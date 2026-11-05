Německu se líbí, že může řidičům koukat do auta, speciální kamery se proto budou rozšiřovat. Za mobil v ruce hrozí 2500 Kč

Německo se chystá výrazně zpřísnit kontroly řidičů, kteří během jízdy používají mobilní telefon. Tamní ministr dopravy podpořil rozšíření speciálních kamer Monocam na celé území Německa. Tyto kamery neměří rychlost, ale sledují, co řidič dělá uvnitř auta. Konkrétně hledají telefon v jeho ruce. Nejde přitom o žádnou hudbu budoucnosti. Podobné zařízení už používá policie v Porýní-Falci a podle německého autoklubu ADAC se osvědčilo. Celostátní zavedení ovšem zatím není schválené a není ani stanovený termín, odkdy by nové kamery měly fungovat v dalších spolkových zemích.
Každý čtvrtý řidič neumí používat blinkry. Největší problém řidiči mají se známou dopravní situací. Cyklisté jsou ještě horší
Kamery sledují řidiče přes čelní sklo
Systém Monocam využívá kameru, která snímá prostor za čelním sklem. Umělá inteligence následně analyzuje obraz a hledá dvě věci: mobilní telefon v prostoru řidiče a odpovídající polohu jeho ruky. Pokud systém vyhodnotí situaci jako podezřelou, pořídí snímek. Ten následně kontrolují vyškolení policisté, kteří rozhodují, zda skutečně došlo k přestupku. Kamera tedy sama automaticky pokuty nerozdává.
Zařízení je mobilní a může fungovat za různých světelných i povětrnostních podmínek. Pro řidiče to znamená, že kontrola nemusí probíhat pouze na známých místech.
Telefon v držáku je povolený. Ale pozor
Německá pravidla nejsou tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Samotné přemístění telefonu v ruce totiž podle tamní soudní praxe ještě nemusí být přestupkem. Problém nastává ve chvíli, kdy řidič telefon zároveň používá. Třeba kontroluje zprávy, odmítá hovor nebo se dívá na čas.
Jenže co když máte telefon v držáku a používáte ho jako navigaci? To je povolené. Dokonce se můžete krátce dotknout displeje, například kvůli přijetí hovoru přes handsfree nebo spuštění navigace. Pohled na obrazovku ale musí být krátký a nesmí odvádět pozornost od řízení.
A pozor na semafory. Pokud zastavíte na červenou, mobil do ruky stále vzít nesmíte. Německé předpisy to dovolují až ve chvíli, kdy vozidlo stojí a motor je zcela vypnutý. Automatický systém start-stop se za vypnutí motoru nepovažuje.
Pokuta 2500 Kč a trestný bod
Za nedovolené používání telefonu během řízení hrozí v Německu pokuta 100 eur, tedy přibližně 2500 Kč, a jeden bod do německého registru řidičů. Pokud řidič kvůli telefonu někoho ohrozí nebo způsobí nehodu, sankce stoupá na 150 až 200 eur. K tomu přibývají dva body a měsíční zákaz řízení.
Německý autoklub ADAC rozšíření kamer podporuje, zároveň ale požaduje jasná pravidla pro jejich používání a ochranu osobních údajů. Pro české řidiče je důležité především to, že zákaz používání telefonu už dávno platí. Nové kamery pouze výrazně zvyšují pravděpodobnost, že policie přestupek odhalí. Telefon prostě při řízení do ruky nepatří nikde. Ani v Německu, ani u nás.
Zdroj: ADAC