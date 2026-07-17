Nic než Škoda. Češi toužící po ojetině kupují v podstatě jen Octavie, Fabie a Superby. Ideálem je Octavia s nájezdem 148 000 km

Češi při výběru ojetého automobilu příliš neriskují. Podle analýzy tuzemského trhu za první polovinu roku 2026 připadalo na automobily Škoda 28,7 procenta všech prodejů. Druhý Volkswagen dosáhl podílu 10,9 procenta, takže společně tyto dvě značky ovládají téměř dvě pětiny trhu.
S velkým odstupem následuje Hyundai s 5,6 procenta, Toyota s 5,2 procenta a Ford s podílem 4,9 procenta. Do první desítky se dostaly také BMW, Audi, Peugeot, Kia a Mercedes-Benz, žádná z těchto značek se však dominanci mladoboleslavské automobilky ani nepřibližuje.
Octavia nemá konkurenci
Nejprodávanějším ojetým automobilem v Česku zůstává Škoda Octavia s tržním podílem 8,9 procenta. Typický prodaný exemplář je v průměru 7,6 roku starý, má najeto 146 742 kilometrů a stojí 384 530 korun.
Na druhém místě skončila Škoda Fabia s pětiprocentním podílem. Ta je v průměru stará 9,4 roku, má najeto přibližně 111 tisíc kilometrů a prodává se za 225 tisíc korun.
Třetí příčku drží Superb, který si ukrojil 3,4 procenta trhu. Průměrný vůz je starý 6,1 roku, na počítadle má necelých 138 tisíc kilometrů a jeho cena přesahuje 555 tisíc korun.
Češi ale nekupují pouze tradiční trojici Octavia, Fabia a Superb. V první desítce jsou také modely Kodiaq, Karoq, Scala a Kamiq. Škodovky tak obsadily šest z deseti míst mezi nejprodávanějšími ojetinami. Jedinými narušiteli jsou Volkswagen Golf, Hyundai i30 a Volkswagen Passat.
Za ojetinu se platí stále víc
Medián ceny ojetého automobilu se během prvního pololetí roku 2026 dostal na 420 tisíc korun, což je meziročně o pět procent více. Průměrná cena činila dokonce 545 tisíc korun.
Medián stáří se drží na 6,1 roku a běžně prodávaný vůz má najeto 93 603 kilometrů. Průměrný automobil je ale starší, konkrétně 7,6 roku, a má na počítadle přes 105 tisíc kilometrů.
Rozdíl mezi mediánem a průměrem naznačuje, že výsledky směrem vzhůru posouvají dražší a výrazně ojetější automobily. Typická nabídka na trhu je tak o něco levnější a méně jetá, než by napovídal samotný průměr.
Nafta ustupuje, benzin drží polovinu trhu
Benzinové automobily představují 50,9 procenta všech prodaných ojetin. Jejich podíl se meziročně téměř nezměnil. Výraznější propad naopak zaznamenaly diesely, které ztratily 3,5 procentního bodu a nyní tvoří 35,6 procenta trhu.
Rychle rostou elektromobily. Jejich zastoupení se během jediného roku zdvojnásobilo z 2,5 na pět procent. Hybridy dosáhly podílu 6,9 procenta a automobily spalující LPG nebo CNG zůstaly s 1,5 procenta okrajovou záležitostí.
Český trh se tím začíná výrazněji odlišovat od slovenského. Zatímco u nás podíl nafty klesá, na Slovensku se dieselové vozy stále podílejí na více než polovině prodejů.
Kombíky ustupují vozům SUV
Českou specialitou zůstávají karoserie kombi. Přestože jejich podíl meziročně klesl o 2,6 procentního bodu, stále tvoří 21,3 procenta trhu. Tak vysokou oblibu si praktická kombi uchovávají už jen v Česku a na Slovensku.
Největší kategorií jsou však SUV, jejichž podíl vzrostl na 36,6 procenta. Hatchbacky představují 19,2 procenta trhu, sedany 10,2 procenta a MPV už jen 5,4 procenta.
Právě obliba SUV vysvětluje, proč se mezi nejžádanější modely dostaly mladší a dražší škodovky Kodiaq, Karoq a Kamiq. Průměrný Kodiaq stojí 867 tisíc korun, zatímco menší Karoq vychází na 627 tisíc a Kamiq na 514 tisíc korun.
Internetoví zákazníci vybírají jinak
Data platformy Carvago ukazují, že zákazníci nakupující ojetinu kompletně online častěji volí novější a dražší automobily. Medián jejich stáří dosahuje čtyř let, nájezd 70 tisíc kilometrů a cena přibližně 562 tisíc korun. Výrazně větší zájem mají také o elektromobily, které tvoří 27,4 procenta českých objednávek platformy, zatímco na celém trhu jde pouze o pět procent.
Celkový trh však zůstává mimořádně konzervativní. Češi stále nejčastěji hledají známou značku, praktickou karoserii a automobil, který dobře znají i místní servisy. Výsledkem je dominance Škody a pozice Octavie, kterou zatím nedokázal vážněji ohrozit žádný konkurent.
Zdroj: Carvago