Třetí generace Tiguanu je na trhu od roku 2024 a v nabídce Volkswagenu zůstává tím nejrozumnějším SUV: 4,54 metru na délku, přední pohon, automat v každé verzi. Manuál už s generační obměnou z ceníku zmizel úplně, stejně jako se to stalo sesterskému Kodiaqu.
Na test jsem dostal akční model People s nejslabším motorem 1.5 eTSI o výkonu 96 kW (130 k). Cena podle nabídky dovozce činí 1 042 900 Kč včetně DPH, což pro motorový základ věru není vůbec málo. Za tuhle cenu ale dostanete výbavu, za kterou byste jinak připláceli desítky tisíc. V ceně je metalíza (náš kus měl modrou Nightshade), LED světlomety Plus s automatickým přepínáním dálkových světel, 3D LED zadní světla, navigace Discover s hlasovou asistentkou IDA, indukční nabíjení dvou telefonů, paket IQ.DRIVE s 360° kamerou, Travel Assistem a Emergency Assistem, 230V zásuvka v kufru, zatmavená zadní okna a akustická skla. K tomu Winter paket s vyhřívanými sedadly i volantem a elektrickými pátými dveřmi s ovládáním nohou. Prodloužená záruka 5 let / 100 000 km je rovněž v ceně.
Video: Oficiální představení VW Tiguan
Motor a převodovka: Na pohodu ano, na spěch ne
Pod kapotou pracuje čtyřválec 1.5 TSI evo2 s Millerovým cyklem, vypínáním válců a 48V mild-hybridní soustavou. Ta pomáhá při rozjezdu a umí vypnout motor při dojíždění ke křižovatce či kruhovému objezdu. Točivý moment činí 220 Nm, sedmistupňový DSG pohání přední kola. Z nuly na stovku to podle výrobce trvá 10,6 sekundy, maximálka je 198 km/h.
V běžném provozu základní patnáctistovka stačí. Ve městě i na okresce se Tiguan pohybuje plynule a bez nervozity. Na dálnici a při předjíždění je znát, že 1,6tunové SUV se 130 koňmi není sprinter. To se ale asi dá čekat. Slabší stránkou jsou rozjezdy. Dost mě trápilo, že když jsem chtěl rychle vyjet z vedlejší silnice nebo se zařadit do hustého provozu, tak převodovce trvalo řazení o něco déle, než bych čekal. Laxní rozjezdy bývají obecnou bolestí většiny aut danou nastavením převodovky s ohledem na co nejnižší produkci emisí.
Vyplatí se tedy připlatit za 150 koní? Je to docela dilema. Díval jsem se na zahraniční zdroje a jejich názory se poněkud rozcházejí. Britské What Car? a Auto Express doporučují soukromým kupcům silnější verzi s 250 Nm, která zrychluje na stovku za 9,1 s. Auto Bild je naopak střídmější. Lidem, kteří najezdí málo, upgrade nedoporučuje. Moje zkušenost je bližší Auto Bildu. Pokud jezdíte hlavně po městě a v klidu, 130 koní vám bohatě stačí. Kdo často jezdí naložený po dálnici nebo táhne vozík, ocení silnější motor. Mimochodem, brzděný přívěs utáhne slabší verze jen 1600 kg.
Výrobce uvádí kombinovanou spotřebu 5,9 l/100 km (WLTP). Při našem testu jsem naměřil o něco víc, spotřeba se pohybovala kolem 6,5 litru. A v hustějším provozu si auto vzalo kolem sedmi. S 55litrovou nádrží počítejte s dojezdem kolem 800 km.
Interiér, ovládání a kufr
Podvozek je naladěný spíš na komfort. Testovaný model People má 17” kola s pneumatikami 215/65, které nerovnosti tlumí lépe než velká kola vyšších výbav. V minulosti jsme kritizovali neklidnou jízdu hlavně na větších kolech, a to i přes přítomnost adaptivních tlumičů DCC+. Na sedmnáctkách základního modelu jsem s tím ale výraznější problém neměl.
Nejvíc mě potěšil adaptivní tempomat. Udržuje odstup plynule, v koloně se sám zastaví i rozjede a díky prediktivní funkci zpomaluje před zatáčkami a podle dopravních značek. V kombinaci s Travel Assistem, který drží auto v pruhu, je dálniční jízda opravdu odpočinková. Akustická skla navíc solidně tlumí hluk větru.
Zpracování interiéru je na velmi dobré úrovni. Měkké plasty jsou tam, kam sáhnete, dveřní výplně v umělé kůži mají prošívání a nic nikde nevrže.
Centrální displej reaguje rychle a bez zasekávání, což u starších generací Volkswagenů nebylo samozřejmé. Pomáhá i otočný ovladač na středovém tunelu s vlastním malým displejem, kterým rychle upravíte hlasitost nebo jízdní režim. Na volant se vrátila fyzická tlačítka místo dotykových ploch. Tenhle ergonomický přešlap byl předmětem kritiky snad ze všech stran, takže je jedině dobře, že Volkswagen svůj omyl zase napravil, a to nejen u Tiguanu.
Lehké výhrady jsem měl k rozmístění některých ovladačů a stejné výhrady bude mít každý, kdo přesedne do současných volkswagenů poprvé. Volič převodovky se přesunul pod volant vpravo, takže stěrače i blinkry sdílejí jedinou páčku vlevo. Prvních pár dní jsem stěrače hledal intuitivně na pravé straně. Klimatizace se navíc ovládá převážně přes dotykový displej a podsvícené posuvníky pod ním, což ADAC označuje za zbytečně komplikované.
Kde německé inženýry nechápu, je řešení ovládání hlasitosti. Tu totiž můžete upravovat hned na třech místech: tlačítky na volantu, otočným ovladačem mezi sedadly a dotykovou lištou na spodní hraně displeje. Mně se úplně nejsnadněji ovládala hlasitost přes otočný ovladač. Na volantu je navíc hlasitost na levé straně a přepínání skladeb na pravé, na což si člověk chvíli zvyká. K dispozici máte i hlasovou asistentku IDA s podporou ChatGPT, která rozumí obstojně česky. Pořád to má ale rezervy.
Test: Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion (142 kW) má důležitý úkol, který plní skoro na jedničku
Kufr pojme 652 litrů, po sklopení zadních opěradel 1650 litrů. To je o 37 litrů víc než u předchůdce a víc než mají plug-in hybridní verze (490 l). Podlaha je výškově nastavitelná, zadní sedadla jsou podélně posuvná a pod podlahou je dojezdové rezervní kolo. Pro čtyřčlennou rodinu na dovolenou to stačí bohatě. Pokud by to někomu přišlo přece jen málo, Volkswagen mu nabídne Tiguan v provedení „long“, tedy model Tayron. Nebo tu je samozřejmě alternativa v podobě Kodiaqu. Tiguan ale prostorovou nouzí rozhodně netrpí. Vzadu se dobře sedí i vyšším lidem a k dispozici jsou dvě USB-C zásuvky s výkonem 45 W a samostatná zóna klimatizace.
Verdikt
Tiguan People 1.5 eTSI 96 kW je rodinné SUV, kterému toho chybí jen málo. Slabší motor je jeho jediným skutečným kompromisem. Za lehce přes milion korun nabízí bohatou výbavu včetně asistentů, kterým se dá věřit, velký kufr, kvalitní interiér a pětiletou záruku. Platíte za to pomalejšími rozjezdy a občas větším hlukem od motoru, protože při svižnější jízdě ho musí automat častěji posílat do vyšších otáček. Kdo ale jezdí klidně, ten bude spokojen. Nakonec stovka za zhruba deset sekund a maximálka skoro 200 km/h nejsou zas tak špatná čísla.
Technické údaje testovaného vozu
|
Parametr
|
Hodnota
|
Motor
|
1.5 eTSI, řadový čtyřválec, turbo, 48V mild-hybrid
|
Zdvihový objem
|
1498 cm³
|
Výkon
|
96 kW (130 k)
|
Točivý moment
|
220 Nm
|
Převodovka
|
7stupňová automatická DSG
|
Pohon
|
přední kola
|
Zrychlení 0–100 km/h
|
10,6 s
|
Maximální rychlost
|
200 km/h
|
Spotřeba WLTP (komb.)
|
5,9 l/100 km
|
Emise CO₂
|
133 g/km
|
Objem nádrže
|
55 l
|
Zavazadlový prostor
|
652 / 1650 l
|
Rozměr pneumatik
|
215/65 R17
|
Cena testovaného vozu
|
1 042 900 Kč
Zdroj: autorský text