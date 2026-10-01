Nejprodávanější čtyřkolkou není SUV. S pohonem všech kol nejčastěji Češi kupují dost překvapivý model

Když se řekne auto s pohonem všech kol, většině motoristů se zřejmě vybaví především SUV. Prodejní data online platformy Carvago, která se zaměřuje na přeshraniční online prodej aut, ale ukazují docela jiný obrázek. Nejprodávanější čtyřkolkou mezi českými zákazníky je od začátku letošního roku Volkswagen Arteon, tedy velký liftback. Za ním následují Tesla Model 3 a až třetí je model, který byste na špičce žebříčku prodaných čtyřkolek asi čekali, a sice Škoda Kodiaq. Celkově mělo pohon všech kol 29,6 % vozů, které si čeští zákazníci přes tuto platformu zatím letos objednali. V absolutních číslech jde o 3357 z celkem 11 358 objednávek.
Arteon před Kodiaqem i Touaregem
Volkswagen Arteon se na první místo dostal i přesto, že pohon všech kol nemají zdaleka všechny prodané kusy. Verze 4x4 představují 59 % objednávek tohoto modelu. Medián ceny prodaného Arteonu s pohonem všech kol činí 884 990 Kč a medián jeho stáří 3,5 roku. (Carvago ve svých statistikách používá raději medián, tedy střední hodnotu statistického souboru, protože na rozdíl od průměru není ovlivněn extrémními krajními hodnotami.)
Druhou příčku obsadila Tesla Model 3 ve variantách Dual Motor s oběma poháněnými nápravami. Ty u Modelu 3 tvořily 47 % prodaných vozů. Třetí skončila Škoda Kodiaq, u níž podíl čtyřkolek dosahuje 53 %.
Samotné pořadí nejprodávanějších modelů přitom neříká, u kterých aut zákazníci pohon všech kol preferují nejvýrazněji. Mezi modely, které se vyrábějí jak s pohonem jedné, tak obou náprav, má nejvyšší podíl 4x4 Mercedes-Benz třídy V. Na verze s pohonem všech kol připadá 96 % prodaných kusů.
Nejprodávanější vozy 4x4 mezi českými zákazníky Carvago
|Pořadí
|Model
|Podíl 4x4 na prodejích modelu
|Medián ceny
|Medián stáří
|1.
|Volkswagen Arteon
|59 %
|884 990 Kč
|3,5 roku
|2.
|Tesla Model 3
|47 %
|678 990 Kč
|4,5 roku
|3.
|Škoda Kodiaq
|53 %
|752 240 Kč
|4,3 roku
|4.
|Audi A6
|66 %
|906 240 Kč
|3,5 roku
|5.
|Audi Q5
|91 %
|829 990 Kč
|3,4 roku
|6.
|Volkswagen ID.4
|21 %
|738 990 Kč
|3,4 roku
|7.
|Mitsubishi Outlander
|87 %
|438 490 Kč
|6,8 roku
|8.
|Volkswagen Touareg
|100 %
|1 290 490 Kč
|3,3 roku
|9.
|Cupra Formentor
|45 %
|768 990 Kč
|2,8 roku
|10.
|Volvo XC90
|100 %
|1 541 990 Kč
|1,1 roku
Rozdíly mezi modely jsou značné. U Audi Q5 má pohon všech kol 91 % prodaných vozů, zatímco u elektrického Volkswagenu ID.4 jen 21 %. Do žebříčku jej vynesl především vysoký celkový počet objednávek. Touareg a XC90 mají pohon všech kol vždy. Nejdostupnějším vozem v první desítce je Mitsubishi Outlander. Medián ceny prodaných exemplářů činí 438 490 Kč, současně jde s mediánem stáří 6,8 roku o nejstarší vozy v žebříčku.
Na opačném konci stojí Volvo XC90. Jeho medián stáří dosahuje pouhých 1,1 roku a medián ceny 1 541 990 Kč. Zákazníci Carvago tedy toto velké švédské SUV nejčastěji objednávají téměř nové. Letošní objednávky českých zákazníků Carvago ukazují poměrně vyrovnané rozložení jednotlivých typů pohonu. Na diesel připadá 33,1 % prodaných čtyřkolek, na benzin 32,6 %. Elektromobily už tvoří 18,3 % a hybridy dalších 15,8 %.
Částečně nebo plně elektrifikovaný pohon tak připadá dohromady na 34,1 % prodaných vozů 4x4.
Skladba prodaných aut ukazuje, že pohon všech kol si zákazníci už zdaleka nespojují pouze s dieselovým motorem, říká zakladatel Carvago Jakub Šulta.
Elektromobily a hybridy dnes mezi čtyřkolkami tvoří stejně významnou skupinu. U elektromobilů do ní patří zejména dual-motor verze s jedním motorem u každé nápravy, dodává Šulta.
Zájem o 4x4 vrcholí až se zimou
Výrazný vliv na poptávku má roční období. Průměr za roky 2024 a 2025 ukazuje, že podíl čtyřkolek na objednávkách kulminuje v zimních měsících. V lednu dosahoval v průměru 41,8 %, v únoru 37,7 % a v prosinci 37,4 %. Naopak v dubnu klesal na 29,3 % a slabší bývají také letní měsíce. Podobný průběh zatím ukazuje i letošní rok. V únoru tvořily čtyřkolky 35,6 % českých objednávek, zatímco v červenci jejich podíl klesl na 25,5 %. Data tak ukazují, že zákazníci potřebu pohonu všech kol často začnou řešit až ve chvíli, kdy se zimní podmínky skutečně dostaví, namísto nákupu několik měsíců předem.
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Sezónnost je u čtyřkolek extrémně výrazná. Pokud ale zákazník ví, že pohon všech kol bude příští zimu stejně chtít, udělá lépe, když nebude s nákupem otálet. Už proto, že mimo sezónní špičku je větší šance najít vytoužený model za příznivější cenu, upozorňuje Jakub Šulta. Rozdíl mezi auty s pohonem jedné a obou náprav se projevuje také v cenách. Medián ceny prodané čtyřkolky činí 842 990 Kč, zatímco u vozů s pohonem jedné nápravy je to 483 490 Kč. Čtyřkolky objednávané českými zákazníky jsou tak o zhruba tři čtvrtiny dražší. Což je logické, protože pohon všech kol obvykle nabízejí větší, výkonnější a dražší vozy.
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Potvrzuje to i zatím nejdražší letošní obchod. Český zákazník si přes Carvago koupil plug-in hybridní Volvo XC90 T8 s výkonem 335 kW za 2 645 490 Kč. Vůz byl vyroben letos a měl najeto pouhých deset kilometrů.
Ještě vyšší zastoupení mají čtyřkolky mezi zákazníky Carvago v Rumunsku, kde představují zhruba polovinu prodaných aut. Souvisí to především s odlišnou skladbou tamních objednávek: rumunští zákazníci této platformy kupují větší a prémiovější vozy. Medián ceny objednaného auta je tam zhruba o pětinu vyšší než v Česku, SUV tvoří přes polovinu prodejů a prémiové značky více než třetinu.
Zdroj: Carvago