Nový test zimních pneumatik překvapil. Vítěz v nejpopulárnějším rozměru nebyl nejlepší ani v jedné disciplíně na sněhu

Zima se blíží a pokud chce člověk koupit nové obutí, je nejvyšší čas začít vybírat. Po čem sáhnout? S výběrem tradičně pomáhají různé testy a protože jde o zimní pneumatiky, lidé mají tendenci sledovat primárně výsledky v disciplínách na sněhu. Jenže pneumatika je komplexní věc a aktuální test magazínu Auto Express to krásně dokazuje. Celkový vítěz tohoto testu totiž na sněhu vlastně nevyhrál vůbec nic.
Redakce vzala 11 zimních pneumatik v rozměru 205/55 R16 a vítězem se stal Continental WinterContact TS 870. Jenže když se podíváte čistě na disciplíny na sněhu, Continental nevyhrál ani jednu. V brzdění byl pátý, v trakci dokonce devátý a v ovladatelnosti čtvrtý. Přesto skončil celkově první.
Na sněhu pokaždé vyhrál někdo jiný
Auto Express testoval pneumatiky na sněhu ve finském Ivalu za teplot přibližně od –9 do –11 °C. Měřilo se brzdění, akcelerace a následně chování na zasněženém okruhu. Ani tady přitom nenajdeme jednu pneumatiku, která by vyhrála všechno. Nejkratší brzdění předvedl Hankook i’cept RS3 W462. V trakci, tedy při rozjezdu, zvítězil Dunlop Winter a na okruhu byl nejlepší Goodyear UltraGrip Performance 3.
Continental WinterContact TS 870 se držel spíše poblíž špičky, což je ale pro celkové vítězství vždycky důležité. Při brzdění skončil pátý, přičemž podle Auto Expressu zastavil jen o 25 cm dál než vítěz. V trakci se ale propadl na deváté místo. Na zasněženém okruhu se zase vrátil na čtvrtou příčku. Kdyby tedy člověk vybíral zimní pneumatiku pouze podle jedné tabulky označené „sníh“, celkového vítěze by klidně mohl přehlédnout. Nebo naopak. Pokud řidič předpokládá, že většinou bude v zimě jezdit na sněhu, měl by se spíše dívat na tyto disciplíny a celkového vítěze by brát neměl.
O výsledku hodně rozhodovalo mokro
Vysvětlení je v metodice testu. Auto Express při celkovém hodnocení přisoudil jízdě na mokru váhu rovnou 50 %, protože v Británii (a nakonec i u nás) je dnešní zima spíše o dešti a studené vozovce. Sníh tvořil 20 %, suchá vozovka dalších 20 % a zbývajících 10 % připadlo na ostatní disciplíny, například hlučnost nebo valivý odpor. Největší důraz byl kladen na brzdění a ovladatelnost.
A na mokru se Continentalu dařilo mimořádně dobře. Vyhrál brzdění, v ovladatelnosti se podělil o první místo s Pirelli a nejlepší byl také při zatáčení na mokré vozovce. V testech aquaplaningu už sice první nebyl, ale ani tam výrazně nepropadl. Právě tady získal náskok, díky kterému nakonec celý test vyhrál.
Každá disciplína má jiného favorita
Výsledky jsou zajímavé právě tím, jak se vítězové střídají. Pokud tedy někdo hledá pneumatiku podle konkrétní vlastnosti, pořadí vypadá následovně:
- Celkový vítěz: Continental WinterContact TS 870.
- Brzdění na sněhu: Hankook i’cept RS3 W462.
- Trakce na sněhu: Dunlop Winter.
- Ovladatelnost na sněhu: Goodyear UltraGrip Performance 3.
- Brzdění na mokru: Continental WinterContact TS 870.
- Aquaplaning v přímém směru: Pirelli Cinturato Winter 3.
- Nejnižší valivý odpor: Michelin Alpin 7.
Celkové pořadí navíc bylo mimořádně těsné. Continental získal 100 %, druhé Pirelli 99,8 % a třetí Hankook 99,4 %. Michelin a Bridgestone na děleném čtvrtém místě měly shodně 99,3 %. Mezi prvními pěti pneumatikami tedy rozhodovaly opravdu malé rozdíly.
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Levná pneumatika se může zle prodražit
Na opačném konci pořadí skončila pneumatika Minerva Frostrack HP. Do testu ji Auto Express zařadil jako zástupce levných méně známých pneumatik a výsledek příliš lichotivý nebyl.
Minerva skončila poslední ve všech testech na sněhu a zároveň ve všech hlavních testech na mokru. Největší problém představovalo právě mokré brzdění. Z rychlosti přibližně 80 km/h potřebovala k zastavení 39,5 metru, tedy o 6,5 metru více než nejlepší pneumatika. To je více než délka běžného osobáku. Velmi špatně dopadl také aquaplaning a Minerva nakonec obsadila celkové poslední místo s výsledkem 93 % vůči vítěznému Continentalu.
Zajímavé přitom je, že na suchu vyloženě špatná nebyla. V brzdění skončila třetí a v ovladatelnosti se dokonce dělila o první místo. To je v podobných případech typické. U pneumatik výrazně lepší jedna konkrétní vlastnost zhorší vlastnosti jiné a výrobci konstantně hledají co nejlepší kompromis. Levné pneumatiky ale mají obvykle dobrou pouze jednu disciplínu a všude jinde propadnou. A protože se bavíme o pneumatice na zimu, chování na suchu tady opravdu důležité není.
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Pro českého řidiče záleží na tom, kde jezdí
Celkové pořadí podobného testu je samozřejmě užitečné, ale nemělo by být jediným kritériem. Je to rychlý ukazatel pro někoho, kdo nechce nic moc řešit. Určitě se ale vyplatí se alespoň zamyslet, kde během zimy nejčastěji člověk jezdí a jaké tam budou podmínky. A pak se blíže podívat na jednotlivé disciplíny. Snadno se totiž může stát, že celkový vítěz podobného testu nakonec nebude pro mé konkrétní využití nejlepší volbou.
Zdroj: Auto Express