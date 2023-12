Novinky pro rok 2024: Brzy bez řidičáku, řízení pro sedmnáctileté, dálniční známky a nové značky

Už za pár dnů vstoupí v platnost celá řada novinek, které se dotknou tuzemských řidičů. Změn je spousta a týkají se bodového systému, samotného zákonu o silničním provozu, dálničních známek nebo třeba administrativy. Co všechno se tedy změní?

Zákon o silničním provozu 2024

Od 1. 1. 2024 je přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty.

Podrobně zde: BESIP – Nový bodový systém

Podrobná tabulka všech přestupků: BESIP – Tabulka přestupků

Řidičák pro sedmnáctileté: Od nového roku vstupuje v platnost možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora. Více informací zde:





Řidičák na zkoušku: po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. Podrobně zde: BESIP – Řidičák na zkoušku

Jízda bez technického a řidičského průkazu

Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou.

Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let, pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné. V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky. Při technické prohlídce na STK k výměně (zabavení velkého technického průkazu) nedojde.

Méně byrokracie

V průběhu ledna 2024 MDČR zavádí elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mimo jiné o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla – je možné podat společnou žádost separátními podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla u fyzických osob. V momentě, kdy prodávající podal žádost on-line, jde na úřad už jen kupující. I nové vozidlo už půjde registrovat on-line, neboť bude možné podat žádost o zápis vozidla do Registru silničních vozidel. V rámci těchto změn bude možné požádat elektronicky o třetí značku např. na nosič kol, neboť bude možné elektronicky podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Odpadne jedna návštěva úřadu.

Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do Registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v Registru silničních vozidel.

Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní lze jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol.

Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti nebo z profesní způsobilosti v oblasti řízení motorových vozidel. Nyní musí žadatel čekat 5 dní na opakovanou zkoušku. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve než za 5 dní od neúspěšného pokusu.

Zrušení podmínky vzdělání ve strojním nebo dopravním oboru u učitele autoškoly. Výše uvedené vzdělání je jednou z podmínek pro žadatele o profesní osvědčení učitele autoškoly. Změna zjednoduší přístup k této profesi.

Významné zefektivnění, zjednodušení a urychlení procesu povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly, a to především elektronizací úkonů v rámci tohoto povolování, taxativním vymezením účastníků správního řízení, zavedením fixace souhlasu pro stanoviska různých subjektů, umožněním vydání správního rozhodnutí coby prvního úkonu v řízení, předběžnou vykonatelností tohoto rozhodnutí, prodloužením doby, na kterou se vydává povolení opakovaného zvláštního užívání pozemních komunikací (z doby max. 3 měsíců na dobu 12 měsíců) a změnami, které umožní, aby mohla povolení zvláštního užívání pokrýt celou trasu přepravy požadovanou dopravci či jinými žadateli.

O výměnu řidičského průkazu on-line (e-podání) lze již žádat i bez datové schránky.

Portál dopravy 2024

Od 1. 1. 2024 je možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informován o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta, a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo bude informace k dispozici i v portálech veřejné správy. To vše zdarma.

Dopravní značky 2024

Od 1. 1. 2024 budou v ulicích měst či na dálnicích nové značky, které zavádíme z důvodu zkvalitňování dopravy a zvyšování její přívětivosti pro všechny účastníky provozu. O které se jedná?

Bezpečný odstup – dopravní značka je srozumitelnější pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta.

Sdílené zóny – přinášíme novou kvalitu veřejného prostoru v dopravních uzlech. • P + D (Park & Drive) – parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě. Reagujeme tak na nové trendy a plány ŘSD s výstavbou parkovišť.

Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

Piktogram e-auta a e-koloběžky (vodorovná i svislá značka): označení nabíječky, parkování.

Nedostatečný průjezdný profil vozovky.

Rovněž se zavádí nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti

Dálniční známky 2024

Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka.

Jen mezi lety 2012 až 2022 přibylo v dálniční síti celkem 226,5 km dálnic. V roce 2022 přibylo 21,2 kilometrů, v roce 2023 to je 15,4 kilometrů, v roce 2024 se plánuje otevřít k provozu rekordních 118,1 kilometrů. Veškeré peníze z dálničních známek poputují do výstavby a údržby dálnic.

Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč , což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.

, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil. Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 Kč.

Klesnou ceny: 10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč a měsíční – o deset korun na 430 Kč

Nově bude zavedena automatická kontrola nároku na sníženou úhradu časového poplatku díky propojení elektronické dálniční známky s Centrálním registrem vozidel.

Osvobozena budou nadále vozidla v systému časového zpoplatnění, která používají jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík. Ruší se osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace hybridními vozidly. Osvobození uvedených vozidel v dosavadním rozsahu by nebylo slučitelné se směrnicí (EU) 2022/362.

Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí CO 2 do 50 g/km, zůstanou však nadále významně zvýhodněna tím, že poplatková povinnost bude omezena na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění.

do 50 g/km, zůstanou však nadále významně zvýhodněna tím, že poplatková povinnost bude omezena na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění. U vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku, jenž se hradí za vozidla bez zvýhodnění.