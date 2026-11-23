Němci zveřejnili další svůj tradiční velký přehled technického stavu osobních automobilů a výsledky jsou opět zajímavé. Nejnovější TÜV Report 2027 vychází z přibližně 9,7 milionu pravidelných technických kontrol, které proběhly od července 2025 do června 2026. Hodnoceno bylo celkem 200 modelů automobilů, mezi nimiž nechybělo ani 26 elektromobilů.
Z celkového počtu kontrolovaných vozidel mělo 20,9 procenta závažnou nebo nebezpečnou závadu. To znamená, že zhruba každé páté auto neprošlo technickou kontrolou napoprvé. Proti předchozímu vydání reportu jde sice o zlepšení o 0,6 procentního bodu, přesto je to pořád docela vysoké číslo.
Jako vždycky je ale nejzajímavější srovnání jednotlivých modelů, protože to dává určitý základní obrázek o spolehlivosti ojetin. Zatímco některé modely totiž vykazují minimum problémů i po několika letech provozu, jiné mají spoustu závad už při své první technické kontrole. A tentokrát se na obou koncích výsledkové listiny objevují také elektromobily.
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Nejlepší je Mazda. Tesla skončila úplně poslední
Nejlépe ze všech dvou- až tříletých automobilů dopadla Mazda CX-60. Závažné závady mělo pouhých 2,3 procenta kontrolovaných exemplářů. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz GLA s hodnotou 2,9 procenta a třetí příčku obsadila elektrická Mazda MX-30 se třemi procenty.
Na opačném konci žebříčku se nachází Tesla Model Y. Závažné závady mělo 18,5 procenta dvou- až tříletých vozů. To je zhruba osmkrát vyšší podíl než u vítězné Mazdy CX-60. Model Y navíc skončil na posledním místě už v předchozím vydání reportu. Předposlední příčku obsadil čínský elektromobil MG4 s podílem závažných závad 16 procent. Třetím nejhorším automobilem se stala Tesla Model 3, která dosáhla hodnoty 12,5 procenta.
Za pozornost určitě stojí fakt, že všechny tři poslední příčky obsadily elektromobily. To pochopitelně neznamená, že elektrická auta jsou obecně méně spolehlivá. Jak ukazují další výsledky, některé elektromobily naopak patří mezi vůbec nejlepší. Ale třeba Tesla se chlubí tím, že její auta v podstatě nepotřebují servis, což zjevně není tak docela pravda.
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Elektromobily mají problémy hlavně s brzdami a podvozkem
Proč vlastně elektromobily tak často neprojdou technickou kontrolou? Přestože nemají klasický spalovací motor, řada jejich součástí se opotřebovává stejně jako u běžných automobilů. A některé dokonce čelí většímu zatížení, protože elektromobily jsou těžší a zároveň umí být mnohem dynamičtější než spalovací vozy. Někdy se pak také výhoda může ukázat spíše jako nevýhoda.
Typickým příkladem tohoto paradoxu jsou brzdy. Elektromobily při zpomalování často využívají rekuperaci, takže mechanické brzdy pracují méně intenzivně a měly by se méně opotřebovávat. Jenže právě kvůli tomu mohou kotouče korodovat a ztrácet účinnost. U MG4 se podle německého TÜV objevily závady brzdových kotoučů už u více než deseti procent kontrolovaných mladých automobilů. Další slabinou byly závěsy kol.
Přehled nejlepších a nejhorších aut podle stáří
TÜV rozděluje automobily do několika věkových kategorií. Díky tomu lze porovnávat přibližně stejně staré vozy, což je při výběru ojetiny důležitější než jednoduché seřazení všech aut do jednoho žebříčku.
Nejlepší modely podle TÜV Reportu 2027
|Stáří vozu
|Nejlepší model
|Podíl aut se závažnou závadou
|2–3 roky
|Mazda CX-60
|2,3 %
|4–5 let
|Audi Q8 e-tron
|3,3 %
|6–7 let
|VW T-Roc
|6,1 %
|8–9 let
|VW T-Roc
|9,4 %
|10–11 let
|Mercedes GLA / VW Golf Sportsvan
|13,5 %
|12–13 let
|Mercedes GLE/ML
|17,2 %
Jedním z nejzajímavějších výsledků je Volkswagen T-Roc. Ten vyhrál hned dvě věkové kategorie, konkrétně mezi šesti- až sedmiletými a osmi- až devítiletými automobily. V obou případech měl výrazně méně závažných závad než většina stejně staré konkurence.
Nejhorší modely podle TÜV Reportu 2027
|Stáří vozu
|Nejhorší model
|Podíl aut se závažnou závadou
|2–3 roky
|Tesla Model Y
|18,5 %
|4–5 let
|BMW řady 1/2
|21,8 %
|6–7 let
|Tesla Model 3
|27,9 %
|8–9 let
|Dacia Duster
|28,3 %
|10–11 let
|Dacia Sandero
|32,2 %
|12–13 let
|Nissan Qashqai
|35,5 %
U starších aut se naopak na konci žebříčku opakovaně objevuje Dacia. Osmileté až devítileté Dustery zaznamenaly podíl závažných závad 28,3 procenta, mezi desetiletými až jedenáctiletými vozy dopadlo nejhůře Sandero s 32,2 procenta. Úplně nejvyšší hodnotu mezi uvedenými modely vykázal Nissan Qashqai. U dvanácti- až třináctiletých exemplářů mělo závažné závady 35,5 procenta kontrolovaných automobilů. V těchto případech už ale do výsledku hodně promlouvá také to, jací zákazníci tato auta kupují. Levné modely obecně oslovují spíše méně movité řidiče, kteří pak nechtějí (nebo nemohou) dávat větší finance do údržby, což se odráží na různých závadách.
Chybějící servisní prohlídky jsou problém
Výsledky Tesly jsou zajímavé také proto, že její automobily nemají předepsané pravidelné servisní prohlídky v tradiční podobě, jakou známe od řady dalších automobilek. Majitel tak nemusí s autem pravidelně jezdit do servisu jen proto, aby splnil stanovený interval. To ovšem může ovlivnit také statistiku technických kontrol. Zatímco jiná auta procházejí pravidelnou servisní údržbou a případné problémy se mohou odstranit ještě před technickou kontrolou, u Tesly se některé závady zjistí až přímo během ní. Na tuto okolnost upozorňuje také německý autoklub ADAC.
Připomeňme, že samotný TÜV Report přímo neměří celkovou poruchovost automobilů. Nevypovídá například o tom, kolikrát auto během roku zůstalo stát kvůli technické závadě nebo kolik peněz majitel utratil za opravy. Hodnotí konkrétní technický stav automobilu při pravidelné kontrole. Jak už jsme si řekli, z pohledu spolehlivosti to dává jenom jakýsi základní obrázek.
Čím starší auto, tím víc problémů
TÜV Report potvrzuje také poměrně očekávaný trend. S přibývajícím věkem automobilů roste podíl vozidel, která mají závažné technické závady. U čtyř- až pětiletých aut jde o 10,2 procenta, zatímco mezi desetiletými až jedenáctiletými vozy už je to 21,9 procenta. U dvacetiletých až jednadvacetiletých automobilů pak německými technickými kontrolami neprojde napoprvé dokonce 38,7 procenta vozů.
Velkým problémem je přitom stárnutí celého německého vozového parku. Průměrné stáří osobních automobilů v Německu dosáhlo začátkem roku 2026 už 10,9 roku. V roce 2015 to přitom bylo pouze devět let. Jak známo, v našich končinách jsme na tom ještě mnohem hůře.
Zdroj: TÜV SÜD