Norma Euro 7 mimo jiné vyžaduje přesnější detekci ultrajemných částic a poprvé zahrnuje i opotřebení pneumatik (limitní hodnoty budou uzákoněny od roku 2030) a brzd. Pro elektromobily a plug-in hybridy budou stanoveny požadavky na životnost trakčních baterií: Po pěti letech (nebo ujetí 100 000 kilometrů) nesmí úložná kapacita baterie klesnout pod 80 procent původní hodnoty a po osmi letech (nebo ujetí porce 160 000 kilometrů) nesmí klesnout pod 72 procent.
Nová emisní norma se pak zavádí hlavně proto, že Evropská unie chce snížit množství látek znečišťujících ovzduší z výfukových plynů, brzd a taky z oděru pneumatik stanovením přísnějších pravidel pro limity emisí, spotřebu paliva a elektrické energie v celé EU. Euro 7 ale nezačne platit hned v celém spektru. Nařízení se bude od 29. listopadu 2026 vztahovat na nové typy vozidel kategorií M1 a N1 a na součásti, systémy a samostatné technické jednotky určené pro vozidla těchto dvou kategorií, jejichž typové schválení bylo uděleno podle tohoto nařízení.
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Norma se dostane postupně na všechny kategorie vozidel
Od 29. května roku 2028 se však norma rozšíří na vozidla v kategoriích M2, M3, N2, N3, O3 a O4, jejichž typ byl schválený podle normy. Další rozšíření přijde o rok později, a to v květnu 2029. Tehdy začne platit nejen pro vozidla typu N2, M2, M3, O3, O4, ale také pro N3. Zaměstnanci a výrobci v automobilovém průmyslu se však této normy poměrně dost obávají. Obě skupiny upozorňují na reálné možnosti výrobců a pokročilost zatím dostupných technologií, jako jsou například bezemisní brzdové systémy.
Mezi ně se řadí výhradně karbon-keramický typ, jenže ten rozhodně nemůže být nasazován automaticky u každého nového vozu, jelikož je jeho cena přibližně 20x větší než u běžné ocelové brzdové sestavy. Co se týče emisí vzniklých v rámci brzdového systému, nejhůře na tom budou elektromobily. U nich norma Euro 7 povoluje mít maximální otěr ve výši tří miligramů na ujetý kilometr. U spalovacích vozů je přitom hranice nastavena na sedm miligramů na kilometr.
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A aby těch změn nebylo málo, pro splnění normy Euro 7 budou nuceni výrobci automobilů zavést nové materiály a technologie, což se nejspíše projeví na výsledné ceně každého nového vozu vyrobeného po roce 2027.
Stručně: Co mění norma Euro 7 u osobních aut
- Zavádí se ve dvou krocích. Od 29. listopadu 2026 musí Euro 7 splňovat nově schvalované typy osobních aut a dodávek. Od 29. listopadu 2027 se požadavek rozšíří i na první registrace nových vozů dříve schválených typů. Pro malé výrobce platí pozdější termín.
- Ve výfuku se budou počítat i menší částice. Dosud se měřily pevné částice od velikosti 23 nanometrů, nově se započítají už částice od 10 nanometrů. Dosavadní limity pro oxidy dusíku u osobních aut zůstávají stejné.
- Poprvé se omezí prach z brzd. Při zkoušce smějí brzdy běžného osobního auta uvolnit nejvýše 7 miligramů prachových částic PM10 na kilometr. Pro čistě bateriové elektromobily platí přísnější limit 3 miligramy na kilometr.
- Norma nově řeší také otěr pneumatik. U pneumatik pro osobní auta se požadavky začnou uplatňovat od 1. července 2028 při schvalování nových typů. Od 1. července 2030 se budou vztahovat i na pneumatiky uváděné na trh a na pneumatiky nově registrovaných aut.
- Trakční baterie musí udržet předepsanou kapacitu. U osobních elektromobilů a plug-in hybridů musí baterii zbývat alespoň 80 % původní využitelné kapacity po pěti letech nebo 100 000 km a alespoň 72 % po osmi letech nebo 160 000 km. V obou případech rozhoduje hranice, které vůz dosáhne dříve.
Zdroj: ADAC