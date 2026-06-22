Odstoupení od kupní smlouvy automobilu vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy patří mezi nejsilnější právní prostředky ochrany kupujícího. Pokud jsou splněny zákonné podmínky, dochází k vrácení vozidla prodávajícímu a kupní ceny kupujícímu. Ne vždy je však možné smlouvu zrušit okamžitě a bez dalších formalit. Vždy záleží na konkrétních okolnostech prodeje a charakteru zjištěných vad.
Kdy lze odstoupit od kupní smlouvy na automobil?
Možnost odstoupení od kupní smlouvy zpravidla vzniká v okamžiku, kdy se na vozidle objeví podstatná vada nebo když prodávající poruší své povinnosti natolik závažným způsobem, že by kupující za těchto podmínek smlouvu vůbec neuzavřel. Typicky se může jednat například o zatajenou havárii, stočený tachometr, právní vady vozidla nebo závažné technické problémy, které nebyly při koupi zřejmé.
Každý případ je přitom potřeba posuzovat individuálně. Obecně je vhodné shromáždit veškeré dostupné důkazy, které mohou prokázat existenci vady nebo nepravdivých informací uvedených prodávajícím. Mezi nejčastější podklady patří znalecké posudky, servisní dokumentace, fotografie nebo komunikace mezi smluvními stranami.
Kupující by měl také vědět, že samotná existence vady nemusí automaticky znamenat právo na odstoupení od smlouvy. V některých situacích může být nejprve nutné požadovat opravu vozidla, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstranění nedostatků jiným způsobem.
Co by mělo odstoupení od smlouvy obsahovat?
Odstoupení od kupní smlouvy se doporučuje provést vždy písemně. Kupující by měl v dokumentu jasně identifikovat smluvní strany, označit vozidlo a uvést důvody, které jej k odstoupení vedou. V listině by dále neměly chybět zejména následující údaje:
- identifikace kupujícího a prodávajícího,
- označení vozidla včetně VIN,
- datum uzavření kupní smlouvy,
- popis zjištěných vad nebo důvodů odstoupení,
- výslovné prohlášení o odstoupení od smlouvy,
- požadavek na vrácení kupní ceny,
- datum a podpis.
Důležité je také prokazatelné doručení odstoupení druhé straně. Nejčastěji se využívá doporučený dopis s dodejkou nebo datová schránka. Po platném odstoupení od smlouvy jsou si obě strany povinny vrátit to, co si navzájem poskytly. Kupující vrací automobil a prodávající vrací zaplacenou kupní cenu.
Vzor odstoupení od kupní smlouvy
Jestliže se rozhodnete od kupní smlouvy odstoupit, je vhodné připravit stručné a srozumitelné oznámení. Přílohou mohou být také dokumenty prokazující tvrzené vady, například servisní zprávy, odborné posudky nebo fotografie. Čím lépe bude odstoupení odůvodněno, tím snazší může být následné vyřešení celé záležitosti.
V případě složitějších sporů nebo u vozidel s vyšší hodnotou se doporučuje nechat dokument zkontrolovat advokátem. Ten může posoudit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy a navrhnout další vhodný postup.
Vzor odstoupení od kupní smlouvy na automobil si můžete stáhnout zde.
Tento vzor smlouvy připravila advokátní kancelář Dostupný advokát. Jde o obecný vzor dokumentu, který nepředstavuje právní radu pro konkrétní případ. Každá situace má své specifické okolnosti, a vzor proto nemusí postihnout všechny varianty ani obsahovat všechna potřebná ujednání. Pro ověření vhodnosti vzoru a správné vyplnění doporučujeme konzultaci s advokátem na www.dostupnyadvokat.cz.
Kdy vyhledat právníka?
Velkou roli hraje skutečnost, zda byl automobil zakoupen od podnikatele nebo od soukromé osoby. Při nákupu od autobazaru či autorizovaného prodejce bývá postavení spotřebitele zpravidla silnější než při koupi mezi dvěma fyzickými osobami.
Stejně důležité je pečlivě prostudovat samotnou kupní smlouvu. Některé dokumenty obsahují podrobné vymezení známých vad, technického stavu nebo dalších skutečností, které mohou mít později význam při řešení sporu. Proto se vyplatí před podpisem věnovat dostatek času nejen kontrole vozidla, ale také obsahu smluvní dokumentace, s čímž vám může pomoci právník.
Na odborníka je také vhodné se obrátit, pokud mezi kupujícím a prodávajícím vznikne spor o existenci vady nebo o oprávněnost odstoupení od smlouvy. Právní konzultace může pomoci předejít zbytečným komplikacím a zvýšit šanci na úspěšné vyřešení celé situace.