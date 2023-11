Nový český tým míří na Dakar se špičkovou technikou. Toyota Gazoo Racing Czech odjíždí na přejímky i s novým Hiluxem

Tomáš Ouředníček odjíždí do Barcelony, kde letos proběhnou přejímky na nadcházející dakarskou rallye. Ve světě českého motoristického sportu je to poměrně zajímavá novinka, protože tento jezdec pojede v barvách nového českého týmu Toyota Gazoo Racing Czech v nejvyšší kategorii soutěže a navíc s podporou továrního týmu Toyota. Soutěžním strojem nebude nic menšího než závodní Hilux, který už několikrát tuto soutěž vyhrál.

Oficiální představení proběhlo před pár měsíci na Legendách, od té doby toho ale Tomáš Ouředníček se svým navigátorem Davidem Křípalem zas tak moc nenatestovali. V červenci se zúčastnili Baja Espaňa Aragon, kde skončili šestnáctí. Další závod už vlivem náročných příprav nezvládli. Nedávno navíc došlo u jejich auta k výměně motoru, který zatím ještě není ani pořádně zajetý. Pro zajímavost, osmiválec původem od Lexusu vyjde v závodní specifikaci na 1,3 milionu korun.

Tomáš Ouředníček odhaluje se svým spolujezdcem Davidem Křípalem závodní Hilux, který jede v barvách týmu Toyota Gazoo Racing Czech. Budou mít číslo 248 Autor: Lukáš Dittrich

Po dnešní tiskovce zamíří auto do Barcelony, kde bude u tamních specialistů ještě probíhat ladění vyměněného motoru na válcové zkušebně. Prvního prosince jsou na plánu přejímky a 5. ledna pak vše odstartuje ve městě Alula. Hlavním cílem české posádky je dojet, ideálem by bylo v první desítce, jenže v těžké konkurenci to nebude nic jednoduchého. „Auto funguje fantasticky. Byli jsme překvapeni, jaké jsou jeho možnosti. Je to úžasný vůz a všechny jeho limity vlastně ještě ani neznáme,“ říká pilot.





Tým Toyota Gazoo Racing Czech míří na další dakarskou rallye pouze spolu s trojicí techniků. K dispozici totiž budou mít zázemí továrního japonského týmu. Už dříve představitelé japonské automobilky uváděli, že jde o obrovský úspěch, protože bohatých zájemců, kteří by si chtěli zaplatit tento „luxus“, by se našlo velké množství a Toyota si takovéto další posádky vybírá.

Výzvou bude hlavně maratonská etapa

Tomáš Ouředníček na tiskové konferenci upozornil, že největší výzvou bude na nadcházejícím Dakaru zřejmě maratonská etapa. Oproti minulosti se totiž pojede před dnem volna, kdy technika už bude dost opotřebovaná, především se ale pojede jako 48hodinový závod. Jezdci proto nebudou mít v půlce cesty jeden společný bivak, kde se postupně sejdou auta a kamiony. Bivaků bude po trase několik a závodit se bude první den do čtyř odpoledne. Následně posádky musí dojet do nejbližšího bivaku a tam přenocují.

Zdánlivě drobná úprava maratonské etapy přináší jednu dost podstatnou komplikaci. Zatímco v minulosti náhradní díly vezly závodní kamiony jedoucí v roli rychlé asistence, takže i při maratonské etapě jezdci mohli tyto díly využít, nově je téměř jisté, že tyto kamiony nebudou přenocovat ve stejném bivaku jako vpředu jedoucí auta, takže ta na ně budou muset posádky buď druhý den počkat, nebo si budou muset nějakým způsobem pomoci tentokrát už zcela vlastními silami.

Dakar končí 19. ledna a na závodníky čeká zhruba 5000 ostrých kilometrů, respektive 8000 kilometrů včetně přejezdů.