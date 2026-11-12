Objednali zimní pneumatiky, zaplatili a nedostali vůbec nic. Policie ČR varuje před stále častějšími podvodnými e-shopy

Tak jako v posledních letech všechno se i zimní pneumatiky většinou objednávají přes internet a lidé často takové nákupy dělají ve spěchu. Tudíž nedávají pozor. Právě zvýšené aktivity nakupujících využívají podvodníci, kteří vytvářejí falešné e-shopy nebo na důvěryhodně vypadajících internetových stránkách nabízejí zboží, které ve skutečnosti nikdy neodešlou. Čeští policisté proto nyní upozorňují na to, že podvodné internetové obchody bývají stále propracovanější. Často lákají na výrazně nižší ceny než u konkurence a na první pohled vše působí jako zcela seriózní e-shop. Jenže jak už to tak někdy bývá, až příliš výhodná nabídka by měla být varovným signálem.
Objednali pneumatiky, zaplatili a nic nedostali
To platí nejen při nákupu běžného zboží, ale také v případě, že hodláte zakoupit nové zimní obutí na svého plechového miláčka. Je rozhodně dobré prověřit to, o jakého prodejce vlastně jde. Hodí se zkontrolovat jeho kontaktní údaje a špatným krokem není ani vyhledání hodnocení obchodu a případné recenze ostatních zákazníků. Ani na ty však nelze spoléhat bezvýhradně, protože podvodníci často využívají falešně vytvořené údaje. I několik minut věnovaných prověření internetového obchodu ale může ušetřit tisíce korun.
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A o tom, že se na tyto kroky nesmí zapomínat, se v posledních dnech přesvědčili hned dva poškození, jejichž případy nyní evidují jihomoravští policisté. Ti o případu informovali formou tiskové zprávy. Oba si koncem října prostřednictvím internetu výhodně objednali sadu zimních pneumatik a zboží předem zaplatili. Pneumatik se však nedočkali a prodejce s nimi přestal komunikovat. Celková škoda tak přesáhla třicet tisíc korun, čímž se jedná o trestný čin podvodu.
V obou případech kupující narazili na internetové stránky, které působily věrohodně. Až později zjistili, že naletěli podvodníkům. V jednom z případů dokonce kupujícího kontaktovala jeho banka s upozorněním, že účet, na který odeslal platbu, se jeví jako podvodný. Webové stránky, na nichž poškození pneumatiky zakoupili, jsou dnes již nepřekvapivě nedostupné a telefonní kontakt uvedený u prodejce samozřejmě neexistuje.
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S blížícími se Vánocemi navíc policisté očekávají nárůst stejných případů, a to nejen v souvislosti s pneumatikami. Proto upozorňují veřejnost, aby při nákupech na internetu byla obezřetná a nenechala se zlákat nabídkami, které jsou až podezřele výhodné. Nízká cena je totiž často bezkonkurenčním lákadlem, při kterém mnoho kupujících ztrácí zdravý úsudek. Ten je přitom velmi důležitý v celém on-line nákupním procesu.
Zdroj: Policie ČR