Největší elektrická Škodovka přichází. Peaq se ukázal týden před premiérou

Škoda Auto už za pár dní představí svou novou vlajkovou loď. Bude se jmenovat Peaq a půjde o sedmimístné elektrické SUV postavené na nejnovější platformě MEB+ koncernu Volkswagen. Ještě před oficiální premiérou automobilka zveřejnila detaily z vývoje a testování.
Maskované prototypy modelu Škoda Peaq absolvovaly více než 1,5 milionu testovacích kilometrů. Nebo to alespoň tvrdí tisková zpráva. Automobilka je poslala na tři kontinenty, konkrétně do Evropy, Afriky a Severní Ameriky. Vývojáři ověřovali nejen samotnou techniku, ale také kvalitu zpracování, odolnost jednotlivých dílů, funkčnost elektroniky a chování vozu v extrémních podmínkách.
Video: Oficiální představení Škody Peaq
Od minus čtyřiceti po rozpálenou poušť
Jedna část testů probíhala daleko za severním polárním kruhem, kde teploty klesaly až ke čtyřiceti stupňům pod nulou. Tam se testovalo například rychlé odmrazování oken, vytápění interiéru nebo chování auta na sněhu a ledu. Vývojáři se zaměřovali také na stabilitu, přilnavost a správnou funkci bezpečnostních systémů.
Na opačném konci teplotní stupnice čekala na prototypy arizonská poušť. Škoda uvádí, že vozy byly vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření po dobu 12 měsíců. Smyslem bylo ověřit například odolnost laku a plastových dílů, ale také fungování chlazení, brzd nebo podvozku při vysoké zátěži.
Peaq se pohyboval také po prašných a štěrkových cestách. Tam se testovala těsnost interiéru i odolnost karoserie proti odlétajícím kamínkům. V horku se zároveň prověřovala účinnost klimatizace.
Dojezd přes 600 kilometrů
Technicky má Škoda Peaq stát na platformě MEB+. Automobilka slibuje nové úsporné elektromotory, akumulátory s dojezdem přes 600 kilometrů a adaptivní podvozek DCC. Ten má zajistit vysoký jízdní komfort, což bude u sedmimístného rodinného SUV jedna z klíčových vlastností.
Škoda zároveň zmiňuje nízkou hlučnost v interiéru, která má dát vyniknout novému audiosystému značky Sonos. Chybět nemají ani prvky Simply Clever. Jednou z novinek budou stěrače s integrovanými ostřikovači, které se u vozů Škoda objeví poprvé.
Světová premiéra nové Škody Peaq proběhne v úterý 23. června 2026, tedy přesně za týden. Automobilka ji odvysílá na svých oficiálních komunikačních kanálech, přičemž livestream začne v 18:25.
A takhle vypadá. Asi…
Dnešní technologie umožňují celkem snadno stvořit různé vizualizace ještě neodhalených aut a přesně to jsme využili také u Škody Peaq. Za pomoci umělé inteligence jsme zkusili odhadnout, jak bude vypadat sériový Peaq. Zcela neskromně si myslíme, že tyto obrázky nebudou příliš daleko od pravdy, ale to se dozvíme až příští týden.
Zdroj: Škoda Auto