V Německu se rozhořela debata o tom, zda kvůli boji proti emisím nepřijdou víkendové zákazy jízd autem

V Německu se rozhořela debata na v dnešní době nevídané téma. Tamní ministr dopravy Volker Wissing prohlásil, že pokud nedojde ke změně klimatické zákona, bude nutné zavést kvůli nutnosti plnění emisních požadavků na jednotlivé rezorty drastická opatření typu občasného zákazu jízd s automobily. O případu píší různá média včetně webu Euractiv.

Volker Wissing konkrétně mluví o víkendových zákazech jízd s automobily. To je věc, která se v Německu už v minulosti objevila. Stalo se tak v sedmdesátých letech minulého století, přičemž důvodem byla ropná krize a nedostatek paliva. Německo tehdy zavedlo „neděle bez automobilů“.

Zpět do sedmdesátek

Důvodem, proč se o tomto tématu hovoří dnes, není nedostatek paliva, ale emise. Jak připomíná Euractiv, německý národní klimatický zákon nařizuje jednotlivým ministerstvům plnit cíle redukce emisí. Zatímco Německo jako celek svého cíle dosáhlo, sektor dopravy cíle, které pro něj ze zákona vyplývají, nesplní. Volker Wissing hovoří o nutnosti zbavit se 22 milionů tun emisí CO 2 a toho podle jeho názoru nelze dosáhnout nějakými obecnými opatřeními typu zavádění limitů na dálnicích. Opatření musí být výraznější a mohla by zasahovat do svobody cestování autem, což ale německý ministr nechce.

Wissing proto požaduje změnu zákona, která by postavila do středu zájmu celkové plnění Německa a umožnila jednotlivým sektorům překračovat emisní cíle. Takový návrh už ostatně existuje, ale uvázl v německém legislativním procesu, protože se nelíbí straně Zelených. Podle nich ale německý ministr dopravy pouze straší a nedělá svou práci, píše Euractiv.

Německo se co do emisí dopravy potýká s problémy kolem zavádění elektromobility stejně, jako řada jiných evropských států. Během prvního čtvrtletí prodej bateriových vozů poklesl o 5 % kvůli zrušení dotací a slabému zájmu zákazníků. Za požadovaným vývojem zaostává také výstavba nabíjecí infrastruktury.

zdroj: Euractiv