdílné značky pneumatik zase nedokazují, že majitel zanedbával celý servis. Jsou to ale stopy, které stojí za další prověření.
Pokud zjistíte pouze sjeté pneumatiky, můžete cenu nové sady započítat do částky, kterou jste ochotni za auto zaplatit. TyreSafe ostatně doporučuje řešit podobné nedostatky ještě před koupí, protože zpětně se velmi špatně dokazuje, v jakém stavu pneumatiky při převzetí auta skutečně byly.
Pokud ale najdete výrazně sjetý jeden okraj, poškození bočnice nebo jiné podezřelé opotřebení, nestačí jen počítat cenu nové pneumatiky. Vyplatí se zjistit také důvod, proč takhle dopadla.