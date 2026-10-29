Nejznámější kachna není z živočišné říše. Zrodila se ve Francii a má značku Citroën

Kalendář ukazoval 7. říjen 1948. V paměti Francouzů a vlastně všech žijících lidí Evropy byly ještě čerstvé jizvy z mnoha let nedávno skončené války, každý chtěl žít jinak a lépe – v příjemnějších podmínkách, s tím, co mu bylo do té doby zapovězené nebo nemožné – a k tomu patřila i individuální doprava. Proto se do dějiště pařížského autosalónu valily davy návštěvníků chtivých dalšího či prvního vozidla, popřípadě jen příjemného pohledu na naleštěné zázraky poválečného automobilového designu celého světa. Ten den navštívila salón i vládní delegace v čele s prezidentem republiky. Všichni byli zvědaví zejména na premiéry, protože o nich se v předstihu hodně psalo i diskutovalo…
Začínáme nezvykle premiérou!
Kdoví, zda to byl úmysl – a pokud ano, odkud pramenil – ale jisté je, že v bezprostřední blízkosti měli stánky dva věční automobiloví rivalové, Renault a Citroën. Každý z nich vystavoval jeden malý automobil, kterým hodlal tomu druhému zlanařit vážené zákaznictvo – a třebaže se přes pomyslné hranice stánků vysílaly naoko přátelské úsměvy, chladně kalkulující obchodnické mysli vážily každý pohled a krok jednotlivého návštěvníka jinam než na vlastní plochu.
Co bylo příčinou toho nebývalého zájmu? Renault vystavoval malý 4CV (u nás si získal přezdívku „želvička“), stánek Citroënu byl v obležení lidí, které zdaleka nezajímaly tradiční avantgardní sedany řady Traction Avant, ale cosi jednoduchého, kulatého, vypadajícího na amatérskou stavbu, prostě něco, co svět ještě neviděl! Tak vypadala premiéra Citroënu 2CV, ale do rozběhu sériové produkce mělo uplynout ještě poměrně dost času…
Video: Dobová reklama na Citroën 2CV
Vývoj 2CV ovlivnil pneumatikářský gigant Michelin
Vraťme se o mnoho let zpátky: když v polovině třicátých let pneumatikářský gigant Michelin koupil zadlužený Citroën, který se dostal těsně na hranu strmého útesu, končícího ve věčném nebytí, spekulovalo se, jakou podobu tradiční francouzská automobilka dostane. Michelin ale zachoval výrobu, považoval ji – s ohledem na nutnost upravit investice a výrobní program plus nějaké ty zásahy do managementu – za schopnou přežití. Nakonec výroba automobilů byla i v jeho zájmu, protože každé vozidlo by jezdilo na pneumatikách značky Michelin, nabízel by je každý obchodní zástupce Citroënu a také každá smluvní opravna. Taková reklamička bez zbytečných nákladů, stačil zvýrazněný nápis na boku pneumatiky!
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Základní vize projektu přinesl Pierre Boulanger
Do čela Citroënu se dostal spolehlivý, technicky i obchodně nadaný Pierre Boulanger (tragicky zahynul už v roce 1950). Jedním z prvních jeho cílů za novým psacím stolem bylo stvoření malého, jednoduchého, a především levného vozítka pro francouzský venkov a malá města, ale také vhodného do drsných podmínek tehdejších francouzských kolonií a poručenských území. Údajně tvrdil, že venkovan, sedící na kozlíku dvoukolové káry a pomalu se kodrcající do městečka, byl přežitek už před dvaceti lety, jenže Francie nebyla Amerikou, a tato kdysi krásná a hrdá země na svůj ekvivalent Fordu T teprve čekala. A Boulanger byl tím, kdo jí měl takový vůz přinést…
Boulanger během měsíce vypracoval soupis technických i užitných vlastností budoucí francouzské hvězdy, z nichž některé byly reálné, jiné jen těžko splnitelné – a to ještě netušil, že se Citroënu a celé Evropě do cesty postaví opětovná a věčná rozpínavost Německa.
Co očekávat od nezvyklé novinky?
Novinka měla mít progresívní pohon předních kol, malou pohonnou jednotku, schopnost poradit si s nástrahami polních a kamenitých venkovských cest, nabídnout jednoduché ovládání, protože konstrukce počítala s řidiči, pro něž bude jízda v novém modelu vůbec první životní zkušeností s automobilem – a podmínky také specifikovaly určité typické užitné hodnoty. Vozidlo mělo vyvinout maximálku do 70 km/h (na předválečné poměry to bylo obvyklé), nabídnout měkké odpružení, aby se cestou nerozbilo ani jedno vejce v koši a umožnilo převoz pytle brambor nebo soudků s vínem. Zdá se to jednoduché, ale takový soubor podmínek snad žádné cenově srovnatelné auto oné doby nesplňovalo!
Boulanger měl k ruce vyškolený tým odborníků pod vedením Andrého Lefébvra (jeho dílem byl pokrokový Traction Avant), z dalších známých osobností jmenujme excentrického Flaminia Bertoniho (například Citroën DS). Další desítky konstruktérů následovaly…
Projekt dostal název Toute Petite Voiture (TPV, v překladu „velmi malé vozidlo“). Bertoni ovšem zanedlouho z této práce vycouval, protože poznal, že estetika podle jeho vnímání musí být potlačená, aby továrna mohla nabídnout mimořádně levné a zcela jednoduché vozidlo. To se neshodovalo s filozofií vznětlivého Itala.
Boulanger byl přímo posedlý myšlenkou minimální hmotnosti: experimentoval s lehkými kovy a s technologiemi, které se postupně dostaly na seznam strategických surovin a ovlivnily pozdější parametry karosérie.
Stal se motocyklový motor BMW skutečně předlohou dvouválce?
Zajímavá je legenda o vzniku proslulého plochého, vzduchem chlazeného dvouválce: jeho hlavní konstruktér, Walter Becchia, se údajně po válce inspiroval agregátem motocyklu BMW, o němž byl přesvědčený, že by neměl mít problém pohánět vůz s přibližně půltunovou hmotností. V té době se ale ještě experimentovalo i s pohonnou jednotkou, chlazenou kapalinou. Do budoucna, jak dnes víme, zvítězilo chlazení vzduchem, odolné proti zamrzání…
Namísto prezentace novinky přišla válka…
Výsledkem rychlých zkoušek a omylů se stala ruční montáž prvních prototypů, vybavených dvouválcem 375 cm3 a karosérií z vlnitého hliníkového plechu, podobného materiálu, z něhož se stavěly slavné poválečné dodávky řady HY. To bylo počátkem roku 1939, na podzim už továrna evidovala 250 předsériových modelů, plně schopných jízdy a zkoušek. Ovšem to už se schylovalo k válce a „Modèle A“, jak byl prototyp pokřtěný, by se mohl dostat do rukou okupantů, které většina Francouzů nenáviděla. K lítosti všech pracovníků vývoje nechal Boulanger prototypy zničit. A tady se dostáváme k otázce, kterou na sto procent jistoty dneska už nikdo nezodpoví: skončit měly absolutně všechny prototypy, ve skutečnosti se dochovalo několik exemplářů, schovaných na půdě jednoho objektu ve zkušebním středisku v La Ferté-Vidame. Tam přežily dlouhých pět desítek let pod nánosem prachu. Věděl o tom Boulanger či šlo o kousek jeho podřízených? Kdoví…
O projektu Německo samozřejmě vědělo, ale Boulanger nikoho neshodil, nic Německu neposkytl – a to ani navzdory výhrůžkám. Navíc se už v roce 1941 vývoj TPV opět rozběhl, ovšem za cenu již zmíněných ústupků, protože například hořčík se dostal na seznam přísně obhospodařovaných a později už jen těžko sehnatelných materiálů.
Boje skončily, povstal 2CV!
Skončila válka a bylo potřeba přijít s něčím novým: Renault finišoval s malým 4CV, Peugeot se připravoval na obnovení výroby menšího 202, Simca musela koordinovat plány s Fiatem. Citroën měl při rozdávání karet v rukávu eso, jímž mohl všechny konkurenční trumfy přebít. Tím esem byl TPV, který ale poprvé dostal svůj pozdější oficiální název 2CV. Podle čeho?
Ve Francii (ale i jinde) se zdanění vozidla počítalo podle takzvaných „daňových koní“ – platných ještě z automobilového dávnověku. Podle výkonu spadal nováček do dvou daňových koní, tedy „Deux Chevaux = dva koně“, označené podle výkonu parních strojů (třebaže šlo o klasické spalovací motory) pojmem „Chevaux Vapeur“. Z tohoto posledně jmenovaného pojmu tedy odvozujeme zkratku CV, dvojka je jasná. Jen uvádíme, že malý renault měl označení 4CV, model Dauphine měl tovární kód 5CV a mimořádně luxusní vlajková loď Renaultu z 20. let se honosila typovým názvem 40CV!
Motor konečně dostal popsané chlazení vzduchem, ponechal si objem 375 cm3 a dva válce. Doplňovala jej jednoduchá mechanická převodovka s řazením rukojetí páky v palubní desce. Jednoduchou, ale geniálně navrženou karosérii nebudeme popisovat, omezíme se jen na konstatování naprosto spartánského vybavení. S tím byli i pozdější kupci srozumění, třebaže se v soudobých reportážích včetně zpráv z premiéry vozy ozvalo poměrně dost štiplavých poznámek, zejména ve srovnání s konkurenčním 4CV nebo pozdějším Volkswagenem. Ale tady musíme spravedlivě konstatovat, že VW byl už vozem zcela jiné kategorie.
Slavná premiéra, ale obtížné začátky výroby
Premiéra byla stanovená na počátek října 1948, kdy byly prototypy poválečné výroby odzkoušené a dokonale popsané. Jenže přišla potíž se začátkem produkce. Nedostatek strategických surovin trval, mimoto se k nim přidala i ocel, jejíž přidělené kvóty přednostně dostal Renault. Důvod? Byl zestátněný, tudíž podle podivné filozofie patřil „všem“. Citroën musel sáhnout do zásob a vydat se netradičními cestami shánění materiálu, aby mohl rozjet sériovou výrobu, ovšem proklamovaným slibům stejně nedostál.
Do konce roku 1949 se zhotovilo jen necelých 900 exemplářů, továrna mezitím začala plánovat výrobu luxusního sedanu, nástupce předválečného TA (který se ovšem pořád znamenitě prodával), a rovněž rozbíhala stavbu světoznámé dodávkové řady HY, vycházející ze studie Citroënu TUB.
V roce 1950 opustilo montážní závod jen 6220 exemplářů. V počátcích výroby došlo k dlouhým, až čtyřletým čekacím lhůtám, ve Francii tedy k něčemu nevídanému. Netrpěliví odcházeli k Renaultu, který chrlil malé 4CV, a je jen otázkou, nakolik byl takový vládní nepotismus záměrem poškodit Citroën. Dva roky po premiéře modelu se do výroby dostala populární a mimořádně praktická dodávka 2CV AU, vhodná pro malé řemeslníky, obchodníky, venkovské pěstitele, opraváře, trhovce a pošťáky.
Rychlý průlet modelovou historií…
V rámci délkové únosnosti našeho článku nemůžeme historii 2CV sledovat rok po roku, ale vyjmenujeme si základní provedení od počátku až do konce produkce. K mimořádným edicím a zajímavostem se dostaneme později:
Základem se stal 2CV, každý (i pozdější) model měl standardně dvouválcový agregát s protilehlými válci, dvakrát uloženou klikovou hřídelí a vzduchovým chlazením. První model dosáhl ze zdvihového objemu 375 cm3 výkonu 9 koní, vyráběl se až do poloviny roku 1954. Na něj navázal 2CV AZ s objemem 425 cm3 a postupně zvyšovaným výkonem od 12 do 16 koní. Model byl dodávaný až do počátku 70. let.
Od roku 1970 se dodával 2CV 4, vyráběl se sedm let a nabízel objem 435 cm3 a výkon od 21 do 28 koní v závislosti na modelovém ročníku. Ve shodném roce výroby debutoval 2CV 6 s dvouválcovou šestistovkou, jejíž vývoj a zkoušky v 2CV Citroën dokončil v polovině 60. let. 2 CV s ní dosáhl výkonu téměř 30 koní a v této podobě odešel v červenci 1990 do historie.
Standardem u všech modelů byla ocelová karosérie na podlahovém rámu s vestavěnými výztuhami. V počáteční fázi 2CV používal jednoduché třecí tlumiče, až v polovině šedesátých let došlo k jejich nahrazení běžnými teleskopickými. Pro své kývavé pohyby při zatáčení a vyšších rychlostech dostal 2CV mezinárodně srozumitelnou přezdívku „Kachna“, která se ujala i u nás.
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2CV není jen typická Kachna, ale také nějaké ty extrovky…
Citroën 2CV samozřejmě nebyl jen čistě francouzskou záležitostí, stal se doslova „světovým“ vozidlem v dnešním smyslu tohoto slova. Vyráběl či montoval se v Belgii, Portugalsku, Jugoslávii, Jižní Americe, Vietnamu či Íránu. Například ve Vietnamu byla na platformu 2CV dodávaná také tamní jednoduchá karosérie, vhodná do místního podnebí.
2CV se stal základem mnoha dalších provedení, jmenujme například Méhari nebo Dyane. Agregát z 2CV 6 používal i podobně excentrický Ami. Na základě 2CV stavěla britská karosárna Lomax svérázné vozidlo s laminátovou karosérií.
Ale i Citroën uváděl různé speciální edice či modely. Podívejme se na ně ve stručném přehledu:
- Bezpochyby nejzajímavějším je dvoumotorový 2CV Sahara, v rámci konstrukce samozřejmě s pohonem obou náprav. Jeho prototypy se rozjely už koncem 50. let, samotná kusová produkce se datuje do následující dekády. Každý motor se startuje samostatným klíčkem ve spínacích skříňkách, řadicí páka se musela přestěhovat na podlahu vozu. Palivová nádrž je pod předním sedadlem, rezerva sedí přímo na kapotě. Citroën vyrobil jen 700 exemplářů včetně prototypů, už v době výroby se jednalo o určitou exkluzivitu, čemuž napovídala i cena: Sahara stála dvojnásobek běžného 2CV
- Dalším zajímavým projektem byl Citroën Bijou, stavěný výhradně pro britský trh a v pravořízeném provedení. Na sériové platformě s motorem 425 cm3 o výkonu 12 koní je montovaná elegantní karosérie tudor s oblými tvary, která na první pohled neznalým nepřipomene nic z produkce Citroënu. Bijou se dodával v letech 1959 až 1961, vzniklo 212 exemplářů
- Velmi známou a i u nás vídanou edicí je populární 2 CV Charleston, dodávaný od roku 1980 do samého konce výroby. Přestože se tento 2CV 6 vyráběl v několika odstínech, elegantně kombinovaných do tradiční dvoubarevné figury, nejznámější je v klasické vínovo-černé podobě
- Ze slavné bondovky „For Your Eyes Only“ vychází limitovaná edice 007. Citroën 2CV 6 účinkoval v tomto snímku z roku 1981 v jasně žlutém odstínu, dva použité vozy byly během natáčení zničené, další přežily. Citroën okamžitě reagoval a dal na trh několikasetkusovou limitku, která se stala velmi populární…
- Známé jsou i 2CV 6 Dolly v devíti dvoubarevných kombinacích a s typickými rozlišovacími prvky
Existovalo ještě mnoho dalších exotičtějších verzí, většina se ale orientovala na specifický lak či grafické ozdoby – včetně reklamních. Když jsme u těch laků: za celou existenci řady 2CV továrna použila pětašedesát barevných odstínů, některé samostatně, jiné ve dvoukombinaci. Například jen různých šedí bylo sedm, zejména v počátcích výroby 2CV nijak nehýřil pestrostí. První tři roky se standardně dodával v odstínu „Gris Metalisé“, větší nabídka přišla až v druhé polovině 50. let, o dekádu později už byla barevná paleta veselá. Jen typické tříšroubové ráfky se v průběhu výroby lakovaly v šesti různých odstínech!
- Citroën 2CV samozřejmě nebyl čistokrevným sportovním nářadím, ale účastnil se několika rekordních dálkových jízd. Světoznámým počinem se staly závody typové řady 2CV, konané až dodnes.
Citroëny 2CV jezdily i u nás!
Do Československa se 2CV nikdy oficiálně nedovážel, třebaže továrna o export, byť i malého množství (spolu s modelem Dyane) usilovala, zejména po dohodě a jednorázovém importu řady GS. Citroën se stal častým vystavovatelem v rámci brněnských veletrhů, pokaždé byly exponáty prodané (za tuzexové koruny či konvertibilní měnu). Proběhla i jednání obchodních specialistů Citroënu s pracovníky našeho PZO Motokov, ale ke smlouvě nedošlo.
Z interních dokumentů lze vyčíst doporučení, že Motokov nechtěl tříštit nabídku v tomto segmentu na více výrobců, když zde objemovou kubaturu kolem 600 cm3 zastupoval Fiat, Trabant, jednorázově Honda, později i Fiat 126p. Mimoto by se 2CV 6 u nás cenově vyšplhal nad úroveň Škody 100, což bylo jen těžko akceptovatelné. Ze stejného důvodu odmítl PZO Motokov i nabídku na dovoz malého množství Austinu Mini v první polovině 60. let. V druhé polovině tohoto desetiletí během politického a hospodářského uvolnění si naši občané dovezli i menší množství ojetých citroënů ze západu, počet ojetých 2CV ale nepřesáhl dvě desítky. Přece jen to bylo vozidlo značně extravagantní i na poměry řadového československého občana.
Ovšem 2CV tu jezdily, jejich majitelé se navzájem znali a pomáhali si, protože o specifické náhradní díly byla velká nouze. Občas docházelo ke kanibalizacím, při nichž se obětoval jeden vůz na součástky, nejčastěji už odhlášený. Podobně tomu bylo ale u všech podobných neoficiálních skupin, například u majitelů VW „brouk“ či Austinů/Morrisů Mini a jejich derivátů.
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Nejslavnější filmová role 2CV a pohled do ceníků
Nesmíme zapomenout ani na filmová vystoupení 2CV – zmínili jsme už bondovku, ale nedá se vynechat nádherná série francouzských komedií o příhodách ztřeštěného četníka Cruchota, ztvárněného geniálním Louisem de Funesem Galarzou. Téměř v každém díle se objeví odvážná řádová sestra Clotilde (krásná France Rumilly), bravurně ovládající (za pomoci kaskadérů) řízení klášterního 2CV. Že z vozidel mnoho nezbylo, netřeba dodávat…
Ale podívejme se na cenovou hladinu 2CV a konkurentů. Nahlédli jsme do ceníků švýcarského trhu na přelomu let 1968/1969:
|Citroën 2CV
|4950 SFr (švýcarských franků)
|VW 1200
|5995 SFr
|Fiat 500
|3990 SFr
|Honda N 600
|5920 SFr
|Trabant 601
|4850 SFr
|Renault 4 L
|5250 SFr
Jen dodejme, že v této době stála na švýcarském trhu spartánská Škoda 1000 MBT (prodávaná u nás jen zcela výjimečně) 5950 Sfr.
Citroën 2CV nemá v dějinách poválečného automobilismu svou výstředností sobě rovného. Jeho současníci se okamžitě rozdělili na ty, kteří jej neměli rádi, na ty nechápající – a konečně na takové, co jej celoživotně milovali. Byli mezi nimi lidé obyčejní i výstřední, běžní občané i známé osobnosti. Ovšem zejména ti, jimž lahodila a lahodí modelová politika této slavné francouzské značky dodnes. A pokud se po silnicích budou stále prohánět malé, svižné a houpající se 2CV, tak odkaz, který celému světu věnoval Pierre Boulanger, zůstane naplněný!
Zdroj: archiv autora, Citroën, Automobil Revue